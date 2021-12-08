Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський

Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, які підуть на інвестиції, торгівлю та безпеку.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 млрд", - написав Зеленський.

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