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Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім

Президент США Джо Байден не пішов на поступки під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним щодо розширення НАТО на схід.

Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не було жодних поступок, жодних зобов'язань", - заявив він на брифінгу, коментуючи позицію Байдена на переговорах щодо подальшого розширення НАТО.

При цьому Салліван зазначив, що США готові обговорювати з РФ теми, що викликають занепокоєння.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
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08.12.2021 00:05
+31
Це не НАТО розширюється, це зменшується кількість країн на які Мордор може напасти. І саме це дратує *****.
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08.12.2021 00:07
+30
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08.12.2021 00:12
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Ну а китайцы тоже сейчас копируют, не стесняются. И потом-дизайн да, а нутро свое. Любой Уазик можно починить в лесу палками, бечевкой и такой то матерью (был еще Луаз из такой же серии), а Хаммер какой нибудь- усе, встал так встал.
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08.12.2021 17:57 Відповісти
Я к тому, что наблюдал восторги по поводу избрания Байдена (Ура! теперь он надерет задницу...он поднимет Украину, он "построит" "Мордор" и т.п. )-и что теперь? Потом были восторги по поводу санкций на СП2 (все-трубу закопали, Газпром нагнули)-и что теперь? Были восторги по поводу ухода Меркель и прихода "зеленых" (все закроем, трубу запретим)- и что теперь? Есть ситуационные партнеры, друг познается в беде. Вот Беларусь- несмотря на то, что вы по шею макнули сами знаете куда, выручили вас (и Вас лично) с электричеством. Сейчас вот (не дай Бог!) какая нибудь АЭС жахнет от криво приспособленного топлива, на которое она не рассчитана= как думаете, кто на помощь придет, американцы или белорусы ? Короче, все перемелится, лишь бы не было войны.
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08.12.2021 14:40 Відповісти
Та немає в країн друзів, тим більше братів. Є союзники і партнери. Більшість не стане жертвувати своїми громадянами, їхнім добробутом, щоб допомогти сусідам. Білорусь вже давно під путіном. Нема такої держави. Вона окупована. Електрику дають не безплатно, а за гроші, бо вони потрібні режимові.. Я б її не брала.
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08.12.2021 14:56 Відповісти
Цитати кремлівські. Якщо грає платівка про Білорусь: "друг познайотся в біде", то це - 100 пудово кремлівські заготівки. Він сам себе видав.
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08.12.2021 15:51 Відповісти
Много умных слов с глупым смыслом, например последний гвоздь в крышку США и тут же им необходимо противостояние с Китаем. А понимающий экономист Трамп - это вообще шевеврально.
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08.12.2021 09:58 Відповісти
Несмотря на эпатажность Трампа, считаю, что он в экономике суперпрофи типа Безоса-почитайте биографию его взлетов и подъемов. Миллиардерами просто так не становятся в Штатах (там к трубе или госсобственности не присосаться). А в США сейчас в фаворе популисты, вместо экономики занимающиеся всякой муйней: БЛМ, трансгендерами и прочим...(ничего не напоминает кстати?). Совершенно зря его недооценили. Думаю, что при Трампе Украина жила бы точно лучше.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
Але чимось же поступився. І зеленський дізнається про це лише ЗАВТРА.
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08.12.2021 08:39 Відповісти
зеленскому союзники не верят
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08.12.2021 15:02 Відповісти
Байден сказал Путину, куда пихать его «красные линии»

Президент Джо Байден "предельно ясно" объяснил последствия, с которыми столкнется Россия, если Москва решит вторгнуться в Украину, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-брифинге после двухчасового видеозвонка между Байденом и президентом России Владимиром Путиным во вторник.

"Байден прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами", - сказал Салливан. "Мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными возможностями в ответ на такую эскалацию".

Виртуальный саммит состоялся всего через несколько дней после того, как взрывной анализ разведданных, о котором впервые сообщила газета The Washington Post, показал, что Москва, возможно, планирует начать наступление 175 000 войск на Украину в начале следующего года. В преддверии беседы Путин предостерег Байдена от пересечения его "красных линий" в вопросе Украины, требуя гарантий того, что силы НАТО не будут расширяться в Восточную Европу и не позволят Украине стать членом организации.

По словам Салливана, в случае дальнейшего наступления на Украину России придется иметь дело не только с санкциями, и Вашингтон не исключает возможности развертывания дополнительных американских войск для защиты балтийских союзников в случае российского вторжения в Украину.

"Они будут добиваться, как мы ожидаем, дополнительных возможностей и потенциально дополнительного развертывания, и Соединенные Штаты будут стремиться позитивно реагировать на эти вещи в случае дальнейшего вторжения в Украину", - сказал Салливан, который позже добавил, что Байден не взял на себя "никаких обязательств или уступок" российским требованиям заблокировать вступление Украины в НАТО.

Ответ Байдена на "красные линии" Путина на этой неделе вызвал гнев государственных телеведущих и сторонников Путина по всей России. "Пусть он попробует их пересечь... Вооруженные силы Российской Федерации находятся в состоянии боевой готовности и готовы выполнить любой приказ нашего главнокомандующего", - заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добавив: "Не играйте с огнем. Не шутите с нами".

В понедельник, выступая перед The Daily Beast, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Запад не отреагировал вовремя" на недавнюю российскую агрессию. В интервью Резников пессимистично оценил вероятность того, что Москва выполнит какие-либо дипломатические обещания по Украине, и заявил, что единственным способом сдержать Россию будет помощь НАТО в укреплении вооруженных сил Украины.

"Единственной гарантией были бы практические шаги Запада по укреплению обороноспособности Украины и нашей армии", - сказал Резников. "Чтобы цена возможной эскалации стала неприемлемой для военных планов Кремля, а также четкий превентивный сигнал России, что эскалация войны уничтожит Россию экономически. Только такой подход был бы гарантией".
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08.12.2021 09:34 Відповісти
Через месяц-два узнаем, кто будет песни петь как в :

Заходит мужик в тёмный подъезд, ему на плечо ложится здоровенная ручища, и грозный голос говорит:
- Или соси, или пой песни!
Через некоторое время раздражённый и взъерошенный мужик выскакивает из подъезда и, вытирая губы, бросает:
- Тоже мне, нашёл мальчика песни петь!
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08.12.2021 09:46 Відповісти
Вот это и называется "многоходовка". Можно сколько угодно громко кричать о готовности воевать, а можно развести врага под уверения о дружбе. Байден красавчик
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08.12.2021 10:08 Відповісти
Байден побоялся переступить "красные линии", которые нарисовал ему Порошенко.
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08.12.2021 10:11 Відповісти
Через 10 років буде 80 відсотків бажаючих в НАТО. Підростають діти чиїх батьків і братів вбили росіяни. Тому свободу не спинити. Ми 100 відсотків будемо в НАТО. Як російські вбивці хай не стараються, але час ідеї якои настав не можна зупинити
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08.12.2021 10:19 Відповісти
Виталий Портников
Байден-Путін: перші підсумки
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08.12.2021 10:34 Відповісти
Путин забыл, что с США не говорят ультиматумами. Это знали Хрущев, Брежнев.
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08.12.2021 10:44 Відповісти
Путин, как и Зеленский, хотел заглянуть в глаза Байдену. И шо ? Откровенно говоря послали. А теперь Путин сполна отыграется на поце и его кротоферме. Жду разяснений позиции униженного дважды поца от инфоциган поца (подоляка,лещенка,арестовича)
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08.12.2021 11:39 Відповісти
В Древней Московии ханский ярлык подтверждал право князя на управление.

Путину чтобы править Россией надо иметь два ярлыка: первый от председателя КНР Си Цзиньпина и второй - главный ярлык от президента США.


Председатель КНР Си Цзиньпин, 8 июня 2018 года, вручил Вове Путину орден Дружбы КНР (китайский ярлык на пожизненное управление Россией в угоду Китая). Ярлык от президента США на временное управление территорией РФ надо заслужить.

Президент США Байден, пообещал бункерному деду Путину дать ярлык на управление Россией после 2024 года, если он не полезет в Украину. Совпадение? Не думаю.
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08.12.2021 15:16 Відповісти
В Мире есть два конкурента США и Китай, а между ног у них болтается, Ху...ней называется, недоразвитая с огромной, необжитой территорией путинская Россия. США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду Путину-Х#уйлу хватит болот Московской области.
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08.12.2021 15:17 Відповісти
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