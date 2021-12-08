Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім

Президент США Джо Байден не пішов на поступки під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним щодо розширення НАТО на схід.

Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не було жодних поступок, жодних зобов'язань", - заявив він на брифінгу, коментуючи позицію Байдена на переговорах щодо подальшого розширення НАТО.

При цьому Салліван зазначив, що США готові обговорювати з РФ теми, що викликають занепокоєння.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.