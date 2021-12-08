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Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, - Зеленский

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до £3,5 млрд", - написал Зеленский.

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Топ комментарии
+40
Бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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08.12.2021 18:57
+25
А Британя в курсе, не?

Переведите кто-нить Джонсону чо там клоун высрал, хай поржет
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08.12.2021 19:00
+23
Только оружием. И под жесточайшим контролем !!!Ну разве можно предателю - саботажнику деньги давать ? Какламойше 4 миллиарда сегодня подарил , на бизнес шапито 10 миллиардов ………
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08.12.2021 19:11
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Правила форума Совет форумчан
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щось кацапами завоняло
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08.12.2021 21:34 Ответить
А зелене чмо скільки віддало і віддасть Коломойші? Де вона взялася ця огида...
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08.12.2021 21:20 Ответить
Где-где ... взялось... -Их влажной мечты 73%-нтников.
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08.12.2021 21:24 Ответить
73% - Итс минс в том числе Гордоны...+ курвиметры с НННами...
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08.12.2021 21:27 Ответить
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08.12.2021 22:04 Ответить
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08.12.2021 22:05 Ответить
Британцям повага це справжні друзі хоч ментально ми далеко від них ,а тим часом сьогодні Беня через вовчий суд відсудив в украінських платників податків 4 мілярда гривень ,це не знаю який раз доля йде пограбування на десятки мільярдів ,хто зупинить цього чорта ,де так звані патріоти ,чи вам подобаєтся як грабують краіну та ще і під час війни ?
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08.12.2021 21:23 Ответить
...ментально ми далеко від них(англичан)... Такое сказать ... Во-первых: у скотимшей - наша(славянская) гаплогруппа. Во-вторых: Сравним некоторые украинские слова с английскими и поищем в них «родство». Предлагаю сравнивать не в смысле только буквального перевода, но и косвенных каких-то сходств. Например: укр.- фин (кум, крестный отец)- англ.- affined (родственный сродный) и т.д. В таком же духе приведу ряд примеров, прошу строго не судить: мусити-amuse(обов*язок розважати гостей за столом):
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08.12.2021 21:36 Ответить
…граблi, грабати-grabble(пахота), тертя-attrition, балда-bald (лысый, убогий), банда- band (стая,збиратися), молоко-milk, олiя- oil, сiль-salt, КАТувати- CUT , сталь -steel, юний-young, колiр-colour, блакитний- blue, нiч-night, грунт- ground, багнет-bajonet, корова-cow, cвиня-swine, рiка-river, дверi-door, Hic-nose, брат-brother, марево- мare, снiг-snow, кiт-cat, струмок-stream, блазень-blaze, тортура- torture, грабити, загарбник- grub, мародер- murderer(душогуб), maraud (мародерствувати), гонор-honour,Глей, глина, глинозем-clay, цивiльний-civil, чавкати, жувати-chaw,чадо-child,щока-cheek, капець-capsize, вада-wade(переход вброд, преодолевать что-то трудное),яровина(яра пшениця)-yarovize(яровизировать-сеять по весне), жовток-yolk, он-де(вон там)-jonder, валятись-wallow, вдова-widow, вiдстань-width(расстояние)я, воля-(will),кохатися-cohere(cвязываться, объединяться, сплочаться), холод-cold, колики- colic, грати-grate(решетка), незграба,грубий-grubby(неряшливый), гiсть-guest, глотка-gullet, ха,ба-ha, ХАМ-HAM,(плохой актер,плохая игра), СТУЧАТЬ-HAMMER, зло-HARM(вред, обида), ХАМ- HUM(говорить запинаясь-мямлить),гарпун-harpoon, гавкати-hawk,(накидываться, налетать как ястреб, распространять слухи), щеколда-heck, фиркати-freak(каприз, причуда ), фу-fug(духота, спертый воздух), гад(вот гадство,если что-то не получается)-gad(изумление, сожаление, гнев), галiматiя-galimaufry(всячина),все,
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08.12.2021 21:38 Ответить
тобi - гамон(встречается в разговорной речи,если чаша терпения к кому-то преполнена)-gammon(обман , болтовня, нести вздор), жест-gesture, глиба-glebe(зумля,клочок земли), не ГЛУМися на смiх людям-glum(угрюмый,хмурый, мрачный), горе-gore(запекшаяся кровь, быть пронзенным), кровопролиття-gory(окровавленный), грабити(заграбастати)-grab(быстрая попытка схватить, присвоить), Кнут- knout, слабий-LABEfaction(факт ослабления,повреждения),я- не ЛАДЕН iсти- laden(обремененный отсутствием, в данном случае, аппетита), ЛЬОН (льняний)- LINen, КРАМниця(магазин, где полно всякой всячины)- cram(набито до отказа), крюк- crook, кришити- crush(измельчать), кiй, кiйок- cue(палка-трость,посох), курва(не литературное:так говорят о том ,кто изворачивается «прогибается» в службе: и вашим и нашим; о проститутке)- CURVE(кривая, изгибаться),дамба- DAM(плотина), дивина(невиданное, удивление)-divine (пророчество, предсказание), БРОВа- ******(глазная бровь), ХМЫ, гм- hem(покашливать, закашливаться), гурт- herd(стадо, собираться вместе), гей- hey, гикавка- hiccough(икать, наХАБа-hab(муженек, HABris-спесь, высокомерие),
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08.12.2021 21:40 Ответить
Принижувати - HAMBLE, HAMILIATing- (унижать, хамить), голка-iglo, iгнорувати- ignore, уклiн(схил)- incline, доцiльний- docile, смiхотворна ЛЮДИна- LUDIcrous(нелепый), термiн- term(срок, период), ВЕРТиться(наприклад, про учня на уроцi)- vert(обращенный в другую веру, менять свой статус), кабала- kabbalah, нарiст-knar(нарост на дереве), побувати на ЛОНI природи( т.е. уедениться , отдохнуть от мирских забот- LONE(уединяться),ЛУК ( древний вид оружия, из которого чтобы поразить, нужно внимательно прицелиться, всмотреться)-Look(взгляд, быть внимательным), люлька(колиска- дитяче лiжко)- LULL( убаюкивть, укачивать ребенка,успокаивать, стихать: о буре, шуме, боли), лунатик(навiжений)- LUNY- LUNATIC(сумасшедший, полуумный, LUNAR-ЛУННЫЙ, LUNATE-в виде полумесяца), молот-mallet(деревянный молоток, колотушка), мати-mamma, mammal(мама, мать),
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08.12.2021 21:41 Ответить
маскуватися- mask(маска, маскировать, скрывать), матерiти, заматерiв(крепнуть, окреп)-mature(созреть, вполне развиться, готовый для чего-либо.), молот-maul(кувалда), мед(напiй)-mead, meadovy(мед, луг, луговой), межа(граница), межуваты-measure(предел, масштаб, определять межу, характер и т.д. ), нявкати,МАВкотiти-maw, miaow, miaou(мяукать, мяу), середина струменю рiки- midSTREAM (средина течеи, стремнины),мiзер, (мiзерна платня i т.д.) - miser(скупой, скряга), сМЕРТЕЛьний - mortal(жестокий, беспощадный, смертельный), сМУРНий - mourn(оплакивать),наiвний - naïve, naif(наивный, простофиля), накидка(покривати оголене тiло) - naked(голый, нагой,открытый, лишенный листвы), навала(военное вторжение) - naval(военно-морской), наступний - next(следующий), нiчна РУБашка - nightROBE(robe- мантия, широкая одежда), нуга - nougat, новина - nova(новооткрытие), пара(супружняя пара) - pair(вещь из двух частей, спариваться), паля, палиця - pale(палка), (п-б, д-т) БОЛОТО - POLUDar, POLUDal-БОЛОТистий, нуль - null, nullity(несуществующий), якщо мати на увазi вперту людину,яка настояла на своему, то виходить- обдурив -- obdurate(закоснелый, черствый, ожесточенный, упрямый), ого! - oho, знАМЕННя - omen (знак, предвестие угрозы, беды), лаятись (собака лае-бреше на мiсяць) - lie(ложь, обман).
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08.12.2021 21:42 Ответить
Cтрiчка(ленточка) - streak(полоска), стрiмкий(быстрый, подвижный, напористый, целеустремленный) - stream(поток, река, ручей, течь), страйк - strike(забастовка), нiжний стан(о великолепной фигуре девушки;станом на сьогоднi ми маемо такий результат- состояние дел на сегодня) - stan, stanning(ошеломляющий,сногсшибательный,великолепный), самiтнiй(предел состояния - одиночество) - sammit(высшая степень, предел),заквашувати, кваснина(соленые , выброженные помидоры в деревянной бочке под гнетом) -squash(раздавливать, расплющивать, сжимать)Ивасик-Телесик(Василек- выдумщик) - tale(рассказ, выдумка, сплетня), стiйло (в конюшнi) - stall, статут, закон - statute, степ - steppe, статура (телосложение) - stout(крепкий, прочный, отважный, сильный, решительный, полный человек, дородный),пропонувати - propozal,propoze(предложение), жаба квакае - quack(кряканье уток), ревище(крик, галас, гамiр) - rev(шум моря, ветра; бредить, говорить восторженно), РУIНИ(розвалини) - ****(гибель), сiдло - saddle, сенс - sense(чувство здравого смысла), заплiтати - plat(заплетенный), плюндрувати - plunder(грабить , разворовывать, расхищать), покатий дiм - poky(тесный , убогий, серый), пора - pore(маленькая трещинка, отверстие),
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08.12.2021 21:43 Ответить
. пранцi(говорится с пренебрежением о человеке, который на язык грамотный , а на самом деле развел в своем доме нищету) - prance(надменности, ходить гоголем, задаваться, важничать), притча - preatch(проповедовать, наставлять поучать), приватний - private(личный), профан - profane(непосвященный. осквернять), вiтати - vital(пожелание чего-то жизненно важного), вiтер - wether(погода,непогода, шторм, выветриваться, наветренный), вдова - widow, воля, вiльний - will, ей-ей, ей Богу - yea(больше того), тривалий(продолжительный) - trivial(обыденный, повседневный,рутинный, незначительный), довериться страстi - trust(доверие, вера, надежда, полагаться), амбар(закрытое на засов хранилище) -anbar(отодвинуть засов, открыть дверь), вагатися( сомневаться в принятии решения) - vague(неопределенный, неясный, смутный), валiза -valise(саквояж-устаревшее), випаровуватись - VAPOR(испаряться),
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08.12.2021 21:44 Ответить
ВIЛ (бык) - VEAL(телятина), що ти ВЕРЗЕш ( что ты чушь несешь) - VERSE( выражаться складно в стихах), термiн - TERM, ТЕНДiтна дiвчина( нежная, хрупкая) -TEND, TENDER(иметь склонность к чему -либо, слабый, хрупкий, молодой , незрелый, нежный, любящий), на ТЕРЕНАХ колишнього СРСР ( на просторах бывшего СССР) - TERRENE(земной , поверхность земли), ТЕРЕН(колючий кустарник) - THORN(шип , колючка), ТОРОПiти(к примеру о пальцах- оторопели , зклякли или человек торопеет от испуга) - TORPOR(онеметь , оцепенеть, апатия, глупость), тортура - torture(пытка , мука), тато (отец-человек) - tout(человек), Триденс(Герб Украины) - tridens(трезубец: символ тризуба уходит своими корнями в глубину тысячелетий- символ Гиборейской Эры), ШАМ(фамилия) - sham(подделка , притворство, фальшивый), СМАК - smack(немного еды, глоток воды), сiк - seak(промокать , впитывать), зникати(исчезать) - sneak(незаметный уход)... и т.д.
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08.12.2021 21:45 Ответить
Великобритания, не давайте политикам только этих денег ибо они своруют. Инвестируйте в материальные вещи прямо!
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08.12.2021 21:31 Ответить
щось мені здається це зелене чмо під інвестиціями від Королеви має на увазі перекази заробітчан під НР дітям та батькам.
хоча зеЛохи на 1+1 схавають таку перемігу
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08.12.2021 21:37 Ответить
Зеленский считает , что эти деньги должны до последнего пенни пойти на университет будущего имени зеленского. Остальное добавит наш госбюджет. Возможно, и кредит ещё придётся взять у МВФ.
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08.12.2021 21:45 Ответить
Англичане-маленькая нация, а сгруппировала народы мира вокруг своего языка. Англичане основали супердержаву - США. И чем бы кичился невежда? Тем что потерял то, что имел: Аляску, СССР. А ведь, + - , Российская Империя и США - ровесники: им не более 300-от лет «от роду». А жизнь в этих двух конгломератах народов - очень даже разная по качеству, в пользу, конечно молодой страны англосаксов. Если посмотреть вглубь тысячелетий, десятков тысячелетий, то мы увидим , констатируя, что предки англичан ( ваны, асгардцы, бритунцы- голубые глаза и рыжие волосы)с достоинством вынесли на своих плечах бремя жестоких испытаний, выйдя победителями. Они , как и 10 тыс. лет назад , так и сейчас держат в мире лидерство, как нация авангард. От ихних, когда-то огромных территорий мало что осталось: большая часть территорий Киммерии, Асгарда, Ванахейма покоятся на дне океана. И лишь горы тех территорий возвышаются над волнами Мирового Океана, став пристанищем тем, кому повезло выжить. Те горы теперь являются островным государством Англия. Большинство предков англичан-ранних киммерийцев тех времен, когда рушилась их земля, покоятся на дне океана.
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08.12.2021 21:55 Ответить
Недавно ученые извлекли со дна череп древнего человека, проживавшего 40тыс лет назад.Его обнаружили на расстоянии 200 км от берегов Англии. У европейских прибрежных жителей Ла-Манша существует легенда, что там, за морем( в сторону Англии) расположена страна усопших . Но эта страна покоится на дне моря. Предки англичан отстаивали свое право на лидерство в жесточайшей борьбе с народами-спутниками: пиктами, атлантами, позже гиборами (гиперборейцами). И оказались победителями. О проигравших эту гонку, сейчас ходят только легенды. Хотя незначительную этническую общность пиктов можно было еще встретить, как пишет Э.Б. Тайлор («первобытная культура»,1903г. изд.) в начале прошлого столетия в высокогорных районах Англии. Кровь пиктов течет в жилах северных итальянцев, которые более 2000лет назад стояли у образования Рима. Предки славян имели опыт общения с предками англичан- бритунцами. С наступлением Великой Стужи ( Большое похолодание, ок. 13тыс.лет назад) , частично породнились с ними. Стоит посмотреть брату- восточному славянину друг другу в глаза : голубые глаза и огненные волосы тому «свидетели». Также если изучить украинский и русские языки на предмет сходства с английским . то можно потом констатировать много интересного.
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08.12.2021 21:57 Ответить
Шурик, не гони лобуды, между тем черепом и первыми пиктами - кельтами фиг нефига а 30 тысяч лет.
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09.12.2021 00:48 Ответить
В цему планi посперечайтеся з Робертом Говардом...
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09.12.2021 19:50 Ответить
Кста , по Говарду, между черепом и пиктами - 15 тыс лет От начала первой бомбардировки Земли осколками Марса, когда в Марс врезалось некое космическое тело, около 25 000-23 000 лет назад . Вторая бомбардировка - около 18 000 лет назад. Третья бомбардировка марсианскими осколками - около 12 000 лет до н.э.
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09.12.2021 19:59 Ответить
Ну, ведь дерьмо то сюда не он разнес а ты.
Ну и очепяточка вышла не 30 а 39 - 38 тысяч лет.
Пикты это (800-700 годов до н. э. по 1100 н.э)
За десятки тысяч лет племена людей могли намотать множество кругов по евразии.
Тем более что гаплогруппа IJ 40-35 тыс.л.н Место появления Ближний Восток.

А марсианские бомбардировки всего лишь фантастика не имеющая реальных основ.
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10.12.2021 02:43 Ответить
Тю, а Роберт говард шо говорил про Гиборейскую эру? ...ХМЫ... _Дiду_
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10.12.2021 06:41 Ответить
Каарочи, _Дiду_, вот смотрите, живет одна семья(пиктов)40000лет назад, это не народ, проходит время и она превращется уже в группу родственных семей, еще не народ, проходит еще время, популяция превращается во множество родственных групп и это уже народ(типо итальяшка, англосаксы, португальцы, испанцы), при этом этногенеза как такового нет и общность существует изначально исходя из родственных отношений. Общие для всех культура, язык, ментальность, технологи и так далее.
Те из них которые уходят и теряют связь с материнской популяцией образуют новые общества, народы, этносы, родственные материнскому. Процесс сей называется дивергенция, расхождение. А если отошедшая часть смешивается с чужим народом, компонентом, образуя нечто среднее, микс, образуя тем самым новый народ, общность, получается уже самостоятельное новообразование, не родственное материнским, члены которых их образовали. Такой процесс называется конвергенция - смешивание.

Так часть любителей книги ушли в сторону и встретившись там с любителями пива образовали новую оющность, "общество любителей портвейна" при этом ни общество книголюбов ни общество пиволюбов не имеют с созданным обществом ни какого родства, в не зависимости из каких обществ влились в него его члены.

И твои арии, ушедшие на восток, вовсе не арнии, бо они назвались ариями на 200-300 лет лишь по месту расселения(Индия, Иран, а в сев Китае и возле Вьетнама они арьями так и не назвались... Да и ваапше, _Дiду_ наши переселенцы в Индоиране оставались ариями ровно до того момента пока не стали членами иного народа, иного общества, смешавшись с чужими, не родственными компонентами(дравидо-эламитами).
А итальянцы , чи англичане просто донесли до сего дня воспоминания о происхождении одной из своих компонент, некогда(40000лет назад) составивших новообразовавшийеся народы, пиктов с индоевропейцами (R1a1-гаплогруппными). То же самое и с вашими болгарами, которые из-под Памира донесли до сего дня происхождение одной из компонент вновь образовавшегося народа - болгар. Родство членов разных обществ не делает сами общества родственными. Фирма "рога и копыта", "Приват банк"(ПБ) и запорожский завод феросплавов(ЗЗФ) - родственные организации на том основании что там был, работал и дальше продолжает стяжать КАРАБАС-БАРАБАС.
Правда не оч уж и шизоватое утверждение? Точно такое же по смыслу и "руССкие и украинцы - адиннарот" и вы все время придерживаешься подобного шизоватого принципа? противоречащего принципам наследования родственности народов. Теперь вернемся к нашим баранам, то бишь, пиктам. Когда они не отправились на восток, чтобы в ираноиндии самоназваться арьями,и шобы вскоре пересамоназвавшись в индусо-иранцев, позабыть навсегда слово арьи, но мы об этом не знали до позапрошлого столетия, пока скаженый фриц не перевел Ригведы, где упоминалось об ариях)... ДЫк вот пикты все это время оставались пиктами , а хоть и 40000 лет к ряду, те кто к ним присстал и с ними остался, стали их близкими и далекими родственниками. Но как только они смешались с чужими, не родственными компонентами, народами, они перестали быть пиктами, а стали там испанце-англо-итальянцами и иже с ними. Согласно принципам наследования родства между народами.
А иначе Фирма "рога и копыта", "Приват банк" и запорожский завод феросплавов - родственные организации" и "русские с украинцами адиннарот"..
А вот пикты, киммерийцы, скифы, болгаро-анты и прочие салоеды, по ходу, одно и то же, но в разное время, бо произошли от Ажама с Евой... _Дiду_
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10.12.2021 07:18 Ответить
Шурик, не гони, не нада.
Не дави меня моими же баснями.

Гапло I вообще в европе да и где либо еще отсутствует.
Есть только I1 и I 2.
По YFull YTree Гапло I formed 42900 ybp, TMRCA 27500.
Которые выводят их общего предка в 27500, по этой дате и можно предположить время их появление в европе. А вот формед - образование, могло быть в любом уголке мира.
Так IJ - ближний восток - западная азия, северная африка. formed 47200 ybp, TMRCA 42900.
Это одна ветвь IJ - I - I1 - I2, прямой путь для I1 - I2 ближний восток - европа
 I1 - formed 27500 ybp, TMRCA 4600 ybp
I2 - formed 27500 ybp, TMRCA 21500 ybp
А реальный путь мог быть каким угодно и появление их в европе не ранее образования ветви.
А реально могли появиться в европе хоть после прихода R1a, R1b, от куда неизвестно, на этот впрос могут ответить лишь ископаемые днк. Ископаемые ДНК гаплогруппы I2

Что ж до пиктов то это определенный временной промежуток и не более.
Которых вообще могло и не быть, информация о них из античной литературы, которая возможно просто фэнтези эпохи возрождения, попытка документирования доисторической эпохи.
"Пикты - конфедерация кельтоязычных народов"
Вопрос переходит в языковую плоскость, чей язык в основе индоевропейской семьи языков.
И тут есть ответ, она разделена на две части по изоглоссе кентум - сатем, кентумная ветвь вероятно результат конвергенции разновременных версий языков R1b с версиями языков R1a в доминанте. А сатемная результат дивергенции языка R1a что и доказывает карта миграций этой ветви. Проверка, самая молодая ветвь R1b вероятно попав в европу через гибралтар первой имеет единственный не индоевропейский язык, баски. Остальные ветви прошли через восточную европу и имеют индоевропейские языки, кентумной ветви. Последние волны миграций R1b в европу несли околотюркские языки, те же булгары хана кубрата ведущего свою родословную от атиллы. их потомки в западной европе с индоевропейскими языками а на востоке тюркоязычны.
Проверка вторая, тохарские языки, западный китай, где R1b ни когда в европе не бывшие и R1a непонятного происхождения имеют индоевропейские языки кентумной ветви.

a+b дают кентумный вариант а развитие а дает сатемный. Что ж до гапло I то в этой кухне для нее просто нет места, не гнать же ее в китай для насаждения индоевропейских языков.
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10.12.2021 11:47 Ответить
Гаплогруппа "I" как раз и появилась в Европе около 40 000 лет назад, потому и считается единственной самой древней европейской гаплогруппой, которая с тех пор не покидала Европу. А в содружестве с североафриканской гаплогруппой "Е" она и разнесла по Европе хлеборобство (у нас сквозь Триполье)... Каарочи, _Дiду_ не было в Европе ариев, бо их предки, R1-гаплогруппные около 18 000 лет назад пришли в Европу, где мутировали до R1a на Балканах около 1500 лет до н.э. в Карпатах мутировали до R1a1. Затем по месту расселения в Европе мутировали до R1a1 Z280 - Z285. Кто никуда не уходил с наших земель после той мутации обрели гаплогруппу R1a1 Z283(восточные славяне). Но перед последней мутацией с наших восточных территорий далеко на восток ушла группа R1a1. В Ср. Азии эта гаплогруппа мутировала в R1a1 Z93-94 - это чисто азийская гаплогруппа. Часть этой гаплогруппы ушла в индию-Иран самоназвавшись в АРИИ , но мене чем через тысячелетие они пересамоназвались индусами - иранцами, НАВСЕГДА позабыв свое прежнее имя арии, а если бы не РИгведы, то и вы бы о них не знали. Те же кто не пошел в Индию-Иран самоназываться арийцами, составили серию культур, которые очень и очень родственны между собов. Ямно-курганники.. Ща это татары и многие тюркские народы Ср. Азии... Хотите посмотреть на себя , как на арийца, рекомендую чухнуть в Пенджаб - там истинные потомки ариев... Смотрите на них, хоть засмотритесь... ЗЫ... _Дiду_ пикты и индоевропейцы - две разные гаплогруппы. Кельты же , либо ерманцы, либо индоевропейце-киммерийцы , хтозна, но не старожилы Европы, пикты... Шота вы пиктов причмырили в маленьком отрезке времени... Р.Говард им отводил отрезок времени. минимуМ В 18-25 ЛЕТ. Если бы это было Ересью, то строгие Историки заклеймили бы позором историка Говарда , шо он несет пургу в фэнтези истории... А так, кагбэ, Говард - в почете и постоянно переиздается
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10.12.2021 08:51 Ответить
По гапло Е, ну посмотри ты картинку


Африка, азия, вокруг средиземноморья.
И снова ты нагнал пурги и ереси.
Не было ни каких ариев, были ории - землепашцы, занятия у них такое было, дававшее годовой запас продовольствия. В этом и состояла вся крутость и божественность и причина смешивания языков. Не нужно было ежедневно ганять за ящерками да копать коренья. Это и дало возможность заниматься иными делами не связанными с постоянной погоней за пищей.

Флективный строй языка просто позволял более оперативно и точно обозначать более сложные понятия, необходимые для землеробства и иных занятий, цивилизационных.

А то начинаешь нести нелепицы, сравнивать конфедерации племен с современными языковыми семьями, приплетать какие то мутации не понимая что это такое, и причий прочий бред.

Нахватавшись чего то как поверхохапайко начинаешь лепить че то из амна.
Ветвь R1a1 Z93 не вся ушла на восток, часть ее потомков до сих пор живут в Украине и окрестностях и ни когда ни куда не уходили, у них нет аркеров храктерных для ушедших.

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10.12.2021 12:32 Ответить
У ермак (швондера) глаза горят.
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08.12.2021 22:03 Ответить
Спасибо Великобритании, она сейчас может для нас делает больше, чем США даже.
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08.12.2021 22:30 Ответить
Обосравшееся во всем вылезло из спортзала?
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09.12.2021 02:03 Ответить
А можно этот миллиард Зеленскому не давать,
а выдать каждому гражданину его часть ?
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09.12.2021 03:25 Ответить
...дайте еще лярд и ппц Ла-Маншу: закатает в асфальт
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09.12.2021 03:54 Ответить
и тут Зеленский с Беней разбогатели на 1 млрд евро...
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09.12.2021 09:19 Ответить
Тобто, в минулому році були перемовини і ВаЗелін вирішим через рік всім нагадати про це нагадати? А що за цей рік зроблено, немає що показати? Чергові обіцянки тільки не на завтра а вже на вчора. В блазня закінчились ідеї для стендапів! Терміново потрібні нові сценаристи та автори в ОПу.
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09.12.2021 09:22 Ответить
а ти що зробиш, г..нокомандувач? знову в Буковелі пошаришся?
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26.01.2022 15:55 Ответить
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