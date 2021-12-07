Путин рассказал Байдену, что хочет гарантий нерасширения НАТО, - Кремль
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Президент РФ жаловался лидеру США, что Украина вроде бы не выполняет Минские договоренности и обвинял НАТО в наращивании военного потенциала у границ России.
Об этом идет речь в сообщении Кремля по результатам переговоров в видеоформате президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - проинформировали в Кремле.
Байден, со своей стороны, говорил об угрожающем характере передвижений российских войск вблизи украинских границ. Путин в ответ подчеркнул, что именно НАТО якобы "предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".
"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - подчеркнули в Кремле.
Там также сообщается, что Путин и Байден договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии.
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Весь этот звиздеж про угрозу НАТО кацапия несет уже не одно десятилетие, при этом манипулирует своими надумаными притензиями, и под видом обороняющегося стремиться к мировому господству.
Крыса, видите ли, страшно обеспокоена возможным приближением НАТО к границам России в случае вступления Украины в этот альянс. Ведь в этом случае страшные танки НАТО будут стоять в Черниговской области, прямо под воротам Моцквы, всего лишь в каких-то 800 км от самого Мавзолея вечно живого Ленина !
А то, что британские танки "Челленджер" и новейшие немецкие "Леопарды" уже 20 лет стоят в Эстонии в 2 км от Ленинградской области на расстоянии 1,5 часов хода до Смольного и Дворцовой площади СПб, это Крысу, рожденную на помойке Ленинграда, никак ни разу не побеспокоило.
а мільйони українців-
хотять щоб він -ПНХ !!!
Нам самим надо думать чем это нам угрожает. И что нам дадут те или иные уступки.
Запад руководствуется в первую очередь своими интересами. Другое дело, кто у нас будет думать? Клоун олигарха?
To achieve the aims of this Act, NATO and Russia will base their relations on a shared commitment to the following principles:
...
respect for sovereignty, independence and territorial integrity of all states and their inherent right to choose the means to ensure their own security, the inviolability of borders and peoples' right of self-determination as enshrined in the Helsinki Final Act and other OSCE documents;
Надо понимать, что в случае полномасштабной войны, Запад достаточной помощи нам не предоставит, а своих сил у нас не достаточно. Санкции решающее значение вряд ли будут иметь.
а оно может дать гарантии оставить Украину в покое - вывести войска, перестать снабжать оружием и отпускниками ошметки, которые отколол сам ***** от Донецкой и Луганской обл.... забрать себе всех, кому уже успели всучить рашапаспорта, оставив нам наши довоенные (т.е. до 2014г) территории и кордоны...