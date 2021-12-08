Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти
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В Україні повністю вакциновано проти COVID-19 588 тис. працівників шкіл, що складає 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тис. очікують на другу дозу вакцини.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільша кількість щеплених двома дозами вакцини у Дніпропетровській (98%), Луганській (97,3%), Сумській (96,5%), Харківській (95,6%) та Черкаській (95,4%) областях.
Через відсутність 100% вакцинації педагогів у "червоній" зоні дистанційне навчання продовжили у 415 школах. 3 грудня цей показник був більшим на 325 шкіл.
Топ коментарі
+3 Sergii Naushenko
показати весь коментар08.12.2021 07:54
+1 Ruslan Wise
показати весь коментар08.12.2021 06:56
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Якщо за 3-4 місяці не порозумнішають - звільнити по профнепридатності . Балбєси і так нічого мудрого не навчать дітей .
Не будь дріб'язковим, знищувати рештки мислячих людей - значить, знищувати!
зы суды захвачены антикваксами!
тебе еще "посыланнячко"?
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Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «а»), 32].
«Громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян» (п. «а» ст. 10).
Основи законодавства України про охорону здоров'я: ЗаконУкраїни від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «б»), 30, 31].
«Громадяни України зобов'язані, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення» (п. «б» ст. 10).