Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати "COVID-тисячі"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Так, закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).

8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", яка передбачає виплати по 1 тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам.

Кабінету Міністрів доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів.

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