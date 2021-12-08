Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине
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Документ, одобренный Палатой представителей, должен рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.
Американские законодатели включили в оборонный бюджет на 2022 год 300 миллионов долларов военной помощи для Вооруженных сил Украины. В то время как Белый дом говорил о 250 миллионах долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
При этом Конгресс не упомянул предложение о введении обязательных санкций против "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, предназначенных для доставки российского газа напрямую в Германию, и против российского суверенного долга.
Кроме того, нет упоминания о наложении санкций против 35 россиян из окружения Путина.
В оборонный бюджет вошли 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России против 3,5 миллиарда долларов, запрашиваемых администрацией Байдена.
Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит 770 миллиардов долларов.
Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.
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Мы че для вас свора идиотов? Все будет идти на опережение. Какой смысл обороны Мариуполя и Херсона если там будет груда обломков???
А если опережение то нужны совсем другие средства.....это в первую очередь .....MLRS. и.....и.....крылатые ракеты наземного базирования. А какая разница, где они у вас пылятся на складе в Рамштайне или на складе в Борисполе(вариант).
Вы понимаете, что с смотреть как с Милерово взлетают обкуренные *********** никто не будет? Разумеется, что они в полете истерически будут кричать , что мы братья, ну им же впарили...