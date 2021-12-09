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Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

Эти участки получили в 2019 году статус ландшафтного заказника. Но завтра их могут "закатать в асфальт и отдать под уничтожение".

Об этом пишет в фейсбуке депутат Киевсовета Алина Михайлова, сообщает Цензор.НЕТ. Она называет запланированные на завтра события "масштабнейшей изменой IX созыва Киевсовета".

"Депутаты будут голосовать за проект решения об отказе от судебных споров о продлении договоров аренды земли, которые уже дошли до Верховного Суда. На практике это означает полную разблокировку строительства", - пишет Михайлова.

Проект решения будут рассматривать как безотлагательный. Если решение будет принято в пользу уничтожения экопарка, Михайлова призывает мэра Виталия Кличко наложить на него вето.

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"Юристы Киевсовета находятся в половине шага от победы, но строительная мафия в сговоре с властью собирается выдернуть ее у нас прямо из-под носа. Представьте: община почти победила в законной борьбе за свои экологические права, а ее избранники хотят нас разоружить и технически сдаться застройщику. Это не просто измена. Это - преступление. Каждый, кто голосует за, становится его соучастником", - добавила Михайлова.
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Топ комментарии
+12
Бойтесь депутатов дары приносящих.
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08.12.2021 19:33
+10
Тупий боксер заробляє гроші. Йому срати на киян, поїде до сім'ї в Австрію, після того як все вкраде з дружбанами. Але це ми йому дозволили.
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08.12.2021 19:28
+8
Гидота, який Екопарк Осокорки? Там земля під забудову ще з 80-х років.

Кличко відібрав цю землю у Аркади під приводом 'негативного ставлення громадськості до забудови'.

Банк збанкрутував, залишивши бомжами 50 000 людей.

Тепер ця земля йде під забудову іншому забудовнику. Громадськість вже позитивно ставиться.
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08.12.2021 19:47
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" Якщо рішення буде прийняте на користь знищення екопарку, Михайлова закликає мера Віталія Кличка накласти на нього вето."

Дуже смішно. Головна бджола і проти меду?
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08.12.2021 19:16 Ответить
Михайлова из "Голоса", если что.

Партия "Кто больше даст".
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08.12.2021 19:21 Ответить
она там от бени
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08.12.2021 19:28 Ответить
гроші депутатам Київради не пахнуть
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08.12.2021 19:25 Ответить
Ніхто, нічого не знищує! Верховний суд вже встановив і поставив крапку, що ці 176 Га згідно генеральному плану віднесені під житлову забудову. А парк дійсно буде, для нього виділено майже 300 Га поруч.
Таким чином, шановна Аліно Михайлова, не слухайте шахраїв, які називають себе екоактівістами, і не підігруйте їм. Не будьте знаряддям в руках шахраїв. Краще завтра в ранці погляньте у вікно з зали Київської міської ради й до слухайтесь до справжньої громади.
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08.12.2021 19:26 Ответить
Бойтесь депутатов дары приносящих.
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08.12.2021 19:33 Ответить
Тупий боксер заробляє гроші. Йому срати на киян, поїде до сім'ї в Австрію, після того як все вкраде з дружбанами. Але це ми йому дозволили.
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08.12.2021 19:28 Ответить
цей район біля швикісного шосе Бажана та лінії метро

а де будувати хмарочьоси?
у Старому Києві ?
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08.12.2021 20:02 Ответить
100% Кличко мер будівельної мафії, а не Киян.
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09.12.2021 01:31 Ответить
це відмо бєніна волонтерка, говорять що цивільна дружина Да Вінчі(якщо люди не пиз..ть)
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08.12.2021 19:29 Ответить
Купите вазелина, чтобы не так зудело.
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08.12.2021 19:36 Ответить
о!
как у них запущено !
даВинчи гарно дупу ЗЕлькіну вилизав за зірочку

даВінчі не хоче передати зірку Героя України родині Героя України сержанта Журавля ?
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08.12.2021 20:00 Ответить
Начнут строить а там можно и озера засыпать. Прецедент уже был. Те кто голосуют за такой беспредел разумеется в бетонных джунглях жить не будут, для себя они подготовили коттеджи за городом.
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08.12.2021 19:34 Ответить
Не переказуйте маячню. Ніхто нічого засипати не збирається.
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08.12.2021 19:41 Ответить
дядя, Осокорки это уже за городом!
далеко за городом !
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08.12.2021 20:04 Ответить
цей район у межах міста.
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09.12.2021 07:15 Ответить
Вони вже засипають будівельним сміттям ліс, на дальньому боці ділянки! Те саме буде із озером, якщо їх пустити. Бо це будівельна мафія! #StolitsaGrou
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09.12.2021 01:30 Ответить
эта курица просто так языком не ляпает
а с учетом того что она липшая подружайка устиновой из "голоса" (которая переметнулась к зеленым) и ее ..... "первый награжденный доброволец давинчи" (который за последнюю неделю сделал массу тупых заявлений вселенского уровня тупости) то думаю это все под закон о разделении должности мэра и главы кмда от зеленых жаб
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08.12.2021 19:36 Ответить
Хоч і тупенький,але знає,як відпрацьовувати.
«Мені дуже не сподобалася поведінка деяких депутатів під час промови президента. Щоби президент не говорив, його мають слухати в принципі, адже це було щорічне послання до парламенту», - зазначив військовий. На думку Дмитра Коцюбайла, попри політичні розбіжності, народним обранцям слід ставитися до урочистостей за участі голови держави більш поважно.
«Це природно і нормально, що комусь щось сподобалося, а щось - ні. Але вислухати те, що каже глава держави, таки потрібно», - наголосив Дмитро Коцюбайло."Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження у парламенті
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08.12.2021 20:07 Ответить
від цього тхне ЗЄльоним івном
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08.12.2021 21:53 Ответить
Гидота, який Екопарк Осокорки? Там земля під забудову ще з 80-х років.

Кличко відібрав цю землю у Аркади під приводом 'негативного ставлення громадськості до забудови'.

Банк збанкрутував, залишивши бомжами 50 000 людей.

Тепер ця земля йде під забудову іншому забудовнику. Громадськість вже позитивно ставиться.
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08.12.2021 19:47 Ответить
Бєніна вояка набирає бали.
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08.12.2021 19:59 Ответить
мне нравится когда люди заселились в новые квартиры (под которые тоже что-то вырубили), а теперь пусть рядом будет парк, а другим фиг а не квартиры )
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08.12.2021 20:04 Ответить
на Виноградаре уже куча людей заселилось в "Варшавский квартал", одним из главных "бонусов" продажники квартир озвучивали "скорое открытие станции метро", как результат - станции нет, есть мощные утренние заторы из "тазиков", пытающихся выехать из района на работу по старой дорожной инфраструктуре, которая строилась в конце 80-х и уже давно не вытягивает нынешнюю автомобильную активность .... а до Варшавского там было обширное садовое хозяйство, ароматы цветущих весной яблонь крышесрывающие ... были
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08.12.2021 22:18 Ответить
Ця банда злобудовників #StolitsaGroup хоче і на Осокорках те саме провернути- вкрасти землю і знищити останні чисті озера своїми багатоповерхівками! :
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09.12.2021 01:27 Ответить
Я думаю надо уже Кличко снимать с должности, что то долго засиделся наш благодетель.
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08.12.2021 20:08 Ответить
Прочитавши заголовок одразу зрозумів що або хтось комусь не заплатив , або не діляться , або не дають вкрасти , або дають вкрасти , але не тим .
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08.12.2021 20:10 Ответить
Що за брехня?! там буде величезний парк! який ніяким боком не має відношення до забудови. Чоу публікується така брехня? ні парку, ні озжерам нічого не загрожує, окрім наведення порядку і прибирання сміття, котре залишають місцеві жителі.
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08.12.2021 20:11 Ответить
ну если учитывать обещания Кличко, которые не выполнены, то понятны беспокойства про парк местного населения
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08.12.2021 22:05 Ответить
Воры продолжают воровать не смотря на феодальные войны между ними. Мэр города Киева Кличко, не смотря на то, что враждует с Зеленским отменил документ 1946 года на право собственности на эту землю и передал этот участок застройщику.
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08.12.2021 20:16 Ответить
А ви знов проголосуйте за Клічка.
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08.12.2021 20:22 Ответить
Нет, конечно, будем голосовать за:

Ткаченко

Верещук

Колю Тищенко-котлету

на кого ЗЕ пальцем ткнет - за того и проголосуем!
да хоть за Марианну Безумную - цицеронскую цезаривну 😂
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08.12.2021 21:58 Ответить
Розумію ваш сарказм )))))
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08.12.2021 22:38 Ответить
Эта молодая команда уже давно не рассматривает город как место жизни для себя. Чего вы от них ждали?
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08.12.2021 20:40 Ответить
Там сидять одні корупціонери, мільйонери.
А НАБУ тільки бюджет проїдає.
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08.12.2021 20:48 Ответить
Ща Виталий Справедливый всё разрулит)
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08.12.2021 21:36 Ответить
Аркада кинула своїх інвесторів, а місто тепер розраховується за цю аферу найкрутішою зеленою зоною Осокорів-Позняків.
Ніяких інших варіантів вирішення цієї проблеми, ніж як віддати цю землю дружньому Кличку забудовнику, який начебто закінчить недобудови Аркади, міська влада і не розглядала. Землю тупо віддають ТОВці із невідомими офшорними власниками і боргом за оренду перед містом в 100+ млн. грн.,
При цьому це без жодних зобов'язань щось добудувати, бо цей орендар - ТОВ "Контактбудсервіс" не є навіть стороною Меморандума між містом і інвесторами.
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08.12.2021 22:06 Ответить
Так, ти правий, Екопарк просто використали як один із механізмів для знищення Аркади та передачі землю іншому забудовнику. Тепер, завдяки запеклій боротьбі Екопарку проти Аркади, мешканці Молодіжки та Патріотики отримають під боком, замість дитсадочка та школи, ще два чи три додаткових багатоповерхових будинка в середині кварталу, у котрі розселять інвесторів Патріотики на озерах. За що боролись, на те й напоролись. Бажали простору, а не бетонних джунглів, а отримали саме перше, на жаль. З Аркадою можна було домовитися, натиснути на них, отримати гроші на парк та місце під парк, а тепер парку взагалі не буде, тільки багатоповерхова забудова
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09.12.2021 01:04 Ответить
Київрада завтра планує знищити 176 га екопарку Осокорки, - депутатка Михайлова Джерело: https://censor.net/ua/n3304124

Ото кончені. Краще Конча Заспу забудовувайте імбіцили
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08.12.2021 22:08 Ответить
***** на кордоні і ***** вже в Києві! курво фашисти... Як вже той пєдалік задовбав своєю забудовою! Клаптика зелені не залишить! треба гнати ненажерів!
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08.12.2021 22:33 Ответить
война войной, а педалька клячко любит кушать сладко и по расписанию.
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08.12.2021 22:54 Ответить
О, *********** активизировались!
Когда "положили" Аркаду и доить стало некого, актуальность "экопарка" стала равна нулю.
Но теперь, когда строительство, возможно возобновится, снова вспомнили про "экопарк".

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08.12.2021 23:11 Ответить
Дивно, що коли виходять тисячі людей на мітинг і ходять по Києву від однієї держустанови до іншої, просячи про захист своїх законних інвестицій, то Цензор цього не замічає… І це не разовий мітинг, а десятки акцій протесту протягом двох останніх років! Цензор не бачить наметове містечко під Київрадою. Цензор не публікує статті-розслідування, куди поділися кошти інвесторів Аркади. А от пост з соцмережі депутата - це топ-новина для Цензора!

Це рівень Г+Г?!

Минулого тижня інвестори Аркади проводили мітинг біля стін Київради, де були присутні багато журналістів, в тому числі з вищевказаного телеканалу. Крім мітингу інвесторів банку Аркада київські перевізники теж проводили свою, на яку привезли тварин - свійських овець. То у вечірньому випуску новин на Г+Г тварин показали. А масу людей з прапорами, дудками, кольоровим димом - якось не помітили. Хоча інтерв'ю брали... «Не пройшли кастинг на увагу передового інформаційного каналу!». У сюжеті чутно звуки дудок протестуючих, то це саме інвестори Аркади намагаються достукатися до можновладців.

Юрію Євгеновичу, то це, по-Вашому, журналістські стандарти, якими варто гордитися?
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08.12.2021 23:20 Ответить
Ну так призовите Кличка, наложить вето, и все

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08.12.2021 23:41 Ответить
Слава захисникам озер! Ні забудові - так #ЕкопаркОсокорки! 💚❤️
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09.12.2021 01:25 Ответить
 
 