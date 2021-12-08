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щеплення (170) школа (1827) Міносвіти (1130) вчитель (319) Шкарлет (329)

Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

В Україні повністю вакциновано проти COVID-19 588 тис. працівників шкіл, що складає 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тис. очікують на другу дозу вакцини.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість щеплених двома дозами вакцини у Дніпропетровській (98%), Луганській (97,3%), Сумській (96,5%), Харківській (95,6%) та Черкаській (95,4%) областях.

Через відсутність 100% вакцинації педагогів у "червоній" зоні дистанційне навчання продовжили у 415 школах. 3 грудня цей показник був більшим на 325 шкіл.

Читайте: Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
А чому не на довічне ув'язнення з конфіскацією майна?
Не будь дріб'язковим, знищувати рештки мислячих людей - значить, знищувати!
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08.12.2021 07:54
+1
90 это те кто при необходимости и бюллетени пачками будет кидать
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08.12.2021 06:56
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Решту 10% - в безстрочну відпустку за власний кошт , без зарахування стажу .
Якщо за 3-4 місяці не порозумнішають - звільнити по профнепридатності . Балбєси і так нічого мудрого не навчать дітей .
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08.12.2021 05:51 Відповісти
А чому не на довічне ув'язнення з конфіскацією майна?
Не будь дріб'язковим, знищувати рештки мислячих людей - значить, знищувати!
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08.12.2021 07:54 Відповісти
За профнепридатність у нас не ув'язнюють. Ти не знав? А ще, мабуть, вважаєш себе мислячою людиною.
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08.12.2021 10:27 Відповісти
А згідно якого нормативного документу відмова від вакцинації експериментальним препаратом є ознакою профнепридатністі?
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08.12.2021 10:52 Відповісти
Якими ще експериментальними препаратами? Усі вакцини, які використовуються в Україні, затверджені як національними регуляторами, так і ВООЗ, "Спутника" в нас нема. https://www.unicef.org/ukraine/stories/covid-19-vaccines
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09.12.2021 08:21 Відповісти
не напрягайся так, сосудик в башке лопнет и привет, вакцина на спасет. позавчера было первое в Украине судовое решение по отстраненному из-за отказа вакцинироваться учителю английского языка. суд постановил признать приказ незаконным и восстановить учителя на работе.
зы суды захвачены антикваксами!
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08.12.2021 09:39 Відповісти
https://buh.ligazakon.net/ru/news/207304_otstranenie-nevaktsinirovannykh-pedagogov-i-gossluzhashchikh-s-8-noyabrya--razyasneniya-minzdrava-i-gostruda А в тебе що? Посиланнячко дай.
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08.12.2021 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_MPN6lRwdMc
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08.12.2021 12:03 Відповісти
можно подтереться бумажкой от ляшка.
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08.12.2021 12:05 Відповісти
Можеш підтертися хоч і наждачним папером. Пропереду апеляція, і, я впевнений, що рішення цієї дурепи, яка навіть не помітила, що позивачка виступає у неправильно надягнутій масці, буде відмінено.
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09.12.2021 08:31 Відповісти
апелляцию директор подавать отказалась. а решение этой "дурепы" уже продублировалось в Полтавсой области другой "дурепой".
тебе еще "посыланнячко"?
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09.12.2021 10:17 Відповісти
Директорка, яка відверто злила справу, піде разом з позивачкою. Усі ваші тимчасові "успіхи" будуть анульовані. Юридичні підстави для цього є.
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09.12.2021 10:24 Відповісти
все основания только в больной голове ляшка и его подпевал. судьи же этих оснований не видят. они как суслик, их никто не видит, оснований этих, но они где-то есть. эта же туалетная бумага, называемая приказом МОЗ, таким основанием не будет признана никем, это утверждали и те юристы МОЗ, которых заставляли визировать этот приказ, но они предпочли уволится, нежели это сделать.
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09.12.2021 11:31 Відповісти
"Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя." (Конститція України ст.49)
"
Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «а»), 32].

«Громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян» (п. «а» ст. 10).
Основи законодавства України про охорону здоров'я: ЗаконУкраїни від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «б»), 30, 31].

«Громадяни України зобов'язані, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення» (п. «б» ст. 10).
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09.12.2021 15:23 Відповісти
90 это те кто при необходимости и бюллетени пачками будет кидать
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08.12.2021 06:56 Відповісти
Відкрию страшну таємницю: відсоток вчителів. задіяних у виборчих комісіях приблизно в рамках статистичної похибки, але ж треба когось зробити винним у тому, що населення прагне Святої Халяви і голосує за ідіотів?
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08.12.2021 07:36 Відповісти
Из этих 90% процентов 50 купили сертификаты за сало... Это никчемная статистика
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08.12.2021 08:38 Відповісти
 
 