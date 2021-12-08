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"Демилитаризация" в Минобороны: должности смогут получить гражданские

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Гражданские смогут занимать в Министерстве обороны должности, для которых не требуется военной компетенции.

Об этом глава министерства Алексей Резников рассказал в интервью АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение – принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления", – рассказал он.

Резников добавил, что законопроект уже готов и в скором времени будет предложен на рассмотрение парламента.

Он подчеркнул, что эффективная работа министерства возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции.

Читайте также: На вооружение Минобороны получило около 40 млрд грн, а нужно 230-250 млрд грн ежегодно, - Резников

Резников добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.

Следующим шагом после демилитаризации будет утверждение новой структуры министерства. Она будет содержать три ключевых компонента:

  • четкое распределение подразделений на производящие политики и имплементирующие;
  • выделение функций, которые очень важны для функционирования сектора обороны, но сейчас рассеяны. Будет выделен в отдельную функцию управления человеческим потенциалом;
  • внедрение управленческих практик. На старте идет речь о создании 5 межструктурных комитетов, которые позволят привлекать специалистов, необходимых для решения тех или иных задач.
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Топ комментарии
+13
Зелена пліснява втілює в життя кремлвівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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08.12.2021 18:06
+13
Це виконання завдання куратора
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08.12.2021 18:07
+12
Країна реально воює ,а зелена пліснява демілітарізує країну !!!! Когнітивний дисонанс ,паранойя !!!)))
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08.12.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
юзик - это будет бімба!!
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08.12.2021 18:03 Ответить
юзік занят, та і в танк не пролезет..
ЛИСИЙ остался без поста.. всіх інших клован вже працевлаштував, з роднею до сьомого коліна
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08.12.2021 18:32 Ответить
та нэ в танк! скинуть его над лугандоном вместо бімби. эта жировая туша будет там с месяц подпрыгивать и вытовче на млинці добру тысячу обполчлєнцов )))
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08.12.2021 18:39 Ответить
МАРЬЯНУ НАЗНАЧЬТЕ ЗАМом МИН.обороны !!!
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08.12.2021 23:52 Ответить
Каллоборанты , гниды и ************* готовят капитуляцию ,саботируя подготовку, отпора агрессору !
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08.12.2021 18:36 Ответить
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08.12.2021 18:38 Ответить
Заспокойтесь !

завдання МінОборони - патрони-кальсони, забезпечення ВСУ

одним із найбільш успішних міністрів оборони США був МакНамара:


фінансист та підприємець; один з ідеологів війни у В'єтнамі.1946 року Мак-Намара розпочав працювати в автомобільній компанії «Ford Motor Company», 1960 року став її президентом.
Мак-Намара був очільником Пентагону довше, ніж хто-небудь з моменту заснування цієї посади 1947 року.

МакНамара поставив собі мету як топ-менеджер -
максимально здешевити вбивство "косого" (вьєтконгівця)

 "Любите книгу - источник знаний !" - «Погляд в минуле» (англ. In Retrospect)
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08.12.2021 18:53 Ответить
Во время войны королева Англии была призвана на службу. Гражданским с их трудовым кодексом нехер делать в МО.
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08.12.2021 23:36 Ответить
Ну цей накерує...
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08.12.2021 18:04 Ответить
Країна реально воює ,а зелена пліснява демілітарізує країну !!!! Когнітивний дисонанс ,паранойя !!!)))
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08.12.2021 18:05 Ответить
Це виконання завдання куратора
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08.12.2021 18:07 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває ,все згідно з сценарієм !!))
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08.12.2021 18:10 Ответить
Розчищають місця для уклоністів
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08.12.2021 18:13 Ответить
і для уклоністів і для хенералів у відставці.У 40-50 років повиходили на пенсію , а зараз ще й зарплату будуть отримувати.Ніби у нас і немає людей з бойовим досвідом,хто потом і кров"ю заслужив...
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08.12.2021 20:31 Ответить
Желчью не подпись
Ты забыл ещё написать что на джипах ездят одни воры, а ты голодранец потому как от большущего ума.
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08.12.2021 23:39 Ответить
Я тут с вами не соглашусь. Какие задачи возложены на министерство обороны? Со многими из них успешно справятся и гражданские. Им хоть за погоны платить не надо!
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08.12.2021 21:38 Ответить
ГШ воюет, МО обеспечивает. Если в МО не будут понимать что надо ГШ, то будет как у Райкина с насосами и колесами. Не надо всем быть военными, но ключевые должности должны быть такими. А на гражданские пригласить волонтеров (Арахимию не брать, да и ему подобных)
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08.12.2021 21:53 Ответить
"Если в МО не будут понимать что надо ГШ" О как! И как они должны понимать? Телепатически или интуитивно. Или все-таки есть определенный протокол взаимодействия? Была военная приемка(должны были отменить), так вот это чистейшая профанация контроля качества. Еще интересный факт - в советское время в ВВС(военная авиация) призывали инженеров гражданских авиационных вузов, так вот, они были лучшими специалистами среди кадровых военных инженеров и техников, хотя вид, зачастую, имели не очень бравый!
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08.12.2021 22:46 Ответить
МО на данный момент это обеспечение матчастью, боеприпасами, горючим, обмундированием и прочее. И если не будут на ключевых должностях военнослужащие, а гражданские, то для них и полгода выполнять заявку не период времени, а один день всего-лишь. О чем Резников и орет, войска воюют, а тыл ничего не дает. И военная приемка тут не в кассу вообще. Включите мозги.
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08.12.2021 23:11 Ответить
"И военная приемка тут не в кассу вообще." Ну значит аллегорию не поняли. Заявку выполняют, ведь, не военные(в основном), а фирмы и предприятия с гражданским персоналом! Вот кто омбундирование шьет, боеприпасы производит, танки (не)производит? До сего часу были военные в минобороне, а оборонзаказ два года не выполнялся! И ТУ на бронежилеты, с 90х годов не менялось. Вот будут на определенных должностях гражданские тогда сравним. А так это пустой треп!
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09.12.2021 09:28 Ответить
Гособоронзаказ с грехом пополам выполнялся, но это не вина МО, а казначейства. Не будут предприятия связываться с организацией, которая не вносит предоплату, а предприятия вынуждены влезать в кредиты и ждать после выполнения заказа оплатят его или нет.
ТУ на обмундирование и снаряжение уже давно поменялся, включая бронежилеты.
А двухгодичники в ВВС вообще отдельная тема. Уровень подготовки конечно выше, потому что в гражданских ВУЗах изучают конкретные предметы, а не плюс кучу военных дисциплин. Но когда их призывали, то только единицы оставались дальше служить. Халявный спирт творил чудеса с бывшими студентами, жившими на подножном корме.
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09.12.2021 10:19 Ответить
Военнослужащие на службе не 8 часов а сколько надо( как правило 12 и более) и делают все что надо , а не то что тебе положено. Когда мне впарили гражданских я с этими балбесами намучился от и до. И впоследствии на гражданке я удивлялся за что им вообще деньги платят. Так что пусть штаны протирают подальше от армии
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09.12.2021 00:04 Ответить
А у меня ровно обратные впечатления об армии. И никто по 12 часов не пахал, за исключением тревог и учений и нарядов! И делать мы должны были то, что нам по должностным обязанностям положено. А если, то что НАДО, то от этого боеготовность страдала. Дурной работы было безліч!
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09.12.2021 09:35 Ответить
Согласен. Засцанный подьезд никогда ему не прощу
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08.12.2021 18:14 Ответить
Бо нарід Ксен Ляпін дуже "мудрий"...Під час війни клоуна обрати, то не є найвеличніша мудрість?
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08.12.2021 18:14 Ответить
то викинь біометричний паспорт.. чого біг його отримувати в перших рядах..?
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08.12.2021 18:33 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлвівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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08.12.2021 18:06 Ответить
Не надо зрады! Он озвучивает то, что внедрялось еще до всего этого 95 кагала. Просто им вместо года потребовалось намного больше времени. Такое разделение есть и в НАТО.

Есть должность, системный администратор, например. В учебках учить системных администраторов? Вот такое оно разделение! Хотя системный администратор все равно будет младшим лейтенантом
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08.12.2021 18:59 Ответить
Зради не було б ,якби її(зради) реально не було !!! Руйнація економіки України,включно з оборонною,це якщо не зрада ,то що ???)))
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08.12.2021 19:10 Ответить
То уже следствие череды событий.

Завтра эти бобики будут кричать, что это они придумали и внедрили
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08.12.2021 20:10 Ответить
закончились посади помощниками депутатов у зесоплей а родственников и сосен еще много нетрудоустроенных....
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08.12.2021 18:11 Ответить
вообщем всякая шваль -кореша наркоманы зэ-лупы будут руководством армии Украины
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08.12.2021 18:15 Ответить
а тем временем
:
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08.12.2021 18:16 Ответить
ЗЕ-льоні суки !

донбасівці навесні 14-го пішли воювати з голими руками
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08.12.2021 19:01 Ответить
В цілому вірне рішення. Але все буде залежити від втілення цього рішення на практиці. Якщо знову, як в ОП, наберуть одних друзів-маланців та рашистських агентів, то все стане ще гірше ніж зараз.
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08.12.2021 18:16 Ответить
Іншого не може бути !!))))
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08.12.2021 18:34 Ответить
Надо козлов, но с другого стада, так выходит, а может все таки военных профессионалов, почему то военных в квартал не брали, иначе никто бы не смотрел. Теперь с уверенностью можно говорить о нашей победе. Одним словом .................................ц.
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08.12.2021 18:38 Ответить
Вы изучите функции министерства обороны, а потом делайте выводы нужны там военные или нет. У ВСУ своя вертикаль власти: Верховный главнокомандующий - Главнокомандующий ВСУ - командующие родами и видами войск + Генштаб. Минобороны это политика и обеспечение, перспективные разработки.
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08.12.2021 21:44 Ответить
А ты сомневаешься??? Это и есть малански реформы… потом на каждом углу слуги изи каломыйского будут кричать что они офигенные реформаторы!
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08.12.2021 18:38 Ответить
Вірно .Справа не у "военной компетенции", а в системі розкрадання.
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08.12.2021 18:39 Ответить
Вот-вот, и поставили клоуна верховным главнокомандующим. У него из военного опыта - четыре маневра уклонения от военкома.
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08.12.2021 18:27 Ответить
Ну теперь заживём, шпионов фсб и гру вдесятеро в оборонном ведомстве увеличится. Резник, ты военное время с мирным и сытым не попутал? Ты сейчас притянешь цивильных людей, наобещаешь им «неба в звёздах», а завтра тебя как кизданут с посады. Придёт новый министр военный и скажет этим людям а ну ка ребята все на йух! Вот объясни на фига такие перестройки???
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08.12.2021 18:36 Ответить
Це лише імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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08.12.2021 18:38 Ответить
И к тому же она стоит огромных денег.
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08.12.2021 18:40 Ответить
в Минобороны должности смогут получить гражданские- типа Зеленского, Коломойского, Шэфиров, Мендель.
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08.12.2021 18:40 Ответить
Перепрошую ,а інші це хто ??? В нас,українців, є інша державна влада??? )))
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08.12.2021 18:45 Ответить
Зеленский взорвал только два склада. Но у него ещё есть два года.15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.
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08.12.2021 18:57 Ответить
Не демилитаризация нужна, а отмена призыва. Дебилы!
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08.12.2021 18:44 Ответить
"Не надо печалится ,вся жизнь впереди ! Напейся и спи " !!!)))
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08.12.2021 18:46 Ответить
Кого Україна , а декого "Велике крадівництво" !!!)))
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08.12.2021 18:47 Ответить
новый ботик бьется о наш плотик? )))
прямо строчит аки пулемет одноименный.... )))))
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08.12.2021 19:00 Ответить
Що "новие лица" вже не задовільняють ???)))
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08.12.2021 18:49 Ответить
Та заспокойся вже, за п'ять хвилин видалене.
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08.12.2021 18:51 Ответить
мало що б тыльки гражнанськы, обов,язков требащо б вони ще й не служили в ВСУ ы бажано що б були причетны до кварталу 95
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08.12.2021 18:49 Ответить
Согласен
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08.12.2021 18:50 Ответить
Яка дуже розумна людина,як його не розвернеш то скрізь видно ,що це видатний державний діяч **********.Залишилось ще пояснити нахєра взагалі в міністерстві оборони посади які не потребують військової компетентності...Зроби собі з такими з самими хльоциками міністерство військової некомпетентності і грайся там в доці-мами чи у войнушка,одоробло татове.
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08.12.2021 18:51 Ответить
За тим щоб зекономити кошти. В штатах штабів з'єднань і самого міністерства є купа так званих "паперових посад". При тому що люди котрі їх займають користуються усіма військовими пільгами, отримують форму і стоять у черзі на житло. І складається цей штат переважно з всяких дружин генералів і "мазаних" котрі війни не побачать навіть у разі повномасштабних бойових дій.
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08.12.2021 20:43 Ответить
На армію під час війни треба не економити кошти а витрачати,а штати укомплектовувати людьми що компетентні в військовій справі і будуть виконувати бойові задачі...Цивільним дати наказ не зможуть,так зрозуміло?
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08.12.2021 21:15 Ответить
Ви у армії напевно не служили.
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09.12.2021 09:59 Ответить
Ну, так зекономивши на всяких ад'ютантах, і клерках з міністерства можна додаткову бригаду створити.
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09.12.2021 10:03 Ответить
шили плотники штаны
вот тебе и брюки
пели песенку слоны
вот тебе и звуки ... (сы)
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08.12.2021 18:54 Ответить
Посади, які займають генерали зроблять для цивільних. Потім ці ж самі генерали йдуть у відставку, як військові, щоб отримувати пенсію , і будуть надалі займати ці ж посади, як цивільні. Пенсія + зарплата. Ось і вся суть реформи. Така практика давно у структурах МВС
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08.12.2021 18:55 Ответить
Трохи нижче майже те, але іншими словами.
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08.12.2021 19:34 Ответить
Да правильно. Вояк разогнать, клоунов набрать. Это за это "сонэчки" голосовали?
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08.12.2021 18:59 Ответить
Клоунів,********** і жінок...Ні в кого не буде такої арміі...
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08.12.2021 19:32 Ответить
все дело в том, что есть люди гениальные во всем.... с дебилами та же фигня...
а так как гениальных людей не много...то получить должность - это еще не значит соответствовать этой должности и быть на ней полезным а не только пИз**** и пиз*****(как говаривал галабародька в начале своей карьеры прЗЕдентом)))))
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08.12.2021 19:07 Ответить
Следующий шаг - демилитаризация ВСУ.

Сейчас самое время на военные должности клоунов из Квартала-95 рассаживать.
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08.12.2021 19:23 Ответить
разве на полы и то в армии своя специфика
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08.12.2021 19:29 Ответить
Тут ********* на думку одна позиція: з того часу, як було заборонено брати на контракт офіцерів звільнених за станом здоров"я, що і тепер навіть здоровому з запасу неможливо призватися, ГШ започатковує цікавезну програму.
Вангую - напридумають цивільних посад для старих великозіркових маразматів з відповідними окладами...... Далі, думаю, описувати не потрібно.
Але ГШ пішов ще далі-до цієї пори прийом офіцерів з запасу не відновлений,.... а тут всі кричать, що війна на порозі.
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08.12.2021 19:33 Ответить
Я офіцер запасу, і мене призвали до лав ЗСУ. Може розкажеш як там неможливо призватись?
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08.12.2021 20:46 Ответить
Розкажу, щоб без срачу, ось інфа: https://www.ukrmilitary.com/2021/10/oficery-peremichennya.html , а ось фб: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2052769234892323 . Так що, шановний, не знаєш-не ....и. А якщо бачив внутрішні переміщення, оспівані ГШ-може розкажеш? Тобі легше подзвонити в ТЦК, тим хто готував справу і дізнатися.
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09.12.2021 08:52 Ответить
Ну тоді щось змінилось. Мені повістку вручили і через декілька днів я був у Старичах. На рахунок переміщень точно не скажу, але що вони будуть проводитися квадратно-кутовим методом, за найгіршим з можливих, який нормальній в голову не прийде, методом, у цьому я не сумніваюся.
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09.12.2021 09:55 Ответить
З іншої сторони, офіцери офіцерами, але реально в армії не вистачає сержантів чоловічої статі, нічого проти жінок не маю, але на посаду техніків або старшин їх не поставиш.
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09.12.2021 09:57 Ответить
У него уже список: кум, его кума, брат, сестра, любовник..
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08.12.2021 19:34 Ответить
Важливіше що ці цивільні не були фотографами, перукарями чи барменами
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08.12.2021 19:36 Ответить
Кварталовцы не все трудоустроены?😅
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08.12.2021 19:37 Ответить
рЕзніков вибухнув - як ворог Української незалежності . . . . хто вас сук продажних народжує ????
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08.12.2021 20:03 Ответить
крім ТСК ,якою керує "безумна" , такі ж самі мають бути в Міністерстві оборони.Міністр оборони відкриває бюро по працевлаштуванню в МО України,котра воює з рашистом "цивільних антиукраїнських,прорашистських "демілітизаторів"
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08.12.2021 20:10 Ответить
В мене тільки одне питання.......Серед цієї зеленої наволочі є хоч одна,не обдовбана ,,кокосом", людина ?
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08.12.2021 20:55 Ответить
Предлагаю безуглую и ту,ну которая с зонтиком-прикольно будет
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08.12.2021 21:13 Ответить
Хворі хвойди...
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08.12.2021 21:36 Ответить
Зачем военное училище.
Должности получат зеленские(уже получил), бакановы(уже получил), фотографы и рестораторы ***.
Белобилетники будут командовать военными.
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08.12.2021 22:05 Ответить
 
 