Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати "COVID-тисячі"
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Так, закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).
8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", яка передбачає виплати по 1 тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам.
Кабінету Міністрів доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів.
Будь ласка, зачекайте...
це - всього лише КІНО !
ничто не ново под луною
по расписаниюкак мёртвому припарки.
ДБ.
Ніяких виплат ця програма не передбачає, але зелені бариги-мародери знайдуть спосіб як перевести ці мільярди на офшори.
куда завгодно, але не Воінам !
мой старший сын недавно заходит в маршрутку полупустую посрди салона лжал кошелек женский набитый гривнами и долларами..сын орет на весь салон,Чей коелек? тишина...отдал водителю и говорит..тас есть визитка,может это хозяйка...позвони..звонит..ответ да мой сказала женщина...,пока они ехали тетка на такси догнала маршрутку врывется в маршрутку и говорит спасибо мужики..вы настоящие и ушла в тачку...
Отака фигня малята..
Обманывать нам, стало быть, с руки.
(с)
А це собі любимому!
А мы эти денги на ветер.