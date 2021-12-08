Хорватия официально поддержала вступление Украины в ЕС: "Это – лучший путь"
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Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу Киева.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявления для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины. Важным является подписание сегодня совместной декларации относительно поддержки европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Хорватия стала шестой страной, которая продемонстрировала таким способом свою позицию по данному вопросу.
В свою очередь глава хорватского правительства отметил, что Загреб поддерживает европейские стремления Киева.
"Подписанная сегодня Декларация о поддержке Хорватией европейской перспективы Украины – это то, что мы на практике уже много лет делаем. Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процесс реформ в Украине и считаем, что это - лучший путь для того, чтобы улучшить качество жизни украинцев", – заявил Пленкович.
Он также выразил надежду, что этому примеру последуют и многие другие страны-члены Евросоюза.
В своем выступлении премьер-министр Хорватии напомнил, что Украина была первой страной-членом ООН, которая признала независимость Хорватии 30 лет назад. "Мы этот факт в Хорватии очень ценим и уважаем, он является важной предпосылкой для развития наших отношений", - подчеркнул он.
Как сообщается, ранее декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва, Эстония и Словакия.
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Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаєш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає...
(с) Марко Черемшина "Село за війни"
Як бачимо, гуцульські селяни на початку Першої Світової все правильно розуміли.
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.