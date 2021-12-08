Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, - Путин. ВИДЕО
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Президент России Владимир Путин считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его мнению, обеспечение безопасности Украины не должно нести угрозы российской стороне.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы действительно говорили (с президентом США Джо Байденом, - ред.) о региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины. И о связанной с этой ситуацией другой (для нас очень чувствительной) теме, ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что на международных переговорах предупреждает партнеров, что вступление Украины в НАТО - неприемлемо для России.
"Конечно, каждая страна вправе выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", - добавил он.
Впрочем, он ни слова не сказал о том, как Россия и войска РФ регулярно подрывают безопасность Украины.
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***** не при чём. Он руский. Русский мир надо уничтожать
Байден на видеовстрече с российским коллегой путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.
Такую идею сформулировал лично Байден, а путин с ней согласился. Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности, поэтому говорить о содержании еще рано, сказал - Пукин.
https://focus.ua/politics/500136-bayden-i-putin-dogovorilis-sozdat-specstrukturu-po-vstupleniyu-ukrainy-v-nato-chto-eto-znachit
По моему мнению, обеспечение безопасности России не должно нести угрозы украинской стороне.
Ещё никто из владельцев кремля так не палился.
Что с него взять, просто больной человек.
Та пішов ти на х*р пєдофіл, в тебе забули спитати
з паРашею можна говорити лише про озброення, яке буде розташоване впродовж кордону з цим азiопським Мордором.
пуйло ж само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
Насать на мнение Пуйла и какое твое собочье дело пучеглазый?!.... Украина должна делать свое и в своих национальных интересах безопасности страны... в Альянс наш курс.
ЧМО плешивое...
пуйло за 21 год постаралося.)
і тому - по місцях стояти, до розбору ре фе наготуватися
ПНХ, крысеныш.
Это наше дело в какой блок и альянс вступать!!!
Рим.1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму - делать непотребства,
Це як швабра для кацапа- хочь не хочь а встромим!