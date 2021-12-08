Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО
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Президент Росії Володимир Путін вважає неприйнятним вступ України до НАТО. На його думку, забезпечення безпеки України не має нести загрози російській стороні.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми дійсно говорили (з президентом США Джо Байденом. - Ред.) про регіональну проблематику, говорили про конфлікт на південному сході України. І про пов'язану з цією ситуацією іншу (для нас дуже чутливу) тему, її торкнулися теж, а саме розширення блоку НАТО на схід за рахунок України. Це одне з ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову і навіть стратегічну перспективу", - зазначив Путін.
Він підкреслив, що на міжнародних переговорах попереджає партнерів, що вступ України до НАТО - неприйнятний для Росії.
"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", - додав він.
Втім, він ані слова не сказав про те, як Росія та війська РФ регулярно підривають безпеку України.
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***** не при чём. Он руский. Русский мир надо уничтожать
Байден на видеовстрече с российским коллегой путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.
Такую идею сформулировал лично Байден, а путин с ней согласился. Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности, поэтому говорить о содержании еще рано, сказал - Пукин.
https://focus.ua/politics/500136-bayden-i-putin-dogovorilis-sozdat-specstrukturu-po-vstupleniyu-ukrainy-v-nato-chto-eto-znachit
По моему мнению, обеспечение безопасности России не должно нести угрозы украинской стороне.
Ещё никто из владельцев кремля так не палился.
Что с него взять, просто больной человек.
Та пішов ти на х*р пєдофіл, в тебе забули спитати
з паРашею можна говорити лише про озброення, яке буде розташоване впродовж кордону з цим азiопським Мордором.
пуйло ж само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
Насать на мнение Пуйла и какое твое собочье дело пучеглазый?!.... Украина должна делать свое и в своих национальных интересах безопасности страны... в Альянс наш курс.
ЧМО плешивое...
пуйло за 21 год постаралося.)
і тому - по місцях стояти, до розбору ре фе наготуватися
ПНХ, крысеныш.
Это наше дело в какой блок и альянс вступать!!!
Рим.1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму - делать непотребства,
Це як швабра для кацапа- хочь не хочь а встромим!