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Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, - Путин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент России Владимир Путин считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его мнению, обеспечение безопасности Украины не должно нести угрозы российской стороне.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы действительно говорили (с президентом США Джо Байденом, - ред.) о региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины. И о связанной с этой ситуацией другой (для нас очень чувствительной) теме, ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что на международных переговорах предупреждает партнеров, что вступление Украины в НАТО - неприемлемо для России.

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"Конечно, каждая страна вправе выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", - добавил он.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, как Россия и войска РФ регулярно подрывают безопасность Украины.
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Топ комментарии
+69
От і х@йло підтвердило, що Україні треба до НАТО
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08.12.2021 17:05
+64
Вони вже гарантували, і що? Крим і ордло окуповані.
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08.12.2021 17:11
+58
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08.12.2021 17:28
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Страница 3 из 3
А державні кордони навіщо ? Державні кордони якраз для того щоб визначати сфери законних інтересів - все інше - зазіхання на інтереси інших.
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08.12.2021 19:47 Ответить
***.... аж з пересердя екран заплював!!!
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08.12.2021 19:54 Ответить
А анексія Криму і окупація частини території Донбасу не прийнятна для УКРАЇНИ.
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08.12.2021 19:58 Ответить
А что это за хмырь с флагами ЕС рядом с ним?
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08.12.2021 19:59 Ответить
ляксандр, ботоксный педо-хмырь как раз на фоне тряпки азиопской паРаши.
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08.12.2021 20:10 Ответить
Здесь мы видим только одного хмыря, твоего вонючего *****
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09.12.2021 06:40 Ответить
на йух... весь кацапоидный цирк...
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08.12.2021 20:09 Ответить
кацапо-фашистов спрашивать не будем!
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08.12.2021 20:30 Ответить
ох же ж і підар. щоб йому нудило і не переставало
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08.12.2021 20:32 Ответить
ХЛО-ПНХ!
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08.12.2021 20:40 Ответить
Выжил из ума

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08.12.2021 20:43 Ответить
ХYÑЛО- мокшанское!!!
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08.12.2021 20:45 Ответить
кофе должен быть горячим, а козломордый мокша холодным.....
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08.12.2021 20:54 Ответить
а ведь не в нём беда... страна **** "братская"...
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08.12.2021 20:57 Ответить
Спасибо, что озвучили. Я кричу об этом последние 30 лет.
***** не при чём. Он руский. Русский мир надо уничтожать
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08.12.2021 21:18 Ответить
яке там воно руське? їхній петрушка оголосив ту "руськость" 300(!) років назад, саме 2 листопада виповнилася кругла дата як той недоімператор про це оголосив, зараз ніхто й не помітив таке "свято", чому ж він назвався "рОсія", а не Русія? а тому, що поряд була справжня РУСІЯ, якій він страшенно заздрив, але злякався козаків, бо дали б чортів, отож що таке ті 300 років для віковічної Русі, що тепер зветься непереможною УКРАЇНОЮ?
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09.12.2021 06:44 Ответить
Так. Правильно кажете. Мокши
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09.12.2021 07:56 Ответить
Байден и путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО: что это значит

Байден на видеовстрече с российским коллегой путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.
Такую идею сформулировал лично Байден, а путин с ней согласился. Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности, поэтому говорить о содержании еще рано, сказал - Пукин.

https://focus.ua/politics/500136-bayden-i-putin-dogovorilis-sozdat-specstrukturu-po-vstupleniyu-ukrainy-v-nato-chto-eto-znachit
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08.12.2021 20:59 Ответить
По его мнению, обеспечение безопасности Украины не должно нести угрозы российской стороне.
По моему мнению, обеспечение безопасности России не должно нести угрозы украинской стороне.
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08.12.2021 21:01 Ответить
прєзідєнт росії путін, пішов нхй. окурок йбаний.
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08.12.2021 21:11 Ответить
Если не приемлемо для расии , то надо обязательно вступать в НАТО .
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08.12.2021 21:27 Ответить
Пуйло последние десять лет закручивает гайки против любого свободомыслия на Московии, потом в истерике напало на соседнюю славянскую страну убив тысячи её граждан и разграбив прилегающий регион.
Ещё никто из владельцев кремля так не палился.
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08.12.2021 21:36 Ответить
Ничтожная, брехливая, ублюдочная тварюка
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08.12.2021 21:41 Ответить
Пошел на )(&#!!!!
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08.12.2021 21:46 Ответить
Так НАТО оборонний альянс, тому ніякої загрози нікому не несе, в тому числі і Раші. Але ж кацапи хочуть мати можливість безкарно відбирати чужі территорії, от чому для них НАТО є проблемою.
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08.12.2021 21:50 Ответить
+5 так и есть. хитро сделаная РФ на это и рассчитывает. А если Украина будет в НАТО то их планы рухнут.
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09.12.2021 00:12 Ответить
Старый Путин совсем сошел с ума.
Что с него взять, просто больной человек.
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08.12.2021 21:52 Ответить
Кончений.
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08.12.2021 21:59 Ответить
он обчлуживает чекистов, которые тупо дерибанят бюджет через безаудитные зоны конфликтов
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09.12.2021 08:23 Ответить
Путлер, ехай нахрен .... и канешна: ***** хелло, ла-ла-ла ла-ла ла-ла
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08.12.2021 21:53 Ответить
Україна повинна вимагати від рф знищення всього ракетного арсеналу дальної і середньої дії, бо це загрожує Києву.
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08.12.2021 21:57 Ответить
Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3304093

Та пішов ти на х*р пєдофіл, в тебе забули спитати
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08.12.2021 21:59 Ответить
вступ до НАТО - це справа лише НАТО та країн-кандидатiв. права голосу у не членiв НАТО нема.

з паРашею можна говорити лише про озброення, яке буде розташоване впродовж кордону з цим азiопським Мордором.

пуйло ж само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:15 Ответить
бла-бла-бла ....Почему этот ушлепок из кремля не вспоминает будапештский меморандум, который он нарушил и размазал??! Теперь требует какие новые гарантии, а не пошел бы нах.... Крым и часть Донбасса украинских территорий давай сюда возвращай.
Насать на мнение Пуйла и какое твое собочье дело пучеглазый?!.... Украина должна делать свое и в своих национальных интересах безопасности страны... в Альянс наш курс.
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08.12.2021 22:24 Ответить
иди на юг
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08.12.2021 22:31 Ответить
Когда Украина,была в СССР,это тоже было неприемлемо для НАТО и Запада в целом.Ракеты в Украине были нацелены на все ведущие столицы Миры.Но НАТО не выла от безысходности как последнее Пуйло.
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08.12.2021 23:06 Ответить
Обосралось?
ЧМО плешивое...
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08.12.2021 23:12 Ответить
Стратег старательно создаёт врагов вокруг эрефии..
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08.12.2021 23:12 Ответить
азиопская паРаша в окружении сплошных друзей и союзников.))

пуйло за 21 год постаралося.)
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08.12.2021 23:42 Ответить
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09.12.2021 08:26 Ответить
Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним (С)
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09.12.2021 08:21 Ответить
дальше існування терораші непрйнятне для глобального миру в світі
і тому - по місцях стояти, до розбору ре фе наготуватися
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08.12.2021 23:39 Ответить
Ну да-має право,але ніфуя не має. Дявол!!!
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08.12.2021 23:48 Ответить
Бутылка в жопе не муляет?
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21.02.2022 17:04 Ответить
Байден був дуже переконливим. В мізках пуйла помітно часткове просвітлення щодо нашого вступу в НАТО:" це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін". Щодо інтересів Рашки - то таке. Деталі,котрі можно обговорювати роками -- наскільки км від кордону посунути з обох боків якусь зброю...
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08.12.2021 23:53 Ответить
Просто редкий *****!!
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09.12.2021 00:45 Ответить
він хвора людина! ***** на нього
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09.12.2021 00:54 Ответить
Україна вже була проти НАТО. І у нас війна. РФ--фашистська держава, і єдиний захист України НАТО
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09.12.2021 01:59 Ответить
*****.
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09.12.2021 03:47 Ответить
Тебя, старого длбба, забыли спросить, куда Украине вступать!
ПНХ, крысеныш.
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09.12.2021 05:42 Ответить
это ты ***** можеш давать цу сваей саюзной бяларуси и ее вечному прядсядателю калхоза тов. лукашенке --- у вас с ним соцсоревнование кого первого вперед ногами на лафете повезут уже и сталина и брежнева пересидели . осталось английскую королеву . но отличие от вас в том что ей трон достался по наследству . а вас вурдалаков ждет судьба чаушеску . каддафи или саддама хусейна . они тоже по 30 лет правили и закончили очень печально без торжественных похорон
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09.12.2021 06:32 Ответить
Зате вступ Сибіру в Китай прийнятний для України
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09.12.2021 06:48 Ответить
Чому досі пишуть НАТО росіянсько-українськими буквами? Це ж АБРЕВІАТУРА, панове! Тобто, в цих чотирьох буквах НАТО кожна буква являє собою першу букву якихось певних слів, що в розкритому вигляді мають якийсь сенс, ану розкрийте хтось кмітливий, цікаво подивитись. Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації- утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Для совочних часів це було інструментом залякування "людської маси", ось ким нас вважали. Чи не досить?
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09.12.2021 07:10 Ответить
Хороший русский - мертвый русский. Это еще раз уйло доказал.

Это наше дело в какой блок и альянс вступать!!!
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09.12.2021 07:28 Ответить
Байден ему сказал что ПТН ПНХ...?
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09.12.2021 07:30 Ответить
Так уже ж предупреждал.Ассоциация с ЕС неприемлема.И шо ?Засосал с проглотом.Так будет и с НАТО.Как только паскуда писеграевич с обкуреной шоблой отойдет (или отойдут)от руля,Украина обязательно будет в НАТО.И снова будет отсос с проглотом.Не захлебнулся бы!
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09.12.2021 07:34 Ответить
зазеркалье...
Рим.1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму - делать непотребства,
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09.12.2021 08:19 Ответить
Могет быть, могет быть. Но другого пути спасения Украины от москалей и жопы кроме НАТО НЕТ!
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09.12.2021 09:01 Ответить
пнх мордва
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09.12.2021 10:25 Ответить
чим раніше Україну приймуть до НАТО, тим швидше подохне недокраїна какцапія...
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09.12.2021 10:31 Ответить
Неприйнятно то застрелься.
Це як швабра для кацапа- хочь не хочь а встромим!
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09.12.2021 11:27 Ответить
Путит не напал ни на одну страну НАТО. А он хочет нападать на тех, не в НАТО!
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09.12.2021 19:45 Ответить
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