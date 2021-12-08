Медведчук не вказав у декларації майно на 73 млн, - НАЗК

Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час цьогорічної перевірки декларацій.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році", - ідеться у повідомленні.

Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів.

"Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень", - зауважили в НАЗК.

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Також не задекларована земельна ділянка в Автономній республіці Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що суб’єкт декларування не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень та Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також не вказана вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину, відповідно до ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, НАЗК направило до Офісу генерального прокурора.

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Покарання за недостовірне декларування на суму понад 4,5 млн грн може бути призначене у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 2 років.