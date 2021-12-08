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Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты "COVID-тысячи"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID- 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Так, закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам).

8 млрд грн из этой суммы выделено Министерству экономики по бюджетной программе "Оказание помощи в рамках программы "Поддержка", предусматривающей выплаты по 1 тысяче гривен вакцинированным от коронавируса гражданам.

Кабинету Министров поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы "Поддержка", ее размер и требования к субъектам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
ПВО України вже побудоване, гроші дівати немає куди
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08.12.2021 14:36
+11
ЗЕлошары, держите карман шире !!!
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08.12.2021 14:22
+10
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08.12.2021 14:43
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕлошары, держите карман шире !!!
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08.12.2021 14:22 Ответить
ПВО України вже побудоване, гроші дівати немає куди
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08.12.2021 14:36 Ответить
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08.12.2021 14:38 Ответить
немає нічого дешевшого у світі за "Гривню у сматфоні" !

це - всього лише КІНО !
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08.12.2021 14:40 Ответить
ВСЕ !! ЗВИЗДЕЦ !!! Теперь БУДЕТ 83 % " ЗА Вову " !!!
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08.12.2021 17:29 Ответить
Похоже на басню "Лиса и Журавль", в которой Лиса, насмехаясь над длинноносым Журавлем, предложила ему угощение на тарелке, по которой Журавль просто постучал,так как не смог ухватить никакой еды.
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08.12.2021 14:26 Ответить


ничто не ново под луною
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08.12.2021 14:41 Ответить
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08.12.2021 14:42 Ответить
Война войной, а Зе-пиар по расписанию как мёртвому припарки.
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08.12.2021 14:27 Ответить
Ви за сьогоднішню взопрєвшую ЗЄ-льоную маєчку ?
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08.12.2021 14:38 Ответить
Це про яку, я щось пропустив?
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08.12.2021 14:48 Ответить
А я то думаю чого долар ні з того ні сього на гривню підпригнув...
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08.12.2021 14:28 Ответить
Дурный нарид еще не понимает что это просто выброшенные деньги,результат инфляция и рост цен.
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08.12.2021 14:28 Ответить
К 19 декабря чудесным образом все услуги за которые предусмотрена выплата компенсации вырастут в цене ровно на эту 1000.
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08.12.2021 14:29 Ответить
скорее на 1500
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08.12.2021 14:37 Ответить
"Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", яка передбачає виплати по 1 тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам"

ДБ.
Ніяких виплат ця програма не передбачає, але зелені бариги-мародери знайдуть спосіб як перевести ці мільярди на офшори.
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08.12.2021 14:35 Ответить
вот радость токакая... особенно в селах с 1 смартфоном у председателя...
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08.12.2021 14:36 Ответить
В декабре 2014 года доллар резко подскочил было 8 гришелей за бакс,стало 27 гривен...,кажись 16 декабря...Надо повторить...
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08.12.2021 14:37 Ответить
А мне жалко!!!! Я и так привился!! Бесплатно и Файзером !!! Спасибо огромное!!! Я бы свою тысячу военным отдал!!!
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08.12.2021 14:38 Ответить
воєнним не можна !
куда завгодно, але не Воінам !
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08.12.2021 14:43 Ответить
С этого рая не выйдет ничего...
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08.12.2021 14:40 Ответить
На "Айрон Мейджен" билеты в фан-зону как раз от тысячи.Давайте ее скорее,а то все раскупят.
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08.12.2021 14:40 Ответить
Халявное бабло плохо воняет....
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08.12.2021 14:41 Ответить
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08.12.2021 14:42 Ответить
Це він виділив зі своїх опшорів, чи з бюджету?
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08.12.2021 14:42 Ответить
єто на деньги платників податку
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08.12.2021 15:30 Ответить
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08.12.2021 14:43 Ответить
А Разумкова за что???
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08.12.2021 14:45 Ответить
Є за що! Дурість є злочином.
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08.12.2021 16:26 Ответить
Необходимо в постанове Кабмина предусмотреть возможность добровольное перечисления этой "тысячи" на нужды ВСУ, Можно туда, куда идет военный сбор, ну чтобы не усложнять процедуру. Или на счета волонтерской организаций, но я сам выбираю какой.
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08.12.2021 14:44 Ответить
Теперь в фитнес-центры и музеи не протолкнешься, километровые очереди будут
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08.12.2021 14:46 Ответить
Это шо б вам не обидно было что каломыйскому 10 лярдов отдали. Ну и чтобы про вагнеровцев не вспоминали. Гуляйте пацаны аж на тысячу! Сразу вспомнил анекдот про слепую девочку, которой казалось , что её в семье все обманывают и обделяют. Тогда бабушка налепила и наварила для всей большой семьи вареников и насыпала всем в миски, а девочке поставила целый тазик. Вся семья села, девочка пощупала тазик и сказала - «представляю сколько вы себе нафигачили!».
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08.12.2021 14:48 Ответить
Это хорошо. Человек и здоровье сохранил и тысячу получил. А антиваксерам позор и осуждение.
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08.12.2021 14:49 Ответить
Просто пример истинного джентлмена...И я горжусь им...

мой старший сын недавно заходит в маршрутку полупустую посрди салона лжал кошелек женский набитый гривнами и долларами..сын орет на весь салон,Чей коелек? тишина...отдал водителю и говорит..тас есть визитка,может это хозяйка...позвони..звонит..ответ да мой сказала женщина...,пока они ехали тетка на такси догнала маршрутку врывется в маршрутку и говорит спасибо мужики..вы настоящие и ушла в тачку...

Отака фигня малята..
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08.12.2021 14:49 Ответить
А поляну джентільменам....
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08.12.2021 18:54 Ответить
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
(с)
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08.12.2021 14:50 Ответить
Це зеліна тисяча для 73%вих!

А це собі любимому!
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08.12.2021 14:54 Ответить
8 млрд - это 300 млн. долларов. Ровно столько нам США военной помощи выделили.
А мы эти денги на ветер.
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08.12.2021 14:56 Ответить
По факту это взятка Лохотронщиков Коломойского и К*...
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08.12.2021 14:59 Ответить
8 лярдів "на кіно" .. а кожного тижня волонтери збирають через цензор гроші на квадрокоптери для військових -це як, сопля?
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08.12.2021 15:00 Ответить
Рейтинг Голобородьки после Вагнергейта упал ниже 10 %,у Розумкова уже 16%...процесс пошел... надо догнать ушедшие 73%...,все банально просто в этой жизни...
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08.12.2021 15:04 Ответить
Уйо.ку зелений, зарплату військовим підніми!
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08.12.2021 15:25 Ответить
за єто морду бить надо
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08.12.2021 15:31 Ответить
********* одним словом.
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08.12.2021 16:02 Ответить
То була Юліна тисяча, зараз буде КЛОУНСЬКА ТИСЯЧА
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08.12.2021 17:24 Ответить
короче 8 млрд вникуда кринжуха редкая
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08.12.2021 17:31 Ответить
лохотрон для 73% идиотов?
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08.12.2021 19:16 Ответить
 
 