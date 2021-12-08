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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) Эрдоган (821) Чийгоз (317)

Зеленский не повзрослел и не понимает ответственности перед мировыми лидерами, - Чийгоз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не повзрослел и не понимает ответственности перед мировыми лидерами, - Чийгоз

Президент Владимир Зеленский высказался с пафосом по поводу президента Турции Эрдогана.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Если отойти от эмоций, я бы сказал, что он не стал взрослым. Например, эта ситуация, когда он позволил себе высказаться, мягко говоря, эмоционально и с таким пафосом по Эрдогану", - пояснил парламентарий.

Чийгоз объяснил, что Эрдоган - очень серьезная личность, региональный лидер, а Турция - член НАТО и имеет очень серьезный вес в Альянсе.

"И в достаточно сложном регионе он сегодня поставил роль Турции на очень высокий уровень. Вокруг него есть такие серьезные, как мы это называем, конфликты, в которых участвует непосредственно Россия, где он сталкивается непосредственно с российской агрессией. Например, в Сирии. И на фоне этого говорить, что у тебя проходят за закрытыми дверями очень серьезные с ним переговоры…" - отметил нардеп.

Чийгоз сказал, что Зеленский совершенно не понимает своей ответственности перед мировыми лидерами.

"Ведь ты мог выразить свои мысли дежурными фразами, которые и так всем будут понятны на фоне отношений Турции и Украины и сотрудничества в плане вооружения. Сказать, что, мол, у нас, очень плодотворные тесные контакты, которым бы я не хотел навредить. И всем все было бы понятно", - подчеркнул нардеп.

Полный текст интервью с нардепом "ЕС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
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08.12.2021 10:01
+25
По складу ума зеля еще примерно на уровне 1999 года
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08.12.2021 09:59
+23
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08.12.2021 10:21
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Не хоче? у мене враження інше: тільки увійшов у смак. Кортежи, маєтки, гелікоптери - і халява, халява, і оплески , які переходять в овації. Це ж мрія хахлів і малоросів. Таке добровільно не віддають.
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08.12.2021 11:21 Ответить
Ну так оно не помазанник Божий ,чтоб рассчитывать,на то ,что это до конца жизни)все меняется -теплая ванна зебобу выталкивает во всю ..и наступил страх от того чем это для него скоро закончится
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08.12.2021 11:25 Ответить
помазанник Божий? Ні Валерія, воно обрізант, якого соромиться весь єврейській світ із-за його "розумових" здібностей.
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08.12.2021 11:55 Ответить
Валерія! Не відповідайте цьому придурку. Він потім повидаляє свої коментарі, а вас почне лайном обливати. Бережіться.
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08.12.2021 17:32 Ответить
Господи, какие кретины у нас в комментаторах !
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08.12.2021 10:33 Ответить
Я зову их политкорректно- порохоботы.
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08.12.2021 12:24 Ответить
Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
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08.12.2021 10:43 Ответить
Где вы видели повзрослевшее опудало? Оно не может взрослеть по определению.
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08.12.2021 10:48 Ответить
О чем он вообще. Зеленский о чем-то проболтался?
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08.12.2021 10:50 Ответить
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08.12.2021 10:54 Ответить
Эрдоган -не доллар, который нравится всем. Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: "Он настоящий друг и союзник Украины". А : В Израиле назвали Эрдогана «антисемитом» и призывают не церемониться с ним .
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08.12.2021 10:57 Ответить
Антисеміт - це страшне звинувачення від євреїв, бо вони завжди праві. Тільки Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом, і відмовився продати нам безпілотники, на відміну від Ердогана. Ну і хто нам друг і союзник?
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08.12.2021 11:26 Ответить
кращого тлумачення, теперішнього, збоченого значення антисемітизму, ще не зустрічав:
Изя, а что такое антисемитизм?
Енто Сарочка, тогда, когда к нам относятся без должного ВОСХИЩЕНИЯ!
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08.12.2021 17:12 Ответить
хлопчик не розуміє чому його вибрали........ось його біда........і з себе чомусь не сміється а частина людей для цього його обирала
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08.12.2021 11:11 Ответить
Сколько зебилов понаползало. Им только лоботомия положена и медотвод от выборов пожизененно. Предали воюющую страну, бросили ее к ногам прокацапского клоуна, потому что он, видители, в сериальчике харошим ************ был. Альо, вы вообще идиоты, без зачатков мозга? Будьте вы прокляты, малоросы подкацапские.
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08.12.2021 12:57 Ответить
Після приходу Зеленського до влади про Україну знову почали говорити без України - Климпуш-Цинцадзе

"З приходом до влади президента України Володимира Зеленського Україна почала втрачати політичну суб'єктність, яку так важко було здобуто. Про Україну знову почали розмовляти без України. Про це свідчить і розхитування міжнародної коаліції, і той факт, що президент США Джо Байден поговорить із Зеленським лише за два дні після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним і союзниками НАТО" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми з партнерами, принаймні до приходу пана Зеленського до влади, мали спільне прочитання Мінських угод, які передбачали би в тому числі й залучення міжнародного контингенту для забезпечення миру з боку ООН і почали б над чим працювати. На жаль, це все було скинуто з шальок терезів президентом Зеленським, який то закінчував там війну в своїй голові, то хотів заглянути в очі Путіну, і, власне, кажучи зруйнував кількість тієї підтримки, спільних підходів, в тому числі й до Мінських з боку партнерів. Тому, думаю, що, безумовно, Путін хоче і намагається через західний світ тиснути на Україну, в тому числі й для того, щоб ми виконали Мінські домовленості саме так, як їх бачить Путін і Російська Федерація" - деталізувала вона. І додала, що Україна має не просто пручатися цьому, а аргументовано схиляти партнерів на свій бік:
"По-перше, я вважаю, що Україна почала втрачати так тяжко здобувану політичну суб'єктність саме з приходом президента Зеленського. Ми це бачимо на прикладі розхитування цієї міжнародної коаліції на підтримку України через десь необережні, десь непрофесійні, десь зухвалі, десь абсолютно необгрунтовані кроки Зеленського і його команди. Тому так, це ще одне підтвердження того, що в цих перемовинах ми опинилися десь в ролі об'єкта, а не суб'єкта зовнішньої політики. І про нас говорять без нас. Про Україну говорять без України. Хоча я в понеділок побачила твіт Зеленського, де він був щасливим після розмови з Блінкеном, що вперше не буде розмови без України про Україну. Це ок, що Байден спершу говорить зі своїми союзниками по НАТО. Але те, що він говорить із Зеленським лише за два дні, є певним "ляпасом" стосовно президента".
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08.12.2021 13:04 Ответить
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