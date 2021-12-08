Зеленский не повзрослел и не понимает ответственности перед мировыми лидерами, - Чийгоз
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Президент Владимир Зеленский высказался с пафосом по поводу президента Турции Эрдогана.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз.
"Если отойти от эмоций, я бы сказал, что он не стал взрослым. Например, эта ситуация, когда он позволил себе высказаться, мягко говоря, эмоционально и с таким пафосом по Эрдогану", - пояснил парламентарий.
Чийгоз объяснил, что Эрдоган - очень серьезная личность, региональный лидер, а Турция - член НАТО и имеет очень серьезный вес в Альянсе.
"И в достаточно сложном регионе он сегодня поставил роль Турции на очень высокий уровень. Вокруг него есть такие серьезные, как мы это называем, конфликты, в которых участвует непосредственно Россия, где он сталкивается непосредственно с российской агрессией. Например, в Сирии. И на фоне этого говорить, что у тебя проходят за закрытыми дверями очень серьезные с ним переговоры…" - отметил нардеп.
Чийгоз сказал, что Зеленский совершенно не понимает своей ответственности перед мировыми лидерами.
"Ведь ты мог выразить свои мысли дежурными фразами, которые и так всем будут понятны на фоне отношений Турции и Украины и сотрудничества в плане вооружения. Сказать, что, мол, у нас, очень плодотворные тесные контакты, которым бы я не хотел навредить. И всем все было бы понятно", - подчеркнул нардеп.
Полный текст интервью с нардепом "ЕС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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"З приходом до влади президента України Володимира Зеленського Україна почала втрачати політичну суб'єктність, яку так важко було здобуто. Про Україну знову почали розмовляти без України. Про це свідчить і розхитування міжнародної коаліції, і той факт, що президент США Джо Байден поговорить із Зеленським лише за два дні після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним і союзниками НАТО" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми з партнерами, принаймні до приходу пана Зеленського до влади, мали спільне прочитання Мінських угод, які передбачали би в тому числі й залучення міжнародного контингенту для забезпечення миру з боку ООН і почали б над чим працювати. На жаль, це все було скинуто з шальок терезів президентом Зеленським, який то закінчував там війну в своїй голові, то хотів заглянути в очі Путіну, і, власне, кажучи зруйнував кількість тієї підтримки, спільних підходів, в тому числі й до Мінських з боку партнерів. Тому, думаю, що, безумовно, Путін хоче і намагається через західний світ тиснути на Україну, в тому числі й для того, щоб ми виконали Мінські домовленості саме так, як їх бачить Путін і Російська Федерація" - деталізувала вона. І додала, що Україна має не просто пручатися цьому, а аргументовано схиляти партнерів на свій бік:
"По-перше, я вважаю, що Україна почала втрачати так тяжко здобувану політичну суб'єктність саме з приходом президента Зеленського. Ми це бачимо на прикладі розхитування цієї міжнародної коаліції на підтримку України через десь необережні, десь непрофесійні, десь зухвалі, десь абсолютно необгрунтовані кроки Зеленського і його команди. Тому так, це ще одне підтвердження того, що в цих перемовинах ми опинилися десь в ролі об'єкта, а не суб'єкта зовнішньої політики. І про нас говорять без нас. Про Україну говорять без України. Хоча я в понеділок побачила твіт Зеленського, де він був щасливим після розмови з Блінкеном, що вперше не буде розмови без України про Україну. Це ок, що Байден спершу говорить зі своїми союзниками по НАТО. Але те, що він говорить із Зеленським лише за два дні, є певним "ляпасом" стосовно президента".