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Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США

Россия может использовать Беларусь для военного наступления на Украину.

Об этом заявила во время выступления в Сенате заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представительницы Госдепа, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.

"По мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные. - Ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд..

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Звичайно, що може і використає. Ми вже до цього готові. Особисто я вже готова морально. Кулемет я змазала, кашемірові штани та шапку купила, залишилось харчів закупити та патронів.
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08.12.2021 01:19
+3
Морально - це добре. Ще бажано: тактична медицина, саперна справа, тактика ведення бою малими групами.
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08.12.2021 01:26
+3
Так, у мене буде особистий військовий інструктор офіцер.
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08.12.2021 01:36
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Звичайно, що може і використає. Ми вже до цього готові. Особисто я вже готова морально. Кулемет я змазала, кашемірові штани та шапку купила, залишилось харчів закупити та патронів.
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08.12.2021 01:19 Ответить
Морально - це добре. Ще бажано: тактична медицина, саперна справа, тактика ведення бою малими групами.
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08.12.2021 01:26 Ответить
Так, у мене буде особистий військовий інструктор офіцер.
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08.12.2021 01:36 Ответить
За таке мусите йому вареників наварити...і відбивних насмажити...
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08.12.2021 14:00 Ответить
Я кожного дня для нього це роблю.
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08.12.2021 14:17 Ответить
та неужто?! спасибо что сказали.
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08.12.2021 01:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1**********
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08.12.2021 01:22 Ответить
Поиск виновных, и оправдание кацапоидов - исконная черта хрюзкомирцев
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08.12.2021 08:56 Ответить
І сказати, що то не роіська воює, а білоруси.
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08.12.2021 09:02 Ответить
какую на Х...Й белорусь, это уже придаток ПИД,,,рашенского Фекалистана, а усатая ***** и .о мера Минска временно, это уже расходный материал....
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08.12.2021 09:11 Ответить
Так воно і є! Останній випадок з гелікоптером, нібито перетнувшим кордон, і "страшні" погрози білорусів "жестко ответить" - можуть привести до локального конфлікту! А Путлер виступить "на захист" братських білорусів! Або щось виторгує від Байдена...
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08.12.2021 09:17 Ответить
Белорусы в тик-токах свистят что воевать против Украины не пойдут.
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08.12.2021 09:19 Ответить
пойдут отморозки,которые своих же женщин били - тем всё равно..
но плен им лучше не попадать,т.к. украинцы от соседей такого не оценят и будут очень таких стыдить..
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08.12.2021 09:54 Ответить
Беларусам лукашыстаў зусім не шкада.
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08.12.2021 13:26 Ответить
Не пойдуць. Гэта будзе край, за якім беларусы пачнуць адстрэльваць афіцэрскі склад, які загадвае страляць ва ўкраінцаў. Пасля падзей 2020 года негатыў да рашы максімальны.
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08.12.2021 13:24 Ответить
Вчера решили, кина нэ будэ.
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08.12.2021 10:34 Ответить
Росія може використати Білорусь? Вот новость!

Расея уже давно использует Беларусь как ей хочется. Бацька только щеки надувает и грозно шевелит усами
Беларусь уже давно часть расеи, таракан уже давно ее продал пуцену ,из когтей которого она уже не вырвется никогда.
Печально, но факт...
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08.12.2021 12:45 Ответить
путя думало что самый умный и сел играть с наперсточниками. От 10 до 15 млн $ в ДЕНЬ тратится на обслуживание группировки у границы. Больше 1 миллиарда уже укушано, если продержит еще пару месяцев (а пацан обязан), то выйдет все $ 3-3,5 миллиарда вечнозеленых в воздух. Такой крутой стратег геополитик.
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08.12.2021 13:08 Ответить
Торгует последним, что у него осталось это армия, но этим США и Европу не напугать
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08.12.2021 13:57 Ответить
Вельмі вялікая будзе праблема прымусіць беларусаў страляць ва ўкраінцаў.
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08.12.2021 13:17 Ответить
Беларуская армия тобто армия лукашенко в прогнозируемой войне участия не примет . московия это понимает , крайне ненадежный состав . Беларусь москва может использовать как плацдарм для нападения на Украину и как госпиталь для приема недобитых орков . Дать в руки беларусам оружие и боекомплект значит увеличить возможность того что это оружие будет использовано против холуйского режима лукашенко .
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09.12.2021 07:01 Ответить
Які ж тільки освічені та далекоглядні добродії працюють у тому Госдепі. Най їм Бог здоров'ячко дає. Все нам, темним бамбулам, роз'яснять і підкажуть
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09.12.2021 07:20 Ответить
В США дуже погано розуміють біларусів і Лукашенко. І перебільшують його залежність від Московії. Хоча вони самі все роблять щоб кидати Лукашенка в обійми Путіну.
Лукашенко може лякати нашу владу в якості помсти за випади проти нього. Але в дійсності Україні він не ворог і такого не допустить.
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12.12.2021 01:13 Ответить
Вода мокра!
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19.04.2022 07:23 Ответить
 
 