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Медведчук не вказав у декларації майно на 73 млн, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук не вказав у декларації майно на 73 млн, - НАЗК

Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час цьогорічної перевірки декларацій.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році", - ідеться у повідомленні.

Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів.

"Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень", - зауважили в НАЗК.

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Також не задекларована земельна ділянка в Автономній республіці Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що суб’єкт декларування не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень та Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також не вказана вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину, відповідно до ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, НАЗК направило до Офісу генерального прокурора.

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Покарання за недостовірне декларування на суму понад 4,5 млн грн може бути призначене у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 2 років.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14


1. У фінів немає тяги до розкоші. Розкіш - це східна середньовічна розвага для дегенератів. Какати в золотий унітаз може тільки дегенерат.

2. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так чинять тільки виродки.

3. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та онуків може тільки виродок.

4. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. Така людина вигнанець з народу.

5. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей - це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень.
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08.12.2021 17:25
+8
Це той Медведчук що має стосунок до каналу Г+Г?

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08.12.2021 17:29
+7
Для НАЗК рекорд, а для Медва копійки копійками.
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08.12.2021 17:33
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ну і що - більшість теж не вказало ...
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08.12.2021 17:22 Відповісти
Для НАЗК рекорд, а для Медва копійки копійками.
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08.12.2021 17:33 Відповісти
рекорд у чому - у сумі що продоять , якщо зможуть...., та ідіотам на вуха - тіпа " ми працюем" ...
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08.12.2021 17:44 Відповісти
Ну так хозяину Зеленского, так вообще 2+млрд. только одного налога на прибыль простили, про суммы имущества я уже молчу!
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08.12.2021 18:13 Відповісти
и что? штрафик как-нибудь заплатит, типо 540 грн, например, хорошая сумма, справедливая...
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08.12.2021 17:23 Відповісти
Він не вказав значно більше.
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08.12.2021 17:23 Відповісти
Конфисковать без шума и пыли. Чтоб все соответствовало.
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08.12.2021 17:25 Відповісти


1. У фінів немає тяги до розкоші. Розкіш - це східна середньовічна розвага для дегенератів. Какати в золотий унітаз може тільки дегенерат.

2. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так чинять тільки виродки.

3. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та онуків може тільки виродок.

4. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. Така людина вигнанець з народу.

5. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей - це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень.
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08.12.2021 17:25 Відповісти
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08.12.2021 17:37 Відповісти
А це тому що українців в свій час винищили ,а потім щедро розбавили кацапами.
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08.12.2021 21:26 Відповісти
- то є наслідки окупації та асиміляції з московії , яка в сою чергу є наступницею Орди ...
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08.12.2021 21:34 Відповісти
Було б у васстільки майна, ви б теж не все згадали.
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08.12.2021 17:27 Відповісти
ой якій паганий олігарх. Брав би приклад з типового дурня та покидька - зе.
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08.12.2021 17:27 Відповісти
Це в Україні не злочин,де-факто.
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08.12.2021 17:28 Відповісти
Це той Медведчук що має стосунок до каналу Г+Г?

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08.12.2021 17:29 Відповісти
дєдушко в очках не вказав ще більше ну і шо ?
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08.12.2021 17:41 Відповісти
А що там наше декоративне НАБУ?
Проїдають бюджет в теплі на Печерську?
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08.12.2021 17:45 Відповісти
Ось так завжди: це нікчемне НАЗК щось знаходить лише коли почує команду ФАС.
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08.12.2021 17:48 Відповісти
"Перший незалежний" возобновил спутниковое вещание
Шуфрич всегда живой!!!!!!!!!
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08.12.2021 17:58 Відповісти
Опустить мертвечука у параши и под шконку. Три ещё суровее...домашний арест.😲😆
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08.12.2021 18:02 Відповісти
Медведчук, Шуфрич, Губарєв, Царьов. Ці хлопці можуть забезпечити Донбасу не лише припинення вогню, а й припинення води, газу, світла та життя взагалі
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08.12.2021 18:07 Відповісти
- не кажіть , все це , тії "керівники" вже зробили ...
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08.12.2021 21:37 Відповісти
Нужно оштрафовать его не менее чем на 10 минимальных зарплат.
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08.12.2021 18:07 Відповісти
Ну забыл "человек" указать в декларации 73 миллиона,ну с кем небывает.
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08.12.2021 18:13 Відповісти
Рено Дастер явно не вписується в компанію ... То , мабуть, для садівника купив
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08.12.2021 18:18 Відповісти
так и зеленский тоже не шибко спешил задеклариовать миллионы из офшоров. И ничего, все путем. Правда, зебобики?
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08.12.2021 18:19 Відповісти
А что мертведчук еще не сидит?! как же красиво трахают квартальные долпоепы своих избирателей имитируя борьбу с этой мразью!
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08.12.2021 18:32 Відповісти
"Насосано" непосильным трудом. Объявить общественное порицание.
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08.12.2021 18:35 Відповісти
Беги Витя,беги..
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08.12.2021 18:54 Відповісти
В нього поважний вік.Ну забувся,з ким не буває....
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08.12.2021 19:07 Відповісти
Ну забыл отразить в декларации! Забыл. А с кем не бывает? Вот мне например и в голову не придет декларировать ,сколько там, 73 млн. Понять и простить однозначно.
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08.12.2021 19:14 Відповісти
Медведчук ты часом не еврей? Нет? Но хитрый шо киздец
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08.12.2021 19:17 Відповісти
Не может быть

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08.12.2021 20:44 Відповісти
 
 