Полный цикл вакцинации прошли 90% работников школ, - Минобразования
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В Украине полностью вакцинированы против COVID-19 588 тыс. работников школ, что составляет 90,2% общего количества. Более 43 тыс. ожидают второй дозы вакцины.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
Наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины в Днепропетровской (98%), Луганской (97,3%), Сумской (96,5%), Харьковской (95,6%) и Черкасской (95,4%) областях.
Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне дистанционное обучение продолжили в 415 школах. 3 декабря этот показатель был больше на 325 школ.
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+3 Sergii Naushenko
показать весь комментарий08.12.2021 07:54
+1 Ruslan Wise
показать весь комментарий08.12.2021 06:56
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Якщо за 3-4 місяці не порозумнішають - звільнити по профнепридатності . Балбєси і так нічого мудрого не навчать дітей .
Не будь дріб'язковим, знищувати рештки мислячих людей - значить, знищувати!
зы суды захвачены антикваксами!
тебе еще "посыланнячко"?
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Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «а»), 32].
«Громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян» (п. «а» ст. 10).
Основи законодавства України про охорону здоров'я: ЗаконУкраїни від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «б»), 30, 31].
«Громадяни України зобов'язані, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення» (п. «б» ст. 10).