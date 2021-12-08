Полный цикл вакцинации прошли 90% работников школ, - Минобразования

В Украине полностью вакцинированы против COVID-19 588 тыс. работников школ, что составляет 90,2% общего количества. Более 43 тыс. ожидают второй дозы вакцины.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины в Днепропетровской (98%), Луганской (97,3%), Сумской (96,5%), Харьковской (95,6%) и Черкасской (95,4%) областях.

Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне дистанционное обучение продолжили в 415 школах. 3 декабря этот показатель был больше на 325 школ.

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