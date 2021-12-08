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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Хорватия официально поддержала вступление Украины в ЕС: "Это – лучший путь"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Хорватия официально поддержала вступление Украины в ЕС:

Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу Киева.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявления для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины. Важным является подписание сегодня совместной декларации относительно поддержки европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Хорватия стала шестой страной, которая продемонстрировала таким способом свою позицию по данному вопросу.

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В свою очередь глава хорватского правительства отметил, что Загреб поддерживает европейские стремления Киева.

"Подписанная сегодня Декларация о поддержке Хорватией европейской перспективы Украины – это то, что мы на практике уже много лет делаем. Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процесс реформ в Украине и считаем, что это - лучший путь для того, чтобы улучшить качество жизни украинцев", – заявил Пленкович.

Он также выразил надежду, что этому примеру последуют и многие другие страны-члены Евросоюза.

В своем выступлении премьер-министр Хорватии напомнил, что Украина была первой страной-членом ООН, которая признала независимость Хорватии 30 лет назад. "Мы этот факт в Хорватии очень ценим и уважаем, он является важной предпосылкой для развития наших отношений", - подчеркнул он.

Как сообщается, ранее декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва, Эстония и Словакия.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
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08.12.2021 16:41
+9
Там все кроты. Все рыги уже на своих местах , которые прятались в раше до 2019.
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08.12.2021 16:48
+8
Одне зауваження - узеленського не просто кріт, там ціле стадо кротів. Причому кабанічно розхарчованих кротів. Більше того, на чолі із самим Зе.
Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
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08.12.2021 16:48
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08.12.2021 16:32 Ответить
Ну да . Когда оно сжалось , так сразу и подписали .
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08.12.2021 16:32 Ответить
Подписать не значит жениться. Уже много чего подписывали, а толку... к сожалению... Тем более зечму веры нету. Он и в ОПе документы подписывает, даже не читая, за что потом и ответит
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08.12.2021 16:37 Ответить
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08.12.2021 16:41 Ответить
Одне зауваження - узеленського не просто кріт, там ціле стадо кротів. Причому кабанічно розхарчованих кротів. Більше того, на чолі із самим Зе.
Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
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08.12.2021 16:48 Ответить
Ну да! Хорвати ж вони такі наївні! І разом із Польщею, Словаччиною і країнами Балтії ціле "стадо кротів" тягнуть до Євросоюзу.
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08.12.2021 17:02 Ответить
не паясничай! стадо кротов ******** в рашку
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08.12.2021 18:24 Ответить
Ніт, не те Я конкретно пишу про конкретних кротів, що сидять в "нашому" уряді. Отих, через яких "щуку кинули у річку" (я про вагнерівців) - і це тільки один скандальний приклад зрадницької гри в інтересах ворога і його сателітів.
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08.12.2021 19:36 Ответить
Там все кроты. Все рыги уже на своих местах , которые прятались в раше до 2019.
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08.12.2021 16:48 Ответить
Хорватія вже там,а ми ще тут...І те,що ми ще тут і хочемо туди дуже підвищує ціну перебування там...А от коли вже всі будуть там,і нікого тут,то появляться перші,які захочуть звідтам...Тому,щоб підвищити ціну перебування там обов"язково треба щоб хтось перебував тут і просився туди...Йому будуть казати - ми підтримуємо,ми схвалюємо і сподіваємось - але хрєн вам сюди...ви ше не готові...
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08.12.2021 16:50 Ответить
Моральная поддержка, тоже поддержка. Думаю хорваты нас понимают, у них под боком тоже племенной выводок северных свинособак.
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08.12.2021 17:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cT5zgzuoYKs
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08.12.2021 17:12 Ответить
Спасибо, Хорваты! Еще бы мадьяров как-то надоумить.
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08.12.2021 17:21 Ответить
Спасибо, Хорватия! Вырвавшись из трупных сербских обьятий вы лучше всех понимаете, что сейчас переживает Украина. Сербы и дальше воняют, вместе с кацапами мутят новую гражданскую войну в Боснии, но маленькую Хорватию кацапам и их подлым балканским посипакам уже не достать!
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08.12.2021 17:43 Ответить
По сербам. Это исторические враги украинцев. Сербские поселения в Украине расплодились в 18 веке. Они постоянно жаловались царице на козаков, это стало формальным поводом для ликвидации Запорожской Сечи. Кляузы сербских пересенцев Екатерина умело использовала, возможно это был сговор.
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08.12.2021 17:49 Ответить
сербы и кацапы - два народа-********
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08.12.2021 18:25 Ответить
Ті, що при війську служили, нагадували:
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаєш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає...

(с) Марко Черемшина "Село за війни"

Як бачимо, гуцульські селяни на початку Першої Світової все правильно розуміли.
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08.12.2021 19:43 Ответить
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,

I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.



Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
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08.12.2021 18:49 Ответить
НАТО актуальнiше...

пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:29 Ответить
 
 