Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США
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Россия может использовать Беларусь для военного наступления на Украину.
Об этом заявила во время выступления в Сенате заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам представительницы Госдепа, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.
"По мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные. - Ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд..
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+4 irenka ko
показать весь комментарий08.12.2021 01:19
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+3 irenka ko
показать весь комментарий08.12.2021 01:36
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но плен им лучше не попадать,т.к. украинцы от соседей такого не оценят и будут очень таких стыдить..
Расея уже давно использует Беларусь как ей хочется. Бацька только щеки надувает и грозно шевелит усами
Беларусь уже давно часть расеи, таракан уже давно ее продал пуцену ,из когтей которого она уже не вырвется никогда.
Печально, но факт...
Лукашенко може лякати нашу владу в якості помсти за випади проти нього. Але в дійсності Україні він не ворог і такого не допустить.