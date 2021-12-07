Путін розказав Байдену, що хоче гарантій нерозширення НАТО, - Кремль

Президент РФ скаржився лідеру США, що Україна буцімто не виконує Мінські домовленості та звинувачував НАТО у нарощування військового потенціалу біля кордонів Росії.

Про це йдеться в повідомленні Кремля за результатами переговорів у відеоформаті президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу", - проінформували у Кремлі.

Байден зі свого боку говорив про загрозливе пересування російських військ біля українських кордонів. Путін у відповідь заявив, що саме НАТО нібито "вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів".

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"Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - підкреслили в Кремлі.

Там також повідомляють, що Путін та Байден домовилися доручити своїм представникам почати предметні консультації з цих чутливих питань.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.