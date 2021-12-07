Путін розказав Байдену, що хоче гарантій нерозширення НАТО, - Кремль
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Президент РФ скаржився лідеру США, що Україна буцімто не виконує Мінські домовленості та звинувачував НАТО у нарощування військового потенціалу біля кордонів Росії.
Про це йдеться в повідомленні Кремля за результатами переговорів у відеоформаті президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу", - проінформували у Кремлі.
Байден зі свого боку говорив про загрозливе пересування російських військ біля українських кордонів. Путін у відповідь заявив, що саме НАТО нібито "вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів".
"Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - підкреслили в Кремлі.
Там також повідомляють, що Путін та Байден домовилися доручити своїм представникам почати предметні консультації з цих чутливих питань.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.
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Весь этот звиздеж про угрозу НАТО кацапия несет уже не одно десятилетие, при этом манипулирует своими надумаными притензиями, и под видом обороняющегося стремиться к мировому господству.
Крыса, видите ли, страшно обеспокоена возможным приближением НАТО к границам России в случае вступления Украины в этот альянс. Ведь в этом случае страшные танки НАТО будут стоять в Черниговской области, прямо под воротам Моцквы, всего лишь в каких-то 800 км от самого Мавзолея вечно живого Ленина !
А то, что британские танки "Челленджер" и новейшие немецкие "Леопарды" уже 20 лет стоят в Эстонии в 2 км от Ленинградской области на расстоянии 1,5 часов хода до Смольного и Дворцовой площади СПб, это Крысу, рожденную на помойке Ленинграда, никак ни разу не побеспокоило.
а мільйони українців-
хотять щоб він -ПНХ !!!
Нам самим надо думать чем это нам угрожает. И что нам дадут те или иные уступки.
Запад руководствуется в первую очередь своими интересами. Другое дело, кто у нас будет думать? Клоун олигарха?
To achieve the aims of this Act, NATO and Russia will base their relations on a shared commitment to the following principles:
...
respect for sovereignty, independence and territorial integrity of all states and their inherent right to choose the means to ensure their own security, the inviolability of borders and peoples' right of self-determination as enshrined in the Helsinki Final Act and other OSCE documents;
Надо понимать, что в случае полномасштабной войны, Запад достаточной помощи нам не предоставит, а своих сил у нас не достаточно. Санкции решающее значение вряд ли будут иметь.
а оно может дать гарантии оставить Украину в покое - вывести войска, перестать снабжать оружием и отпускниками ошметки, которые отколол сам ***** от Донецкой и Луганской обл.... забрать себе всех, кому уже успели всучить рашапаспорта, оставив нам наши довоенные (т.е. до 2014г) территории и кордоны...