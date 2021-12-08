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Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Документ, одобренный Палатой представителей, должен рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Американские законодатели включили в оборонный бюджет на 2022 год 300 миллионов долларов военной помощи для Вооруженных сил Украины. В то время как Белый дом говорил о 250 миллионах долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

При этом Конгресс не упомянул предложение о введении обязательных санкций против "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, предназначенных для доставки российского газа напрямую в Германию, и против российского суверенного долга.

Кроме того, нет упоминания о наложении санкций против 35 россиян из окружения Путина.

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В оборонный бюджет вошли 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России против 3,5 миллиарда долларов, запрашиваемых администрацией Байдена.

Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит 770 миллиардов долларов.

Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
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08.12.2021 08:56
+5
Кацап детектет - пиф паф :
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08.12.2021 09:34
+3
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08.12.2021 09:26
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08.12.2021 08:56 Ответить
Заженемо мокшів в тундру.
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08.12.2021 09:08 Ответить
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08.12.2021 09:26 Ответить
Кацап детектет - пиф паф :
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08.12.2021 09:34 Ответить
Дранг нах Остен. Нда....
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08.12.2021 09:42 Ответить
США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. Для США арабы с ракетами -самоделками опаснее путинцев.
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08.12.2021 09:08 Ответить
Таки да.
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08.12.2021 10:05 Ответить
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08.12.2021 09:28 Ответить
А Германия выделила хоть копейку? Меркантильные жлобы на подтанцовках у *****
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08.12.2021 09:27 Ответить
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08.12.2021 09:31 Ответить
ПНХ козломордый
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08.12.2021 09:46 Ответить
Кацап можеш потеребонькать на ***** :
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08.12.2021 09:53 Ответить
все спи..ят.
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08.12.2021 09:28 Ответить
А пачему ..оборонный?? Т.е. ихние Ту -160 и Ту -22 неделями будут летать вокруг границ и бомбить все вокруг?. Ну это же ************, они по другому просто не умеют. А мы как лохи, просто тупо должны типа оборонятся, нас расстреливают, а вы обороняйтесь. Вы че наивные??
Мы че для вас свора идиотов? Все будет идти на опережение. Какой смысл обороны Мариуполя и Херсона если там будет груда обломков???
А если опережение то нужны совсем другие средства.....это в первую очередь .....MLRS. и.....и.....крылатые ракеты наземного базирования. А какая разница, где они у вас пылятся на складе в Рамштайне или на складе в Борисполе(вариант).
Вы понимаете, что с смотреть как с Милерово взлетают обкуренные *********** никто не будет? Разумеется, что они в полете истерически будут кричать , что мы братья, ну им же впарили...
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08.12.2021 09:40 Ответить
А вы надеетесь строго на грузинский сценарий????......надейтесь....
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08.12.2021 10:02 Ответить
А в Грозном?
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08.12.2021 10:20 Ответить
Мде? Провозгласила независимость в июле 1991 года[2];
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08.12.2021 11:10 Ответить
Ту-22 уже попробували Грузію бомбить, так їх старенькі Буки, передані Ющем, позбивали... А у нас все-таки С300 є...
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08.12.2021 10:22 Ответить
Санкции убрали сразу после переговоров.
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08.12.2021 09:49 Ответить
Чудово, Дякуємо за допомогу!!!
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08.12.2021 11:43 Ответить
 
 