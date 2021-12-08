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Новости Политика Украины
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декларация (1313) Медведчук (1755) НАПК (1165)

Медведчук не указал в декларации имущество на 73 млн, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук не указал в декларации имущество на 73 млн, - НАПК

Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время проверки деклараций в этом году.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации одним из народных депутатов Украины на общую сумму свыше 73 млн гривен. Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК выявило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", - говорится в сообщении.

Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на ней домовладения площадью 2,9 тыс. кв. метров.

"В ходе проверки установлено, что стоимость земельного участка – более 29 млн грн, а домовладение – 16 млн гривен", - отметили в НАПК.

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Также не задекларирован земельный участок в Автономной республике Крым, право пользования которым имеет его жена.

Кроме того, НАПК установило, что субъект декларирования не указал стоимость четырех собственных автомобилей: Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен и Renault Duster – 500 тысяч гривен.

Также не указана стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

Материалы об обнаруженных признаках преступления, согласно ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, НАПК направило в Офис генерального прокурора.

Наказание за недостоверное декларирование на сумму свыше 4,5 млн грн может быть назначено в виде: штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен, общественных работ на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы до 2 лет.
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Топ комментарии
+14


1. У фінів немає тяги до розкоші. Розкіш - це східна середньовічна розвага для дегенератів. Какати в золотий унітаз може тільки дегенерат.

2. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так чинять тільки виродки.

3. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та онуків може тільки виродок.

4. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. Така людина вигнанець з народу.

5. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей - це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень.
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08.12.2021 17:25
+8
Це той Медведчук що має стосунок до каналу Г+Г?

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08.12.2021 17:29
+7
Для НАЗК рекорд, а для Медва копійки копійками.
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08.12.2021 17:33
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ну і що - більшість теж не вказало ...
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08.12.2021 17:22 Ответить
Для НАЗК рекорд, а для Медва копійки копійками.
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08.12.2021 17:33 Ответить
рекорд у чому - у сумі що продоять , якщо зможуть...., та ідіотам на вуха - тіпа " ми працюем" ...
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08.12.2021 17:44 Ответить
Ну так хозяину Зеленского, так вообще 2+млрд. только одного налога на прибыль простили, про суммы имущества я уже молчу!
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08.12.2021 18:13 Ответить
и что? штрафик как-нибудь заплатит, типо 540 грн, например, хорошая сумма, справедливая...
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08.12.2021 17:23 Ответить
Він не вказав значно більше.
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08.12.2021 17:23 Ответить
Конфисковать без шума и пыли. Чтоб все соответствовало.
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08.12.2021 17:25 Ответить


1. У фінів немає тяги до розкоші. Розкіш - це східна середньовічна розвага для дегенератів. Какати в золотий унітаз може тільки дегенерат.

2. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так чинять тільки виродки.

3. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та онуків може тільки виродок.

4. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. Така людина вигнанець з народу.

5. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей - це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень.
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08.12.2021 17:25 Ответить
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08.12.2021 17:37 Ответить
А це тому що українців в свій час винищили ,а потім щедро розбавили кацапами.
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08.12.2021 21:26 Ответить
- то є наслідки окупації та асиміляції з московії , яка в сою чергу є наступницею Орди ...
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08.12.2021 21:34 Ответить
Було б у васстільки майна, ви б теж не все згадали.
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08.12.2021 17:27 Ответить
ой якій паганий олігарх. Брав би приклад з типового дурня та покидька - зе.
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08.12.2021 17:27 Ответить
Це в Україні не злочин,де-факто.
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08.12.2021 17:28 Ответить
Це той Медведчук що має стосунок до каналу Г+Г?

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08.12.2021 17:29 Ответить
дєдушко в очках не вказав ще більше ну і шо ?
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08.12.2021 17:41 Ответить
А що там наше декоративне НАБУ?
Проїдають бюджет в теплі на Печерську?
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08.12.2021 17:45 Ответить
Ось так завжди: це нікчемне НАЗК щось знаходить лише коли почує команду ФАС.
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08.12.2021 17:48 Ответить
"Перший незалежний" возобновил спутниковое вещание
Шуфрич всегда живой!!!!!!!!!
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08.12.2021 17:58 Ответить
Опустить мертвечука у параши и под шконку. Три ещё суровее...домашний арест.😲😆
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08.12.2021 18:02 Ответить
Медведчук, Шуфрич, Губарєв, Царьов. Ці хлопці можуть забезпечити Донбасу не лише припинення вогню, а й припинення води, газу, світла та життя взагалі
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08.12.2021 18:07 Ответить
- не кажіть , все це , тії "керівники" вже зробили ...
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08.12.2021 21:37 Ответить
Нужно оштрафовать его не менее чем на 10 минимальных зарплат.
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08.12.2021 18:07 Ответить
Ну забыл "человек" указать в декларации 73 миллиона,ну с кем небывает.
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08.12.2021 18:13 Ответить
Рено Дастер явно не вписується в компанію ... То , мабуть, для садівника купив
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08.12.2021 18:18 Ответить
так и зеленский тоже не шибко спешил задеклариовать миллионы из офшоров. И ничего, все путем. Правда, зебобики?
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08.12.2021 18:19 Ответить
А что мертведчук еще не сидит?! как же красиво трахают квартальные долпоепы своих избирателей имитируя борьбу с этой мразью!
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08.12.2021 18:32 Ответить
"Насосано" непосильным трудом. Объявить общественное порицание.
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08.12.2021 18:35 Ответить
Беги Витя,беги..
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08.12.2021 18:54 Ответить
В нього поважний вік.Ну забувся,з ким не буває....
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08.12.2021 19:07 Ответить
Ну забыл отразить в декларации! Забыл. А с кем не бывает? Вот мне например и в голову не придет декларировать ,сколько там, 73 млн. Понять и простить однозначно.
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08.12.2021 19:14 Ответить
Медведчук ты часом не еврей? Нет? Но хитрый шо киздец
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08.12.2021 19:17 Ответить
Не может быть

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08.12.2021 20:44 Ответить
 
 