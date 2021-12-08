Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты "COVID-тысячи"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID- 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Так, закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам).
8 млрд грн из этой суммы выделено Министерству экономики по бюджетной программе "Оказание помощи в рамках программы "Поддержка", предусматривающей выплаты по 1 тысяче гривен вакцинированным от коронавируса гражданам.
Кабинету Министров поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы "Поддержка", ее размер и требования к субъектам.
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це - всього лише КІНО !
ничто не ново под луною
по расписаниюкак мёртвому припарки.
ДБ.
Ніяких виплат ця програма не передбачає, але зелені бариги-мародери знайдуть спосіб як перевести ці мільярди на офшори.
куда завгодно, але не Воінам !
мой старший сын недавно заходит в маршрутку полупустую посрди салона лжал кошелек женский набитый гривнами и долларами..сын орет на весь салон,Чей коелек? тишина...отдал водителю и говорит..тас есть визитка,может это хозяйка...позвони..звонит..ответ да мой сказала женщина...,пока они ехали тетка на такси догнала маршрутку врывется в маршрутку и говорит спасибо мужики..вы настоящие и ушла в тачку...
Отака фигня малята..
Обманывать нам, стало быть, с руки.
(с)
А це собі любимому!
А мы эти денги на ветер.