Хорватія офіційно підтримала вступ України до ЄС: "Це - найкращий шлях"

Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу Києва.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної з Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заяви для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Хорватія стала шостою країною, яка продемонструвала таким способом свою позицію стосовно цього питання.

У свою чергу хорватського уряду зазначив, що Загреб підтримує європейські прагнення Києва.

"Підписана сьогодні Декларація про підтримку Хорватією європейської перспективи України – це те, що ми на практиці вже багато років робимо. Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процес реформ в Україні та вважаємо, що це – найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців", - заявив Пленкович.

Він також висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть і багато інших країн-членів Євросоюзу.

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У своєму виступі прем’єр-міністр Хорватії нагадав, що Україна була першою країною-членом ООН, яка визнала незалежність Хорватії 30 років тому. "Ми цей факт у Хорватії дуже цінуємо та поважаємо, він є важливою передумовю для розвитку наших відносин", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія та Словаччина.