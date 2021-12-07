Путин рассказал Байдену, что хочет гарантий нерасширения НАТО, - Кремль

Президент РФ жаловался лидеру США, что Украина вроде бы не выполняет Минские договоренности и обвинял НАТО в наращивании военного потенциала у границ России.

Об этом идет речь в сообщении Кремля по результатам переговоров в видеоформате президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - проинформировали в Кремле.

Байден, со своей стороны, говорил об угрожающем характере передвижений российских войск вблизи украинских границ. Путин в ответ подчеркнул, что именно НАТО якобы "предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".

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"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - подчеркнули в Кремле.

Там также сообщается, что Путин и Байден договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим чувствительным вопросам.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии.