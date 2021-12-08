"Демилитаризация" в Минобороны: должности смогут получить гражданские

Гражданские смогут занимать в Министерстве обороны должности, для которых не требуется военной компетенции.

Об этом глава министерства Алексей Резников рассказал в интервью АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение – принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления", – рассказал он.

Резников добавил, что законопроект уже готов и в скором времени будет предложен на рассмотрение парламента.

Он подчеркнул, что эффективная работа министерства возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции.

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Резников добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.

Следующим шагом после демилитаризации будет утверждение новой структуры министерства. Она будет содержать три ключевых компонента: