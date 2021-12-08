"Демілітаризація" в Міноборони: посади зможуть отримати цивільні
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Цивільні зможуть займати в Міністерстві оборони посади, для яких не потрібна військова компетенція.
Про це очільник міністерства Олексій Резніков розказав в інтерв’ю АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Міноборони вже розпочалася поступова "демілітаризація" посад. Військові посади збережуться лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення - ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління", - розказав він.
Резніков додав, що законопроєкт вже готовий та незабаром буде запропонований на розгляд парламенту.
Він наголосив, що ефективна робота міністерства можлива, якщо поєднуються цивільні та військові компетенції.
Резніков додав, що немає жодного сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, які складаються з військових, адже ці структури будуть дублювати функції і постійно з’ясувувати, хто з генералів головніший.
Наступним кроком після демілітаризації буде затвердження нової структури міністерства. Вона міститиме три ключові компоненти:
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чіткий розподіл підрозділів на ті, що виробляють політики, і ті, що імплементують;
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виокремлення функцій, які надзвичайно важливі для функціонування сектору оборони, але зараз розпорошені. Буде виділено в окрему функцію управління людським потенціалом;
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впровадження управлінських практик. На старті йдеться про створення 5 міжструктурних комітетів, які дозволять залучати фахівців, потрібних для вирішення тих чи інших завдань.
Будь ласка, зачекайте...
ЛИСИЙ остался без поста.. всіх інших клован вже працевлаштував, з роднею до сьомого коліна
завдання МінОборони - патрони-кальсони, забезпечення ВСУ
одним із найбільш успішних міністрів оборони США був МакНамара:
фінансист та підприємець; один з ідеологів війни у В'єтнамі.1946 року Мак-Намара розпочав працювати в автомобільній компанії «Ford Motor Company», 1960 року став її президентом.
Мак-Намара був очільником Пентагону довше, ніж хто-небудь з моменту заснування цієї посади 1947 року.
МакНамара поставив собі мету як топ-менеджер -
максимально здешевити вбивство "косого" (вьєтконгівця)
"Любите книгу - источник знаний !" - «Погляд в минуле» (англ. In Retrospect)
Ты забыл ещё написать что на джипах ездят одни воры, а ты голодранец потому как от большущего ума.
ТУ на обмундирование и снаряжение уже давно поменялся, включая бронежилеты.
А двухгодичники в ВВС вообще отдельная тема. Уровень подготовки конечно выше, потому что в гражданских ВУЗах изучают конкретные предметы, а не плюс кучу военных дисциплин. Но когда их призывали, то только единицы оставались дальше служить. Халявный спирт творил чудеса с бывшими студентами, жившими на подножном корме.
Есть должность, системный администратор, например. В учебках учить системных администраторов? Вот такое оно разделение! Хотя системный администратор все равно будет младшим лейтенантом
Завтра эти бобики будут кричать, что это они придумали и внедрили
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донбасівці навесні 14-го пішли воювати з голими руками
прямо строчит аки пулемет одноименный.... )))))
вот тебе и брюки
пели песенку слоны
вот тебе и звуки ... (сы)
а так как гениальных людей не много...то получить должность - это еще не значит соответствовать этой должности и быть на ней полезным а не только пИз**** и пиз*****(как говаривал галабародька в начале своей карьеры прЗЕдентом)))))
Сейчас самое время на военные должности клоунов из Квартала-95 рассаживать.
Вангую - напридумають цивільних посад для старих великозіркових маразматів з відповідними окладами...... Далі, думаю, описувати не потрібно.
Але ГШ пішов ще далі-до цієї пори прийом офіцерів з запасу не відновлений,.... а тут всі кричать, що війна на порозі.
Должности получат зеленские(уже получил), бакановы(уже получил), фотографы и рестораторы ***.
Белобилетники будут командовать военными.