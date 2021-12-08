Хорватія офіційно підтримала вступ України до ЄС: "Це - найкращий шлях"
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Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу Києва.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної з Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заяви для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Хорватія стала шостою країною, яка продемонструвала таким способом свою позицію стосовно цього питання.
У свою чергу хорватського уряду зазначив, що Загреб підтримує європейські прагнення Києва.
"Підписана сьогодні Декларація про підтримку Хорватією європейської перспективи України – це те, що ми на практиці вже багато років робимо. Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процес реформ в Україні та вважаємо, що це – найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців", - заявив Пленкович.
Він також висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть і багато інших країн-членів Євросоюзу.
У своєму виступі прем’єр-міністр Хорватії нагадав, що Україна була першою країною-членом ООН, яка визнала незалежність Хорватії 30 років тому. "Ми цей факт у Хорватії дуже цінуємо та поважаємо, він є важливою передумовю для розвитку наших відносин", - підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, раніше декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія та Словаччина.
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Звісно, хто довірятиме такому уряду?..
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаєш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає...
(с) Марко Черемшина "Село за війни"
Як бачимо, гуцульські селяни на початку Першої Світової все правильно розуміли.
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska
I jezera Plitvička, Plitvička,
Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
I obala Jadranska, Jadranska,
I čisto plavo more,
S više cvijeća, manje smeća.
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.