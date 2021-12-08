10 104 139
Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, які підуть на інвестиції, торгівлю та безпеку.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 млрд", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар08.12.2021 18:57
+25 Yman Yman
показати весь коментар08.12.2021 19:00
+23 Vika Lysenko
показати весь коментар08.12.2021 19:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хоча зеЛохи на 1+1 схавають таку перемігу
Ну и очепяточка вышла не 30 а 39 - 38 тысяч лет.
Пикты это (800-700 годов до н. э. по 1100 н.э)
За десятки тысяч лет племена людей могли намотать множество кругов по евразии.
Тем более что гаплогруппа IJ 40-35 тыс.л.н Место появления Ближний Восток.
А марсианские бомбардировки всего лишь фантастика не имеющая реальных основ.
Те из них которые уходят и теряют связь с материнской популяцией образуют новые общества, народы, этносы, родственные материнскому. Процесс сей называется дивергенция, расхождение. А если отошедшая часть смешивается с чужим народом, компонентом, образуя нечто среднее, микс, образуя тем самым новый народ, общность, получается уже самостоятельное новообразование, не родственное материнским, члены которых их образовали. Такой процесс называется конвергенция - смешивание.
Так часть любителей книги ушли в сторону и встретившись там с любителями пива образовали новую оющность, "общество любителей портвейна" при этом ни общество книголюбов ни общество пиволюбов не имеют с созданным обществом ни какого родства, в не зависимости из каких обществ влились в него его члены.
И твои арии, ушедшие на восток, вовсе не арнии, бо они назвались ариями на 200-300 лет лишь по месту расселения(Индия, Иран, а в сев Китае и возле Вьетнама они арьями так и не назвались... Да и ваапше, _Дiду_ наши переселенцы в Индоиране оставались ариями ровно до того момента пока не стали членами иного народа, иного общества, смешавшись с чужими, не родственными компонентами(дравидо-эламитами).
А итальянцы , чи англичане просто донесли до сего дня воспоминания о происхождении одной из своих компонент, некогда(40000лет назад) составивших новообразовавшийеся народы, пиктов с индоевропейцами (R1a1-гаплогруппными). То же самое и с вашими болгарами, которые из-под Памира донесли до сего дня происхождение одной из компонент вновь образовавшегося народа - болгар. Родство членов разных обществ не делает сами общества родственными. Фирма "рога и копыта", "Приват банк"(ПБ) и запорожский завод феросплавов(ЗЗФ) - родственные организации на том основании что там был, работал и дальше продолжает стяжать КАРАБАС-БАРАБАС.
Правда не оч уж и шизоватое утверждение? Точно такое же по смыслу и "руССкие и украинцы - адиннарот" и вы все время придерживаешься подобного шизоватого принципа? противоречащего принципам наследования родственности народов. Теперь вернемся к нашим баранам, то бишь, пиктам. Когда они не отправились на восток, чтобы в ираноиндии самоназваться арьями,и шобы вскоре пересамоназвавшись в индусо-иранцев, позабыть навсегда слово арьи, но мы об этом не знали до позапрошлого столетия, пока скаженый фриц не перевел Ригведы, где упоминалось об ариях)... ДЫк вот пикты все это время оставались пиктами , а хоть и 40000 лет к ряду, те кто к ним присстал и с ними остался, стали их близкими и далекими родственниками. Но как только они смешались с чужими, не родственными компонентами, народами, они перестали быть пиктами, а стали там испанце-англо-итальянцами и иже с ними. Согласно принципам наследования родства между народами.
А иначе Фирма "рога и копыта", "Приват банк" и запорожский завод феросплавов - родственные организации" и "русские с украинцами адиннарот"..
А вот пикты, киммерийцы, скифы, болгаро-анты и прочие салоеды, по ходу, одно и то же, но в разное время, бо произошли от Ажама с Евой... _Дiду_
Не дави меня моими же баснями.
Гапло I вообще в европе да и где либо еще отсутствует.
Есть только I1 и I 2.
По YFull YTree Гапло I formed 42900 ybp, TMRCA 27500.
Которые выводят их общего предка в 27500, по этой дате и можно предположить время их появление в европе. А вот формед - образование, могло быть в любом уголке мира.
Так IJ - ближний восток - западная азия, северная африка. formed 47200 ybp, TMRCA 42900.
Это одна ветвь IJ - I - I1 - I2, прямой путь для I1 - I2 ближний восток - европа
I1 - formed 27500 ybp, TMRCA 4600 ybp
I2 - formed 27500 ybp, TMRCA 21500 ybp
А реальный путь мог быть каким угодно и появление их в европе не ранее образования ветви.
А реально могли появиться в европе хоть после прихода R1a, R1b, от куда неизвестно, на этот впрос могут ответить лишь ископаемые днк. Ископаемые ДНК гаплогруппы I2
Что ж до пиктов то это определенный временной промежуток и не более.
Которых вообще могло и не быть, информация о них из античной литературы, которая возможно просто фэнтези эпохи возрождения, попытка документирования доисторической эпохи.
"Пикты - конфедерация кельтоязычных народов"
Вопрос переходит в языковую плоскость, чей язык в основе индоевропейской семьи языков.
И тут есть ответ, она разделена на две части по изоглоссе кентум - сатем, кентумная ветвь вероятно результат конвергенции разновременных версий языков R1b с версиями языков R1a в доминанте. А сатемная результат дивергенции языка R1a что и доказывает карта миграций этой ветви. Проверка, самая молодая ветвь R1b вероятно попав в европу через гибралтар первой имеет единственный не индоевропейский язык, баски. Остальные ветви прошли через восточную европу и имеют индоевропейские языки, кентумной ветви. Последние волны миграций R1b в европу несли околотюркские языки, те же булгары хана кубрата ведущего свою родословную от атиллы. их потомки в западной европе с индоевропейскими языками а на востоке тюркоязычны.
Проверка вторая, тохарские языки, западный китай, где R1b ни когда в европе не бывшие и R1a непонятного происхождения имеют индоевропейские языки кентумной ветви.
a+b дают кентумный вариант а развитие а дает сатемный. Что ж до гапло I то в этой кухне для нее просто нет места, не гнать же ее в китай для насаждения индоевропейских языков.
Африка, азия, вокруг средиземноморья.
И снова ты нагнал пурги и ереси.
Не было ни каких ариев, были ории - землепашцы, занятия у них такое было, дававшее годовой запас продовольствия. В этом и состояла вся крутость и божественность и причина смешивания языков. Не нужно было ежедневно ганять за ящерками да копать коренья. Это и дало возможность заниматься иными делами не связанными с постоянной погоней за пищей.
Флективный строй языка просто позволял более оперативно и точно обозначать более сложные понятия, необходимые для землеробства и иных занятий, цивилизационных.
А то начинаешь нести нелепицы, сравнивать конфедерации племен с современными языковыми семьями, приплетать какие то мутации не понимая что это такое, и причий прочий бред.
Нахватавшись чего то как поверхохапайко начинаешь лепить че то из амна.
Ветвь R1a1 Z93 не вся ушла на восток, часть ее потомков до сих пор живут в Украине и окрестностях и ни когда ни куда не уходили, у них нет аркеров храктерных для ушедших.
а выдать каждому гражданину его часть ?