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Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини

Через понад два місяці після парламентських виборів депутати Бундестагу у середу, 8 грудня, шляхом таємного голосування обрали нового канцлера ФРН/

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за представника Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца проголосували 395 депутатів з 707.

До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником. З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

Також читайте: Нормандський формат має знову почати діяти, - майбутній канцлер ФРН Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Якщо соратник Шредера, то можна здогадатися яку буде проводити політику відносно Росії.
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08.12.2021 11:34
+4
Шредер номер два.
Пташеня з газпромівського пулу.
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08.12.2021 11:39
+3
В СДПН всі зашкварені, тому іншого результату і не очікуйте.
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08.12.2021 11:36
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Якщо соратник Шредера, то можна здогадатися яку буде проводити політику відносно Росії.
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08.12.2021 11:34 Відповісти
В СДПН всі зашкварені, тому іншого результату і не очікуйте.
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08.12.2021 11:36 Відповісти
В коаліції вільні демократи і зелені, які проти путіна, то може трохи будуть гальмувати шрьодерівців. А пост міністра закордонних справ має зайняти кандидатка від зелених, яка виступає проти пп-2.
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08.12.2021 12:12 Відповісти
Шредер номер два.
Пташеня з газпромівського пулу.
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08.12.2021 11:39 Відповісти
Гм,… Отже, Україна має розірвати дипломатичні стосунки не тільки з Ізраїлем, Московією і США, але також і з Німеччиною.
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08.12.2021 12:05 Відповісти
63 роки, може йому вже на пенсію пора. Дід бабу замінив.
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08.12.2021 11:44 Відповісти
Зато у него, как говорил *****, есть половые органы дедушки
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Соратник Шредера? )) Мені здається Німеччину вже можна починати називати спільницею країни-терориста Росії і офіційно про це заявити!
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08.12.2021 11:50 Відповісти
Німеччина завжди була спільницею росії ще з часів німкені Катерини II. А у російсько-українській війні Німеччина союзник росії. Результатом змови Меркель і путіна стала російська агресія у 2008 році проти Грузії, а у 2014 проти України. Квітень 2008 року, саміт НАТО в Бухаресті, саме там Меркель, отримавши завдання від путіна, заблокувала надання ПДЧ в НАТО Україні і Грузії.
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08.12.2021 12:23 Відповісти
надо пробить пацана на счет трудовой в штази
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08.12.2021 11:54 Відповісти
Написано ведь- « походить з західної Німеччини».
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08.12.2021 12:03 Відповісти
У штази небыло агентов в ФРГ?
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08.12.2021 12:57 Відповісти
В ФРГ каких только агентов не было. Почему именно Штази? Может тогда надо пробить Шольца и на Моссад?
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08.12.2021 13:13 Відповісти
Не исключено
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08.12.2021 13:18 Відповісти
"Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998-2005 годах считался его ближайшим соратником"________________с такими "союзниками" и врагов не надо...
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08.12.2021 12:04 Відповісти
ну что сказать..., Гамбург мне понравился, но там стремный вокзал и мусор в городской реке )))
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Лет 15 назад я на цензоре напечатал небольшой набросок кровоного братства РАБссии и Германии с 1710 года...,тогда Батя живой был и нарыл на немецких сайтах столько интересных фактов,что я был в шоке...
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08.12.2021 12:10 Відповісти
Соратник Шредера? О, старі консерви виплили.
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Анналена Бербок стала главой МИД Германии,а это для Путлера и Лаврова кость в горле...сожрет обоих... и к тому красапета с очаровательной улыбкой...
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08.12.2021 12:19 Відповісти
Кулебе надо срочно в Берлин ... с дружеским визитом...
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08.12.2021 12:22 Відповісти
Кто бы не пришел, они только о себе думают и это правильно. А вот не правильно, обо всех думают, а о себе нет, вернее о народе. Правительство о себе подумало.
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08.12.2021 12:25 Відповісти
Партия зеленых в Германии,это вам не Голобордькин сброд собранный по объявлению... цирка Шапито...
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08.12.2021 12:27 Відповісти
 
 