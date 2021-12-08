"Демилитаризация" в Минобороны: должности смогут получить гражданские
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Гражданские смогут занимать в Министерстве обороны должности, для которых не требуется военной компетенции.
Об этом глава министерства Алексей Резников рассказал в интервью АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение – принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления", – рассказал он.
Резников добавил, что законопроект уже готов и в скором времени будет предложен на рассмотрение парламента.
Он подчеркнул, что эффективная работа министерства возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции.
Резников добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.
Следующим шагом после демилитаризации будет утверждение новой структуры министерства. Она будет содержать три ключевых компонента:
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четкое распределение подразделений на производящие политики и имплементирующие;
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выделение функций, которые очень важны для функционирования сектора обороны, но сейчас рассеяны. Будет выделен в отдельную функцию управления человеческим потенциалом;
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внедрение управленческих практик. На старте идет речь о создании 5 межструктурных комитетов, которые позволят привлекать специалистов, необходимых для решения тех или иных задач.
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ЛИСИЙ остался без поста.. всіх інших клован вже працевлаштував, з роднею до сьомого коліна
завдання МінОборони - патрони-кальсони, забезпечення ВСУ
одним із найбільш успішних міністрів оборони США був МакНамара:
фінансист та підприємець; один з ідеологів війни у В'єтнамі.1946 року Мак-Намара розпочав працювати в автомобільній компанії «Ford Motor Company», 1960 року став її президентом.
Мак-Намара був очільником Пентагону довше, ніж хто-небудь з моменту заснування цієї посади 1947 року.
МакНамара поставив собі мету як топ-менеджер -
максимально здешевити вбивство "косого" (вьєтконгівця)
"Любите книгу - источник знаний !" - «Погляд в минуле» (англ. In Retrospect)
Ты забыл ещё написать что на джипах ездят одни воры, а ты голодранец потому как от большущего ума.
ТУ на обмундирование и снаряжение уже давно поменялся, включая бронежилеты.
А двухгодичники в ВВС вообще отдельная тема. Уровень подготовки конечно выше, потому что в гражданских ВУЗах изучают конкретные предметы, а не плюс кучу военных дисциплин. Но когда их призывали, то только единицы оставались дальше служить. Халявный спирт творил чудеса с бывшими студентами, жившими на подножном корме.
Есть должность, системный администратор, например. В учебках учить системных администраторов? Вот такое оно разделение! Хотя системный администратор все равно будет младшим лейтенантом
Завтра эти бобики будут кричать, что это они придумали и внедрили
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донбасівці навесні 14-го пішли воювати з голими руками
прямо строчит аки пулемет одноименный.... )))))
вот тебе и брюки
пели песенку слоны
вот тебе и звуки ... (сы)
а так как гениальных людей не много...то получить должность - это еще не значит соответствовать этой должности и быть на ней полезным а не только пИз**** и пиз*****(как говаривал галабародька в начале своей карьеры прЗЕдентом)))))
Сейчас самое время на военные должности клоунов из Квартала-95 рассаживать.
Вангую - напридумають цивільних посад для старих великозіркових маразматів з відповідними окладами...... Далі, думаю, описувати не потрібно.
Але ГШ пішов ще далі-до цієї пори прийом офіцерів з запасу не відновлений,.... а тут всі кричать, що війна на порозі.
Должности получат зеленские(уже получил), бакановы(уже получил), фотографы и рестораторы ***.
Белобилетники будут командовать военными.