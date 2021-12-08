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Ліга чемпіонів: "Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Шерифом"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів: "Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Шерифом"

У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграв внічию 1:1 з молдовським "Шерифом". Матч відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На гол Фернандо, який відзначився на 42 хвилині, "Шериф" відповів влучним ударом Бобана Ніколова на 90+3 хвилині.

В іншому матчі групи D іспанський "Реал" у Мадриді переміг італійський "Інтер" з рахунком 2:0.

Підсумкове турнірне становище: "Реал" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.

Також читайте: Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв на виїзді італійському "Інтеру" і не потрапить у плей-офф єврокубків

Таким чином, "Шахтар" не зміг пробитися у плей-офф єврокубків сезону-2021/22.

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Топ коментарі
+17
Щиро похер на недокоманду рудого таргана.
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08.12.2021 00:42
+10
Точно, краще вболівати за українського тренера, ніж за команду рудого таргана ахметова, у якій грають чорні громадяни бразилії, а тренує цей зоопарк якісь макаронник.
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08.12.2021 00:46
+7
Давно Шериф очки в ЛЧ не набирал...
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08.12.2021 00:25
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Давно Шериф очки в ЛЧ не набирал...
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08.12.2021 00:25 Відповісти
Ну, пока в ЛЧ играет Шахтер, то для Вернидуба это неплохой вариант по добыче очков. Я не удивлюсь, если после этого отборочного цикла Вернидуба пригласит какая-то серьезная команда. Он показал себя как отличный тренер. Хотелось-бы, чтобы это было наше Динамо.
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08.12.2021 08:04 Відповісти
Срна серун во всех понятиях и єто дедзербби никакое понятно что там отступнує бешение, но какое гавно кго привезло єто вопрос))))) ответ сирена)))
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08.12.2021 00:36 Відповісти
Очень квалізвецирований тіпок))))
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08.12.2021 00:38 Відповісти
Вернидуб сила!
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08.12.2021 00:39 Відповісти
Точно, краще вболівати за українського тренера, ніж за команду рудого таргана ахметова, у якій грають чорні громадяни бразилії, а тренує цей зоопарк якісь макаронник.
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08.12.2021 00:46 Відповісти
Я з Київа але так не треба, ця людина живе своєю надією, і він хоть якось але дає якойсь частині громадян трохи надхнення і за це я йому вдячний!
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08.12.2021 01:05 Відповісти
Гитлер содержал концлагеря. - ця людина живе своєю надією, і він хоть якось але дає якойсь частині громадян трохи надхнення і за це я йому вдячний! ))
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08.12.2021 09:18 Відповісти
не похоже, что с киева...пишешь, как житель буджака, закарпатья...молдовнин, короче
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08.12.2021 10:00 Відповісти
Щиро похер на недокоманду рудого таргана.
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08.12.2021 00:42 Відповісти
Навіщо в кінці гри воротаря було міняти??? П'ятова ж не травмували... От це боком і вилізло!
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08.12.2021 00:53 Відповісти
Вернидуб фахівець боротьби з кротами.
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08.12.2021 01:01 Відповісти
Вернидуб, звичайно, поураганив.

Ой, Динамо засмучує в цій ЛЧ.
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08.12.2021 01:16 Відповісти
После ухода Вернидуба из Зари я мечтал, что-бы его пригласили в Динамо.
Эх, мечты, мечты, в чем ваша сладость...(С)
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08.12.2021 07:59 Відповісти
мало мечтал, значит...и не очень сильно
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08.12.2021 10:03 Відповісти
Що, вже навіть у молдован виграти не можуть? Мдє, якісь нелади в ахмєтовському королівстві
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08.12.2021 08:00 Відповісти
де ти там молдован побачив?
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08.12.2021 08:42 Відповісти
А багато українців ти побачив в ШД?
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08.12.2021 10:16 Відповісти
Это позор какой то.... Вот говорят что наши " гранды" расслаблены слабым чемпионатом у нас в стране и поэтому на международной арене не конкурентны.. так а что в Молдове "сильный чемпионат". Набрать одно очно в двух матчах с молдавским " Шерифом" это конечно полное ДНО !!! Нет слов.
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08.12.2021 08:03 Відповісти
для меня футбол умер вместе с ахметовым, суркисамы диминскими и прочим биомусором. У меня рвота когда показывают их вип зону.
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08.12.2021 08:14 Відповісти
Аналогично. Это реакция нормальных.
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08.12.2021 09:16 Відповісти
один вопрос почему команда из непризнаной республики Приднестровье участвует в ЛЧ ?
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08.12.2021 09:02 Відповісти
может потому что спорт вне вашей вонючей политики
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08.12.2021 09:47 Відповісти
Спорт "вне політики" лише у імбецилів та моральних покидьків.
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08.12.2021 10:19 Відповісти
главное что ответные матчи , команды с Европы такие как Реал Мадрид ездил играть выезной матч в непризнаную республику Приднестровье ..ступор ..значит Шахтер может возращатся в Донецк и ДНР будет принимать грандов европейского футбола тоже ..Как Молдавия поступант с ПМР ..Да ни как ..У Молдавии даже КПП нет с ПМР а у ПМР есть
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08.12.2021 09:12 Відповісти
Ні, там геть інша історія. Центральна влада молдови сама частково визнає ПМР, а їх федерація сама дозволила команді з Тирасполя грати у чемпіонаті Молдови на своєму полі. Ффу ніколи цього не дозволить ні ЩД, ні ЗЛ.
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08.12.2021 10:25 Відповісти
Поделом

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08.12.2021 09:13 Відповісти
Тот случай,когда болеешь за чужих. Чтобы плохим своим хуже было.
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08.12.2021 09:15 Відповісти
Не считаю ничью с Шерифом плохим результатом для Шахтера. Все-таки играли со второй командой Национального дивизиона Молдовы. А там и другие команды не подарок, вспомните хотя бы Сфынтул Гергиу, Бельцы, да и те же Флорешты. Выступай сегодня киевское Динамо и Шахтер в чемпионате Молдовы, они так бы и соперничали между собой, но уже за право остаться в высшем дивизионе. Попасть в Дивизион"А" (наша первая лига) легко, а вот вернуться назад задача не из легких. Там играет 16 команд и все бьются до последнего...
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08.12.2021 10:11 Відповісти
Занадто товсто.
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08.12.2021 10:26 Відповісти
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19.12.2021 20:23 Відповісти
 
 