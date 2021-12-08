Ліга чемпіонів: "Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Шерифом"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграв внічию 1:1 з молдовським "Шерифом". Матч відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На гол Фернандо, який відзначився на 42 хвилині, "Шериф" відповів влучним ударом Бобана Ніколова на 90+3 хвилині.
В іншому матчі групи D іспанський "Реал" у Мадриді переміг італійський "Інтер" з рахунком 2:0.
Підсумкове турнірне становище: "Реал" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
Таким чином, "Шахтар" не зміг пробитися у плей-офф єврокубків сезону-2021/22.
Топ коментарі
+17 Олег Хмара b07bd21f
показати весь коментар08.12.2021 00:42
+10 Олег Хмара b07bd21f
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+7 Харьков Сумской
показати весь коментар08.12.2021 00:25
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Ой, Динамо засмучує в цій ЛЧ.
Эх, мечты, мечты, в чем ваша сладость...(С)