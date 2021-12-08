Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім
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Президент США Джо Байден не пішов на поступки під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним щодо розширення НАТО на схід.
Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не було жодних поступок, жодних зобов'язань", - заявив він на брифінгу, коментуючи позицію Байдена на переговорах щодо подальшого розширення НАТО.
При цьому Салліван зазначив, що США готові обговорювати з РФ теми, що викликають занепокоєння.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.
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Президент Джо Байден "предельно ясно" объяснил последствия, с которыми столкнется Россия, если Москва решит вторгнуться в Украину, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-брифинге после двухчасового видеозвонка между Байденом и президентом России Владимиром Путиным во вторник.
"Байден прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами", - сказал Салливан. "Мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными возможностями в ответ на такую эскалацию".
Виртуальный саммит состоялся всего через несколько дней после того, как взрывной анализ разведданных, о котором впервые сообщила газета The Washington Post, показал, что Москва, возможно, планирует начать наступление 175 000 войск на Украину в начале следующего года. В преддверии беседы Путин предостерег Байдена от пересечения его "красных линий" в вопросе Украины, требуя гарантий того, что силы НАТО не будут расширяться в Восточную Европу и не позволят Украине стать членом организации.
По словам Салливана, в случае дальнейшего наступления на Украину России придется иметь дело не только с санкциями, и Вашингтон не исключает возможности развертывания дополнительных американских войск для защиты балтийских союзников в случае российского вторжения в Украину.
"Они будут добиваться, как мы ожидаем, дополнительных возможностей и потенциально дополнительного развертывания, и Соединенные Штаты будут стремиться позитивно реагировать на эти вещи в случае дальнейшего вторжения в Украину", - сказал Салливан, который позже добавил, что Байден не взял на себя "никаких обязательств или уступок" российским требованиям заблокировать вступление Украины в НАТО.
Ответ Байдена на "красные линии" Путина на этой неделе вызвал гнев государственных телеведущих и сторонников Путина по всей России. "Пусть он попробует их пересечь... Вооруженные силы Российской Федерации находятся в состоянии боевой готовности и готовы выполнить любой приказ нашего главнокомандующего", - заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добавив: "Не играйте с огнем. Не шутите с нами".
В понедельник, выступая перед The Daily Beast, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Запад не отреагировал вовремя" на недавнюю российскую агрессию. В интервью Резников пессимистично оценил вероятность того, что Москва выполнит какие-либо дипломатические обещания по Украине, и заявил, что единственным способом сдержать Россию будет помощь НАТО в укреплении вооруженных сил Украины.
"Единственной гарантией были бы практические шаги Запада по укреплению обороноспособности Украины и нашей армии", - сказал Резников. "Чтобы цена возможной эскалации стала неприемлемой для военных планов Кремля, а также четкий превентивный сигнал России, что эскалация войны уничтожит Россию экономически. Только такой подход был бы гарантией".
Заходит мужик в тёмный подъезд, ему на плечо ложится здоровенная ручища, и грозный голос говорит:
- Или соси, или пой песни!
Через некоторое время раздражённый и взъерошенный мужик выскакивает из подъезда и, вытирая губы, бросает:
- Тоже мне, нашёл мальчика песни петь!
Байден-Путін: перші підсумки
Путину чтобы править Россией надо иметь два ярлыка: первый от председателя КНР Си Цзиньпина и второй - главный ярлык от президента США.
Председатель КНР Си Цзиньпин, 8 июня 2018 года, вручил Вове Путину орден Дружбы КНР (китайский ярлык на пожизненное управление Россией в угоду Китая). Ярлык от президента США на временное управление территорией РФ надо заслужить.
Президент США Байден, пообещал бункерному деду Путину дать ярлык на управление Россией после 2024 года, если он не полезет в Украину. Совпадение? Не думаю.