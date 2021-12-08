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Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент Росії Володимир Путін вважає неприйнятним вступ України до НАТО. На його думку, забезпечення безпеки України не має нести загрози російській стороні.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми дійсно говорили (з президентом США Джо Байденом. - Ред.) про регіональну проблематику, говорили про конфлікт на південному сході України. І про пов'язану з цією ситуацією іншу (для нас дуже чутливу) тему, її торкнулися теж, а саме розширення блоку НАТО на схід за рахунок України. Це одне з ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову і навіть стратегічну перспективу", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що на міжнародних переговорах попереджає партнерів, що вступ України до НАТО - неприйнятний для Росії.

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", - додав він.

Читайте також: Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім

Втім, він ані слова не сказав про те, як Росія та війська РФ регулярно підривають безпеку України. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+69
От і х@йло підтвердило, що Україні треба до НАТО
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08.12.2021 17:05
+64
Вони вже гарантували, і що? Крим і ордло окуповані.
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08.12.2021 17:11
+58
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08.12.2021 17:28
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А державні кордони навіщо ? Державні кордони якраз для того щоб визначати сфери законних інтересів - все інше - зазіхання на інтереси інших.
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08.12.2021 19:47 Відповісти
***.... аж з пересердя екран заплював!!!
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08.12.2021 19:54 Відповісти
А анексія Криму і окупація частини території Донбасу не прийнятна для УКРАЇНИ.
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08.12.2021 19:58 Відповісти
А что это за хмырь с флагами ЕС рядом с ним?
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08.12.2021 19:59 Відповісти
ляксандр, ботоксный педо-хмырь как раз на фоне тряпки азиопской паРаши.
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08.12.2021 20:10 Відповісти
Здесь мы видим только одного хмыря, твоего вонючего *****
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09.12.2021 06:40 Відповісти
на йух... весь кацапоидный цирк...
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08.12.2021 20:09 Відповісти
кацапо-фашистов спрашивать не будем!
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08.12.2021 20:30 Відповісти
ох же ж і підар. щоб йому нудило і не переставало
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08.12.2021 20:32 Відповісти
ХЛО-ПНХ!
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08.12.2021 20:40 Відповісти
Выжил из ума

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08.12.2021 20:43 Відповісти
ХYÑЛО- мокшанское!!!
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08.12.2021 20:45 Відповісти
кофе должен быть горячим, а козломордый мокша холодным.....
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08.12.2021 20:54 Відповісти
а ведь не в нём беда... страна **** "братская"...
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08.12.2021 20:57 Відповісти
Спасибо, что озвучили. Я кричу об этом последние 30 лет.
***** не при чём. Он руский. Русский мир надо уничтожать
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08.12.2021 21:18 Відповісти
яке там воно руське? їхній петрушка оголосив ту "руськость" 300(!) років назад, саме 2 листопада виповнилася кругла дата як той недоімператор про це оголосив, зараз ніхто й не помітив таке "свято", чому ж він назвався "рОсія", а не Русія? а тому, що поряд була справжня РУСІЯ, якій він страшенно заздрив, але злякався козаків, бо дали б чортів, отож що таке ті 300 років для віковічної Русі, що тепер зветься непереможною УКРАЇНОЮ?
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09.12.2021 06:44 Відповісти
Так. Правильно кажете. Мокши
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09.12.2021 07:56 Відповісти
Байден и путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО: что это значит

Байден на видеовстрече с российским коллегой путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.
Такую идею сформулировал лично Байден, а путин с ней согласился. Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности, поэтому говорить о содержании еще рано, сказал - Пукин.

https://focus.ua/politics/500136-bayden-i-putin-dogovorilis-sozdat-specstrukturu-po-vstupleniyu-ukrainy-v-nato-chto-eto-znachit
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08.12.2021 20:59 Відповісти
По его мнению, обеспечение безопасности Украины не должно нести угрозы российской стороне.
По моему мнению, обеспечение безопасности России не должно нести угрозы украинской стороне.
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08.12.2021 21:01 Відповісти
прєзідєнт росії путін, пішов нхй. окурок йбаний.
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08.12.2021 21:11 Відповісти
Если не приемлемо для расии , то надо обязательно вступать в НАТО .
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08.12.2021 21:27 Відповісти
Пуйло последние десять лет закручивает гайки против любого свободомыслия на Московии, потом в истерике напало на соседнюю славянскую страну убив тысячи её граждан и разграбив прилегающий регион.
Ещё никто из владельцев кремля так не палился.
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08.12.2021 21:36 Відповісти
Ничтожная, брехливая, ублюдочная тварюка
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08.12.2021 21:41 Відповісти
Пошел на )(&#!!!!
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08.12.2021 21:46 Відповісти
Так НАТО оборонний альянс, тому ніякої загрози нікому не несе, в тому числі і Раші. Але ж кацапи хочуть мати можливість безкарно відбирати чужі территорії, от чому для них НАТО є проблемою.
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08.12.2021 21:50 Відповісти
+5 так и есть. хитро сделаная РФ на это и рассчитывает. А если Украина будет в НАТО то их планы рухнут.
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09.12.2021 00:12 Відповісти
Старый Путин совсем сошел с ума.
Что с него взять, просто больной человек.
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08.12.2021 21:52 Відповісти
Кончений.
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08.12.2021 21:59 Відповісти
он обчлуживает чекистов, которые тупо дерибанят бюджет через безаудитные зоны конфликтов
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09.12.2021 08:23 Відповісти
Путлер, ехай нахрен .... и канешна: ***** хелло, ла-ла-ла ла-ла ла-ла
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08.12.2021 21:53 Відповісти
Україна повинна вимагати від рф знищення всього ракетного арсеналу дальної і середньої дії, бо це загрожує Києву.
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08.12.2021 21:57 Відповісти
Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3304093

Та пішов ти на х*р пєдофіл, в тебе забули спитати
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08.12.2021 21:59 Відповісти
вступ до НАТО - це справа лише НАТО та країн-кандидатiв. права голосу у не членiв НАТО нема.

з паРашею можна говорити лише про озброення, яке буде розташоване впродовж кордону з цим азiопським Мордором.

пуйло ж само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:15 Відповісти
бла-бла-бла ....Почему этот ушлепок из кремля не вспоминает будапештский меморандум, который он нарушил и размазал??! Теперь требует какие новые гарантии, а не пошел бы нах.... Крым и часть Донбасса украинских территорий давай сюда возвращай.
Насать на мнение Пуйла и какое твое собочье дело пучеглазый?!.... Украина должна делать свое и в своих национальных интересах безопасности страны... в Альянс наш курс.
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08.12.2021 22:24 Відповісти
иди на юг
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08.12.2021 22:31 Відповісти
Когда Украина,была в СССР,это тоже было неприемлемо для НАТО и Запада в целом.Ракеты в Украине были нацелены на все ведущие столицы Миры.Но НАТО не выла от безысходности как последнее Пуйло.
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08.12.2021 23:06 Відповісти
Обосралось?
ЧМО плешивое...
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08.12.2021 23:12 Відповісти
Стратег старательно создаёт врагов вокруг эрефии..
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08.12.2021 23:12 Відповісти
азиопская паРаша в окружении сплошных друзей и союзников.))

пуйло за 21 год постаралося.)
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08.12.2021 23:42 Відповісти
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09.12.2021 08:26 Відповісти
Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним (С)
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09.12.2021 08:21 Відповісти
дальше існування терораші непрйнятне для глобального миру в світі
і тому - по місцях стояти, до розбору ре фе наготуватися
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08.12.2021 23:39 Відповісти
Ну да-має право,але ніфуя не має. Дявол!!!
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08.12.2021 23:48 Відповісти
Бутылка в жопе не муляет?
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21.02.2022 17:04 Відповісти
Байден був дуже переконливим. В мізках пуйла помітно часткове просвітлення щодо нашого вступу в НАТО:" це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін". Щодо інтересів Рашки - то таке. Деталі,котрі можно обговорювати роками -- наскільки км від кордону посунути з обох боків якусь зброю...
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08.12.2021 23:53 Відповісти
Просто редкий *****!!
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09.12.2021 00:45 Відповісти
він хвора людина! ***** на нього
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09.12.2021 00:54 Відповісти
Україна вже була проти НАТО. І у нас війна. РФ--фашистська держава, і єдиний захист України НАТО
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09.12.2021 01:59 Відповісти
*****.
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09.12.2021 03:47 Відповісти
Тебя, старого длбба, забыли спросить, куда Украине вступать!
ПНХ, крысеныш.
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09.12.2021 05:42 Відповісти
это ты ***** можеш давать цу сваей саюзной бяларуси и ее вечному прядсядателю калхоза тов. лукашенке --- у вас с ним соцсоревнование кого первого вперед ногами на лафете повезут уже и сталина и брежнева пересидели . осталось английскую королеву . но отличие от вас в том что ей трон достался по наследству . а вас вурдалаков ждет судьба чаушеску . каддафи или саддама хусейна . они тоже по 30 лет правили и закончили очень печально без торжественных похорон
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09.12.2021 06:32 Відповісти
Зате вступ Сибіру в Китай прийнятний для України
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09.12.2021 06:48 Відповісти
Чому досі пишуть НАТО росіянсько-українськими буквами? Це ж АБРЕВІАТУРА, панове! Тобто, в цих чотирьох буквах НАТО кожна буква являє собою першу букву якихось певних слів, що в розкритому вигляді мають якийсь сенс, ану розкрийте хтось кмітливий, цікаво подивитись. Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації- утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Для совочних часів це було інструментом залякування "людської маси", ось ким нас вважали. Чи не досить?
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09.12.2021 07:10 Відповісти
Хороший русский - мертвый русский. Это еще раз уйло доказал.

Это наше дело в какой блок и альянс вступать!!!
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09.12.2021 07:28 Відповісти
Байден ему сказал что ПТН ПНХ...?
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09.12.2021 07:30 Відповісти
Так уже ж предупреждал.Ассоциация с ЕС неприемлема.И шо ?Засосал с проглотом.Так будет и с НАТО.Как только паскуда писеграевич с обкуреной шоблой отойдет (или отойдут)от руля,Украина обязательно будет в НАТО.И снова будет отсос с проглотом.Не захлебнулся бы!
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09.12.2021 07:34 Відповісти
зазеркалье...
Рим.1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму - делать непотребства,
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09.12.2021 08:19 Відповісти
Могет быть, могет быть. Но другого пути спасения Украины от москалей и жопы кроме НАТО НЕТ!
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09.12.2021 09:01 Відповісти
пнх мордва
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09.12.2021 10:25 Відповісти
чим раніше Україну приймуть до НАТО, тим швидше подохне недокраїна какцапія...
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09.12.2021 10:31 Відповісти
Неприйнятно то застрелься.
Це як швабра для кацапа- хочь не хочь а встромим!
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09.12.2021 11:27 Відповісти
Путит не напал ни на одну страну НАТО. А он хочет нападать на тех, не в НАТО!
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09.12.2021 19:45 Відповісти
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