Бундестаг избрал Шольца канцлером Германии

Через два месяца после парламентских выборов депутаты Бундестага в среду, 8 декабря, путем тайного голосования избрали нового канцлера ФРГ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, за представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца проголосовали 395 депутатов из 707.

До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Шольц родом из западной Германии и является юристом по образованию. В ряды СДПГ вступил в 1975 году, в 2002-2004 годах был генеральным секретарем партии. Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998-2005 годах считался его ближайшим соратником. С 2007 по 2009 год руководил федеральным министерством труда Германии. С 2011 года два срока подряд был бургомистром Гамбурга.

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