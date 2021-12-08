Байден не уступил Путину по расширению НАТО, - Белый дом

Президент США Джо Байден не пошел на уступки во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу расширения НАТО на восток.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не было никаких уступок, никаких обязательств", - заявил он на брифинге, комментируя позицию Байдена на переговорах по дальнейшему расширению НАТО.

При этом Салливан отметил, что США готовы обсуждать с РФ вызывающие беспокойство темы.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия желает гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.