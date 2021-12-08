"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен уже в 57 странах, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 57 странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

Эксперты организации отмечают, что в Африке стремительно растет число заболевших коронавирусом, и связывают это с распространением "омикрон"-штамма.

"Предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета", - отмечают в ВОЗ.

В организации подчеркивают, что информации о высокой заразности "омикрона", эффективности вакцин и степени тяжести еще нет. Эксперты лишь сообщили, что по данным из разных стран, болезнь протекает легко и без особых симптомов.

Читайте также: Штамм "Омикрон" уже дал более 50 мутаций, - ученый Комиссаренко

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение "Омикрон", был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. В ВОЗ позднее сообщили о высокой вероятности глобального распространения "омикрона".