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Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати "COVID-тисячі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Так, закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).

8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", яка передбачає виплати по 1 тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам.

Кабінету Міністрів доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів.

Також читайте: Те, що розмова Байдена і Зеленського відбудеться завтра означає, що істерії немає, - Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
ПВО України вже побудоване, гроші дівати немає куди
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08.12.2021 14:36
+11
ЗЕлошары, держите карман шире !!!
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08.12.2021 14:22
+10
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08.12.2021 14:43
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ЗЕлошары, держите карман шире !!!
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08.12.2021 14:22 Відповісти
ПВО України вже побудоване, гроші дівати немає куди
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08.12.2021 14:36 Відповісти
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08.12.2021 14:38 Відповісти
немає нічого дешевшого у світі за "Гривню у сматфоні" !

це - всього лише КІНО !
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08.12.2021 14:40 Відповісти
ВСЕ !! ЗВИЗДЕЦ !!! Теперь БУДЕТ 83 % " ЗА Вову " !!!
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08.12.2021 17:29 Відповісти
Похоже на басню "Лиса и Журавль", в которой Лиса, насмехаясь над длинноносым Журавлем, предложила ему угощение на тарелке, по которой Журавль просто постучал,так как не смог ухватить никакой еды.
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08.12.2021 14:26 Відповісти


ничто не ново под луною
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08.12.2021 14:41 Відповісти
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08.12.2021 14:42 Відповісти
Война войной, а Зе-пиар по расписанию как мёртвому припарки.
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08.12.2021 14:27 Відповісти
Ви за сьогоднішню взопрєвшую ЗЄ-льоную маєчку ?
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08.12.2021 14:38 Відповісти
Це про яку, я щось пропустив?
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08.12.2021 14:48 Відповісти
А я то думаю чого долар ні з того ні сього на гривню підпригнув...
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08.12.2021 14:28 Відповісти
Дурный нарид еще не понимает что это просто выброшенные деньги,результат инфляция и рост цен.
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08.12.2021 14:28 Відповісти
К 19 декабря чудесным образом все услуги за которые предусмотрена выплата компенсации вырастут в цене ровно на эту 1000.
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08.12.2021 14:29 Відповісти
скорее на 1500
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08.12.2021 14:37 Відповісти
"Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", яка передбачає виплати по 1 тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам"

ДБ.
Ніяких виплат ця програма не передбачає, але зелені бариги-мародери знайдуть спосіб як перевести ці мільярди на офшори.
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08.12.2021 14:35 Відповісти
вот радость токакая... особенно в селах с 1 смартфоном у председателя...
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08.12.2021 14:36 Відповісти
В декабре 2014 года доллар резко подскочил было 8 гришелей за бакс,стало 27 гривен...,кажись 16 декабря...Надо повторить...
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08.12.2021 14:37 Відповісти
А мне жалко!!!! Я и так привился!! Бесплатно и Файзером !!! Спасибо огромное!!! Я бы свою тысячу военным отдал!!!
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08.12.2021 14:38 Відповісти
воєнним не можна !
куда завгодно, але не Воінам !
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08.12.2021 14:43 Відповісти
С этого рая не выйдет ничего...
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08.12.2021 14:40 Відповісти
На "Айрон Мейджен" билеты в фан-зону как раз от тысячи.Давайте ее скорее,а то все раскупят.
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08.12.2021 14:40 Відповісти
Халявное бабло плохо воняет....
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08.12.2021 14:41 Відповісти
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08.12.2021 14:42 Відповісти
Це він виділив зі своїх опшорів, чи з бюджету?
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08.12.2021 14:42 Відповісти
єто на деньги платників податку
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08.12.2021 15:30 Відповісти
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08.12.2021 14:43 Відповісти
А Разумкова за что???
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08.12.2021 14:45 Відповісти
Є за що! Дурість є злочином.
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08.12.2021 16:26 Відповісти
Необходимо в постанове Кабмина предусмотреть возможность добровольное перечисления этой "тысячи" на нужды ВСУ, Можно туда, куда идет военный сбор, ну чтобы не усложнять процедуру. Или на счета волонтерской организаций, но я сам выбираю какой.
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08.12.2021 14:44 Відповісти
Теперь в фитнес-центры и музеи не протолкнешься, километровые очереди будут
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08.12.2021 14:46 Відповісти
Это шо б вам не обидно было что каломыйскому 10 лярдов отдали. Ну и чтобы про вагнеровцев не вспоминали. Гуляйте пацаны аж на тысячу! Сразу вспомнил анекдот про слепую девочку, которой казалось , что её в семье все обманывают и обделяют. Тогда бабушка налепила и наварила для всей большой семьи вареников и насыпала всем в миски, а девочке поставила целый тазик. Вся семья села, девочка пощупала тазик и сказала - «представляю сколько вы себе нафигачили!».
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08.12.2021 14:48 Відповісти
Это хорошо. Человек и здоровье сохранил и тысячу получил. А антиваксерам позор и осуждение.
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08.12.2021 14:49 Відповісти
Просто пример истинного джентлмена...И я горжусь им...

мой старший сын недавно заходит в маршрутку полупустую посрди салона лжал кошелек женский набитый гривнами и долларами..сын орет на весь салон,Чей коелек? тишина...отдал водителю и говорит..тас есть визитка,может это хозяйка...позвони..звонит..ответ да мой сказала женщина...,пока они ехали тетка на такси догнала маршрутку врывется в маршрутку и говорит спасибо мужики..вы настоящие и ушла в тачку...

Отака фигня малята..
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08.12.2021 14:49 Відповісти
А поляну джентільменам....
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08.12.2021 18:54 Відповісти
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
(с)
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08.12.2021 14:50 Відповісти
Це зеліна тисяча для 73%вих!

А це собі любимому!
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08.12.2021 14:54 Відповісти
8 млрд - это 300 млн. долларов. Ровно столько нам США военной помощи выделили.
А мы эти денги на ветер.
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08.12.2021 14:56 Відповісти
По факту это взятка Лохотронщиков Коломойского и К*...
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08.12.2021 14:59 Відповісти
8 лярдів "на кіно" .. а кожного тижня волонтери збирають через цензор гроші на квадрокоптери для військових -це як, сопля?
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08.12.2021 15:00 Відповісти
Рейтинг Голобородьки после Вагнергейта упал ниже 10 %,у Розумкова уже 16%...процесс пошел... надо догнать ушедшие 73%...,все банально просто в этой жизни...
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08.12.2021 15:04 Відповісти
Уйо.ку зелений, зарплату військовим підніми!
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08.12.2021 15:25 Відповісти
за єто морду бить надо
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08.12.2021 15:31 Відповісти
********* одним словом.
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08.12.2021 16:02 Відповісти
То була Юліна тисяча, зараз буде КЛОУНСЬКА ТИСЯЧА
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08.12.2021 17:24 Відповісти
короче 8 млрд вникуда кринжуха редкая
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08.12.2021 17:31 Відповісти
лохотрон для 73% идиотов?
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08.12.2021 19:16 Відповісти
 
 