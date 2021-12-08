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"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен уже в 57 странах, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружен уже в 57 странах, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 57 странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

Эксперты организации отмечают, что в Африке стремительно растет число заболевших коронавирусом, и связывают это с распространением "омикрон"-штамма.

"Предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета", - отмечают в ВОЗ.

В организации подчеркивают, что информации о высокой заразности "омикрона", эффективности вакцин и степени тяжести еще нет. Эксперты лишь сообщили, что по данным из разных стран, болезнь протекает легко и без особых симптомов.

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Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение "Омикрон", был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. В ВОЗ позднее сообщили о высокой вероятности глобального распространения "омикрона".

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І в Україні 2 біди COVID19 і CLOVUN95.
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08.12.2021 08:44 Ответить
ВООЗ виявив варіант ОМІКРОНА-невидимого. Його не виявляють тести. То капєц!
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08.12.2021 08:59 Ответить
Цікаво хто його розповсюджує, якщо не вакцинованим нікуди не можна виїзжати🤔
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08.12.2021 09:07 Ответить
Кордони між багатьма африканськими країнами існують тільки на папері. Та і тварини можуть розносити, від кажанів до левів.
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08.12.2021 12:00 Ответить
Ну з часом вірус мутує і стає слабшим, тобто омікрон - проміжний етап в переході від сильної хвороби до звичайної простуди. Все як за підручниками з імунології!
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08.12.2021 09:16 Ответить
Задрали уже со своей ковидлой.
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08.12.2021 09:19 Ответить
 
 