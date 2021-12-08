УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42578 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 394 6
ВООЗ (657) коронавірус (16359)

"Омікрон"-штам коронавірусу виявлено вже у 57 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Омікрон"-штам коронавірусу виявлено вже у 57 країнах, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 57 країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.ру".

Експерти організації зазначають, що в Африці стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, і пов'язують це з поширенням "Омікрон"-штаму.

"Попередні аналізи свідчать про те, що мутації, присутні в "Омікрон"-варіанті, можуть знижувати нейтралізуючу активність антитіл, що призводить до зниження захисту з боку природного імунітету", - зазначають у ВООЗ.

В організації наголошують, що інформації про високу заразність "Омікрону", ефективність вакцин та ступінь тяжкості ще немає. Експерти лише повідомили, що за даними різних країн, хвороба протікає легко і без особливих симптомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ

Штам коронавірусу, який одержав у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) позначення "омікрон", було виявлено у листопаді поточного року на півдні Африки. На думку експертів, він може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. У ВООЗ пізніше повідомили про високу ймовірність глобального розповсюдження "омікрону".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І в Україні 2 біди COVID19 і CLOVUN95.
показати весь коментар
08.12.2021 08:44 Відповісти
ВООЗ виявив варіант ОМІКРОНА-невидимого. Його не виявляють тести. То капєц!
показати весь коментар
08.12.2021 08:59 Відповісти
Цікаво хто його розповсюджує, якщо не вакцинованим нікуди не можна виїзжати🤔
показати весь коментар
08.12.2021 09:07 Відповісти
Кордони між багатьма африканськими країнами існують тільки на папері. Та і тварини можуть розносити, від кажанів до левів.
показати весь коментар
08.12.2021 12:00 Відповісти
Ну з часом вірус мутує і стає слабшим, тобто омікрон - проміжний етап в переході від сильної хвороби до звичайної простуди. Все як за підручниками з імунології!
показати весь коментар
08.12.2021 09:16 Відповісти
Задрали уже со своей ковидлой.
показати весь коментар
08.12.2021 09:19 Відповісти
 
 