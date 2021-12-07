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Путін розказав Байдену, що хоче гарантій нерозширення НАТО, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін розказав Байдену, що хоче гарантій нерозширення НАТО, - Кремль

Президент РФ скаржився лідеру США, що Україна буцімто не виконує Мінські домовленості та звинувачував НАТО у нарощування військового потенціалу біля кордонів Росії.

Про це йдеться в повідомленні Кремля за результатами переговорів у відеоформаті президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу", - проінформували у Кремлі.

Байден зі свого боку говорив про загрозливе пересування російських військ біля українських кордонів. Путін у відповідь заявив, що саме НАТО нібито "вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів".

Читайте: Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні й готові застосувати санкції

"Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - підкреслили в Кремлі.

Там також повідомляють, що Путін та Байден домовилися доручити своїм представникам почати предметні консультації з цих чутливих питань.

Дивіться: Відеоміст Київського Безпекового Форуму "Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Страна, которая нарушила Будапештский меморандум и туеву хучу международных договоренностей теперь требует гарантий...
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07.12.2021 22:39
+23
- Головнокомандувач, виходь вже, вони пішли!
- Я верховний головнокомандувач, мама!! Скільки разів казати!

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07.12.2021 22:40
+22
То есть НАТО должно исключить из блока Прибалтику,потому что она граничит с рашкой?Бункерный дебил.
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07.12.2021 22:40
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Хотілка вже всохла, а туди ж...
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07.12.2021 23:28 Відповісти
А ***** не говорило Байдену, что собирается строить мост через Берингов пролив.
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07.12.2021 23:30 Відповісти
ПНХ КЦП, ХЛО, ЗЛО та дЄрьмак!
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07.12.2021 23:40 Відповісти
Неужели Байден,глава США,может верить в такой бред ?Бред плешивой крысы ничем не обоснован.НАТО давно уже делит границы с россией- в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.Во вторых при нынешнем оснащении НАТО совсем не обязательно распологать войска на границе с росией, при желании,за пару мин НАТО достанет до росии хотя бы с Турции,или Болгарии ,Румынии,Словакии...кацапия давно окружена странами НАТО!
Весь этот звиздеж про угрозу НАТО кацапия несет уже не одно десятилетие, при этом манипулирует своими надумаными притензиями, и под видом обороняющегося стремиться к мировому господству.
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07.12.2021 23:40 Відповісти
пани Лилия, респект за блистательный текст с глубоким стратегическим анализом наглого блефа кремлёвской плешивой крысы:

Крыса, видите ли, страшно обеспокоена возможным приближением НАТО к границам России в случае вступления Украины в этот альянс. Ведь в этом случае страшные танки НАТО будут стоять в Черниговской области, прямо под воротам Моцквы, всего лишь в каких-то 800 км от самого Мавзолея вечно живого Ленина !

А то, что британские танки "Челленджер" и новейшие немецкие "Леопарды" уже 20 лет стоят в Эстонии в 2 км от Ленинградской области на расстоянии 1,5 часов хода до Смольного и Дворцовой площади СПб, это Крысу, рожденную на помойке Ленинграда, никак ни разу не побеспокоило.
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08.12.2021 01:37 Відповісти
Причина ширша, РФ хоче Чорне і Азовське море, контроль над ЄС і розширення своєї імперії, про яку вони дбають всю історію існування.
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08.12.2021 04:42 Відповісти
Україну в НАТО і без гарантій не збираються брати.
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07.12.2021 23:40 Відповісти
Зеленським просто підітруться та поставлять до відома, ЗЕ виборці ви несете відповідальність за бездіяльність (у нього законний вихідний!) цього персонажа.
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07.12.2021 23:49 Відповісти
шо значить "хоче"...
а мільйони українців-
хотять щоб він -ПНХ !!!
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07.12.2021 23:58 Відповісти
РФ хочет что бы НАТО не продвигались на восток ... потому что ***** хочет безпрепятственно продвигаться на ЗАПАД. ... А для этого надо забрать у Украины, Грузии , Прибалтики , и Азербайджана оружие .... бо видите в ***** стреляют ... а он то по "Брацки" на танках пришол. вы не понимаете... это "другое"
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08.12.2021 00:25 Відповісти
Головне, що НАТО вже в Україні.Кораблі НАТО в Одесі, інструктори НАТО на навчальних полігонах, літаки НАТО в повітрі України, зброя НАТО в Україні.Маємо надію, що бази НАТО будуть стояти на кордоні України та кацапії.
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08.12.2021 00:27 Відповісти
Не Запад должен решать считаться ли с хутинскими красными линиями или нет.
Нам самим надо думать чем это нам угрожает. И что нам дадут те или иные уступки.
Запад руководствуется в первую очередь своими интересами. Другое дело, кто у нас будет думать? Клоун олигарха?
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08.12.2021 00:37 Відповісти
А він казав: "Путін на нас танки, а ми наших красавиц -- на Тверскую!"
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08.12.2021 04:49 Відповісти
Кацапи забули, що самі ж підписали 27 травня 1997 року? https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=ru

To achieve the aims of this Act, NATO and Russia will base their relations on a shared commitment to the following principles:
...

respect for sovereignty, independence and territorial integrity of all states and their inherent right to choose the means to ensure their own security, the inviolability of borders and peoples' right of self-determination as enshrined in the Helsinki Final Act and other OSCE documents;
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08.12.2021 00:53 Відповісти
Пусть проверит, гарантии уже на воротнике
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08.12.2021 01:01 Відповісти
а на Луну вова не хочет???
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08.12.2021 02:42 Відповісти
...пусть хоть ПРО и ПВО современных в лизинг дадут, небо то напрочь открыто...какой то люфт временной небольшой пока есть, подучиться на них работать можна...а хороводы водить с московитом, деда еще долго водить собирается, а поцанов то убивают и калечат орки и торчки, чуть ли не ежедневно...че с этим то делать, вель не не решили то, даже по донбасу, ни хрена...
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08.12.2021 02:48 Відповісти
отсосиновик получит педофил путенин...
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08.12.2021 05:02 Відповісти
у вовы ***** есть гиперзвуковые ракеты . вкс . даже авианосец ..кузя.. а вова ***** боится что УКРАИНА вступит в нато ----- вова ты должен бояться если авианосцы ..рональд рейган.. ..джеральд форд.. и ..джон кеннеди.. вместе с кораблями поддержки ******* из средиземного моря по европейской части твоей бензоколонки . а нас тебе вова не надо бояться мишебратья и ..один народ..
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08.12.2021 06:18 Відповісти
Много бравурности, даже абсурда и мало конструктива в комментариях.
Надо понимать, что в случае полномасштабной войны, Запад достаточной помощи нам не предоставит, а своих сил у нас не достаточно. Санкции решающее значение вряд ли будут иметь.
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08.12.2021 06:33 Відповісти
Горько сознавать, но ведь "мудрый народ" под "мудрым руководством" способствовал плешивому использовать Украину в качестве предмета "торга".
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08.12.2021 07:00 Відповісти
Імперська нація не виліковується від імперських амбіцій
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08.12.2021 09:41 Відповісти
У Чечни не было практически никакого вооружения кроме стрелкового. Сколько тысяч составили потери ,,великих воинов ,, скрывают до сих пор. Украина это не Чечня. Если ,, око за око,, - будут гореть и российские города. Для уничтожения Москвы достаточно подорвать Химкинское водохранилище , а если ещё и Истринское - жопа полная. Я к тому , Раше нужно хорошо подумать. Нужно засылать сотни диверсионных групп И т д ......
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08.12.2021 07:29 Відповісти
Захцянки пуйла******) не повинні бути для Заходу якоюсь "червоною лінією".Цей КГБіський карлик буде проводити їх час від часу , де йому заманеться...допоки реально не отримає по зубах. От про це треба пам'ятати Заходу. А вже як надавати звіздюлей-технічне питання...методів є досить. Лиш би хотіли...
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08.12.2021 07:33 Відповісти
Надута ботоксна жаба, вимагає гарантій, що її не надують бо лопне.
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08.12.2021 09:33 Відповісти
а не хочет ли он от НАТО попросить гарантии для своего бессмертия?..
а оно может дать гарантии оставить Украину в покое - вывести войска, перестать снабжать оружием и отпускниками ошметки, которые отколол сам ***** от Донецкой и Луганской обл.... забрать себе всех, кому уже успели всучить рашапаспорта, оставив нам наши довоенные (т.е. до 2014г) территории и кордоны...
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08.12.2021 09:42 Відповісти
Путлер уже пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 09:48 Відповісти
Колишній ассистент Обами-чмо, який з переляку оголосив Путіна - вбивцею, тепер домовляеться не про Гаагу, а про якісь червоні лініі....
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08.12.2021 10:15 Відповісти
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