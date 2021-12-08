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Новости За рубежом
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Бундестаг избрал Шольца канцлером Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бундестаг избрал Шольца канцлером Германии

Через два месяца после парламентских выборов депутаты Бундестага в среду, 8 декабря, путем тайного голосования избрали нового канцлера ФРГ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, за представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца проголосовали 395 депутатов из 707.

До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Шольц родом из западной Германии и является юристом по образованию. В ряды СДПГ вступил в 1975 году, в 2002-2004 годах был генеральным секретарем партии. Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998-2005 годах считался его ближайшим соратником. С 2007 по 2009 год руководил федеральным министерством труда Германии. С 2011 года два срока подряд был бургомистром Гамбурга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Якщо соратник Шредера, то можна здогадатися яку буде проводити політику відносно Росії.
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08.12.2021 11:34
+4
Шредер номер два.
Пташеня з газпромівського пулу.
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08.12.2021 11:39
+3
В СДПН всі зашкварені, тому іншого результату і не очікуйте.
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08.12.2021 11:36
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Якщо соратник Шредера, то можна здогадатися яку буде проводити політику відносно Росії.
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08.12.2021 11:34 Ответить
В СДПН всі зашкварені, тому іншого результату і не очікуйте.
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08.12.2021 11:36 Ответить
В коаліції вільні демократи і зелені, які проти путіна, то може трохи будуть гальмувати шрьодерівців. А пост міністра закордонних справ має зайняти кандидатка від зелених, яка виступає проти пп-2.
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08.12.2021 12:12 Ответить
Шредер номер два.
Пташеня з газпромівського пулу.
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08.12.2021 11:39 Ответить
Гм,… Отже, Україна має розірвати дипломатичні стосунки не тільки з Ізраїлем, Московією і США, але також і з Німеччиною.
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08.12.2021 12:05 Ответить
63 роки, може йому вже на пенсію пора. Дід бабу замінив.
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08.12.2021 11:44 Ответить
Зато у него, как говорил *****, есть половые органы дедушки
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08.12.2021 11:53 Ответить
Соратник Шредера? )) Мені здається Німеччину вже можна починати називати спільницею країни-терориста Росії і офіційно про це заявити!
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08.12.2021 11:50 Ответить
Німеччина завжди була спільницею росії ще з часів німкені Катерини II. А у російсько-українській війні Німеччина союзник росії. Результатом змови Меркель і путіна стала російська агресія у 2008 році проти Грузії, а у 2014 проти України. Квітень 2008 року, саміт НАТО в Бухаресті, саме там Меркель, отримавши завдання від путіна, заблокувала надання ПДЧ в НАТО Україні і Грузії.
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08.12.2021 12:23 Ответить
надо пробить пацана на счет трудовой в штази
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08.12.2021 11:54 Ответить
Написано ведь- « походить з західної Німеччини».
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08.12.2021 12:03 Ответить
У штази небыло агентов в ФРГ?
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08.12.2021 12:57 Ответить
В ФРГ каких только агентов не было. Почему именно Штази? Может тогда надо пробить Шольца и на Моссад?
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08.12.2021 13:13 Ответить
Не исключено
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08.12.2021 13:18 Ответить
"Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998-2005 годах считался его ближайшим соратником"________________с такими "союзниками" и врагов не надо...
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08.12.2021 12:04 Ответить
ну что сказать..., Гамбург мне понравился, но там стремный вокзал и мусор в городской реке )))
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08.12.2021 12:09 Ответить
Лет 15 назад я на цензоре напечатал небольшой набросок кровоного братства РАБссии и Германии с 1710 года...,тогда Батя живой был и нарыл на немецких сайтах столько интересных фактов,что я был в шоке...
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08.12.2021 12:10 Ответить
Соратник Шредера? О, старі консерви виплили.
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08.12.2021 12:13 Ответить
Анналена Бербок стала главой МИД Германии,а это для Путлера и Лаврова кость в горле...сожрет обоих... и к тому красапета с очаровательной улыбкой...
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08.12.2021 12:19 Ответить
Кулебе надо срочно в Берлин ... с дружеским визитом...
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08.12.2021 12:22 Ответить
Кто бы не пришел, они только о себе думают и это правильно. А вот не правильно, обо всех думают, а о себе нет, вернее о народе. Правительство о себе подумало.
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08.12.2021 12:25 Ответить
Партия зеленых в Германии,это вам не Голобордькин сброд собранный по объявлению... цирка Шапито...
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08.12.2021 12:27 Ответить
 
 