Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

В Україні повністю вакциновано проти COVID-19 588 тис. працівників шкіл, що складає 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тис. очікують на другу дозу вакцини.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість щеплених двома дозами вакцини у Дніпропетровській (98%), Луганській (97,3%), Сумській (96,5%), Харківській (95,6%) та Черкаській (95,4%) областях.



Через відсутність 100% вакцинації педагогів у "червоній" зоні дистанційне навчання продовжили у 415 школах. 3 грудня цей показник був більшим на 325 шкіл.

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