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Хорватія офіційно підтримала вступ України до ЄС: "Це - найкращий шлях"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Хорватія офіційно підтримала вступ України до ЄС:

Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу Києва.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної з Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заяви для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Хорватія стала шостою країною, яка продемонструвала таким способом свою позицію стосовно цього питання.

У свою чергу хорватського уряду зазначив, що Загреб підтримує європейські прагнення Києва.

"Підписана сьогодні Декларація про підтримку Хорватією європейської перспективи України – це те, що ми на практиці вже багато років робимо. Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процес реформ в Україні та вважаємо, що це – найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців", - заявив Пленкович.

Він також висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть і багато інших країн-членів Євросоюзу.

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У своєму виступі прем’єр-міністр Хорватії нагадав, що Україна була першою країною-членом ООН, яка визнала незалежність Хорватії 30 років тому. "Ми цей факт у Хорватії дуже цінуємо та поважаємо, він є важливою передумовю для розвитку наших відносин", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія та Словаччина.
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Топ коментарі
+11
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08.12.2021 16:41
+9
Там все кроты. Все рыги уже на своих местах , которые прятались в раше до 2019.
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08.12.2021 16:48
+8
Одне зауваження - узеленського не просто кріт, там ціле стадо кротів. Причому кабанічно розхарчованих кротів. Більше того, на чолі із самим Зе.
Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
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08.12.2021 16:48
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08.12.2021 16:32 Відповісти
Ну да . Когда оно сжалось , так сразу и подписали .
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08.12.2021 16:32 Відповісти
Подписать не значит жениться. Уже много чего подписывали, а толку... к сожалению... Тем более зечму веры нету. Он и в ОПе документы подписывает, даже не читая, за что потом и ответит
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08.12.2021 16:37 Відповісти
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08.12.2021 16:41 Відповісти
Одне зауваження - узеленського не просто кріт, там ціле стадо кротів. Причому кабанічно розхарчованих кротів. Більше того, на чолі із самим Зе.
Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
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08.12.2021 16:48 Відповісти
Ну да! Хорвати ж вони такі наївні! І разом із Польщею, Словаччиною і країнами Балтії ціле "стадо кротів" тягнуть до Євросоюзу.
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08.12.2021 17:02 Відповісти
не паясничай! стадо кротов ******** в рашку
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08.12.2021 18:24 Відповісти
Ніт, не те Я конкретно пишу про конкретних кротів, що сидять в "нашому" уряді. Отих, через яких "щуку кинули у річку" (я про вагнерівців) - і це тільки один скандальний приклад зрадницької гри в інтересах ворога і його сателітів.
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08.12.2021 19:36 Відповісти
Там все кроты. Все рыги уже на своих местах , которые прятались в раше до 2019.
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08.12.2021 16:48 Відповісти
Хорватія вже там,а ми ще тут...І те,що ми ще тут і хочемо туди дуже підвищує ціну перебування там...А от коли вже всі будуть там,і нікого тут,то появляться перші,які захочуть звідтам...Тому,щоб підвищити ціну перебування там обов"язково треба щоб хтось перебував тут і просився туди...Йому будуть казати - ми підтримуємо,ми схвалюємо і сподіваємось - але хрєн вам сюди...ви ше не готові...
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08.12.2021 16:50 Відповісти
Моральная поддержка, тоже поддержка. Думаю хорваты нас понимают, у них под боком тоже племенной выводок северных свинособак.
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08.12.2021 17:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cT5zgzuoYKs
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08.12.2021 17:12 Відповісти
Спасибо, Хорваты! Еще бы мадьяров как-то надоумить.
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08.12.2021 17:21 Відповісти
Спасибо, Хорватия! Вырвавшись из трупных сербских обьятий вы лучше всех понимаете, что сейчас переживает Украина. Сербы и дальше воняют, вместе с кацапами мутят новую гражданскую войну в Боснии, но маленькую Хорватию кацапам и их подлым балканским посипакам уже не достать!
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08.12.2021 17:43 Відповісти
По сербам. Это исторические враги украинцев. Сербские поселения в Украине расплодились в 18 веке. Они постоянно жаловались царице на козаков, это стало формальным поводом для ликвидации Запорожской Сечи. Кляузы сербских пересенцев Екатерина умело использовала, возможно это был сговор.
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08.12.2021 17:49 Відповісти
сербы и кацапы - два народа-********
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08.12.2021 18:25 Відповісти
Ті, що при війську служили, нагадували:
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаєш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає...

(с) Марко Черемшина "Село за війни"

Як бачимо, гуцульські селяни на початку Першої Світової все правильно розуміли.
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08.12.2021 19:43 Відповісти
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,

I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.



Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
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08.12.2021 18:49 Відповісти
НАТО актуальнiше...

пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:29 Відповісти
 
 