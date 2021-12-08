Медведчук не указал в декларации имущество на 73 млн, - НАПК
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Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время проверки деклараций в этом году.
Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации одним из народных депутатов Украины на общую сумму свыше 73 млн гривен. Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК выявило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", - говорится в сообщении.
Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на ней домовладения площадью 2,9 тыс. кв. метров.
"В ходе проверки установлено, что стоимость земельного участка – более 29 млн грн, а домовладение – 16 млн гривен", - отметили в НАПК.
Также не задекларирован земельный участок в Автономной республике Крым, право пользования которым имеет его жена.
Кроме того, НАПК установило, что субъект декларирования не указал стоимость четырех собственных автомобилей: Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен и Renault Duster – 500 тысяч гривен.
Также не указана стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.
Материалы об обнаруженных признаках преступления, согласно ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, НАПК направило в Офис генерального прокурора.
Наказание за недостоверное декларирование на сумму свыше 4,5 млн грн может быть назначено в виде: штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен, общественных работ на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы до 2 лет.
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1. У фінів немає тяги до розкоші. Розкіш - це східна середньовічна розвага для дегенератів. Какати в золотий унітаз може тільки дегенерат.
2. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так чинять тільки виродки.
3. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та онуків може тільки виродок.
4. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. Така людина вигнанець з народу.
5. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей - це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень.
Проїдають бюджет в теплі на Печерську?
Шуфрич всегда живой!!!!!!!!!
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