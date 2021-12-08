Київрада завтра планує знищити 176 га екопарку Осокорки, - депутатка Михайлова
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Ці ділянки отримали у 2019 році статус ландшафтного заказника. Але завтра їм можуть "закатати в асфальт та віддати під знищення".
Про це пише у фейсбуці депутатка Київради Аліна Михайлова, повідомляє Цензор.НЕТ. Вона називає заплановані на завтра події "нймасштабнішою зрадою ІХ сликання Київради".
"Депутати голосуватимуть за проєкт рішення про відмову від судових спорів щодо продовження договорів оренди землі, які вже дійшли до Верховного Суду. На практиці це означає повне розблокування будівництва", - пише Михайлова.
Проєкт рішення будуть розглядати як невідкладний. Якщо рішення буде прийняте на користь знищення екопарку, Михайлова закликає мера Віталія Кличка накласти на нього вето.
"Юристи Київради знаходяться за пів кроку від перемоги, але будівельна мафія у змові з владою збирається висмикнути її в нас прямо з-під носу. Уявіть: громада майже перемогла у законній боротьбі за свої екологічні права, а її обранці хочуть нас розброїти і технічно здатись забудовнику. Це не просто зрада. Це - злочин. Кожен, хто голосує за, стає його співучасником", - додала Михайлова.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже смішно. Головна бджола і проти меду?
Партия "Кто больше даст".
Таким чином, шановна Аліно Михайлова, не слухайте шахраїв, які називають себе екоактівістами, і не підігруйте їм. Не будьте знаряддям в руках шахраїв. Краще завтра в ранці погляньте у вікно з зали Київської міської ради й до слухайтесь до справжньої громади.
а де будувати хмарочьоси?
у Старому Києві ?
как у них запущено !
даВинчи гарно дупу ЗЕлькіну вилизав за зірочку
даВінчі не хоче передати зірку Героя України родині Героя України сержанта Журавля ?
далеко за городом !
а с учетом того что она липшая подружайка устиновой из "голоса" (которая переметнулась к зеленым) и ее ..... "первый награжденный доброволец давинчи" (который за последнюю неделю сделал массу тупых заявлений вселенского уровня тупости) то думаю это все под закон о разделении должности мэра и главы кмда от зеленых жаб
«Мені дуже не сподобалася поведінка деяких депутатів під час промови президента. Щоби президент не говорив, його мають слухати в принципі, адже це було щорічне послання до парламенту», - зазначив військовий. На думку Дмитра Коцюбайла, попри політичні розбіжності, народним обранцям слід ставитися до урочистостей за участі голови держави більш поважно.
«Це природно і нормально, що комусь щось сподобалося, а щось - ні. Але вислухати те, що каже глава держави, таки потрібно», - наголосив Дмитро Коцюбайло."Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження у парламенті
Кличко відібрав цю землю у Аркади під приводом 'негативного ставлення громадськості до забудови'.
Банк збанкрутував, залишивши бомжами 50 000 людей.
Тепер ця земля йде під забудову іншому забудовнику. Громадськість вже позитивно ставиться.
Ткаченко
Верещук
Колю Тищенко-котлету
на кого ЗЕ пальцем ткнет - за того и проголосуем!
да хоть за Марианну Безумную - цицеронскую цезаривну 😂
А НАБУ тільки бюджет проїдає.
Ніяких інших варіантів вирішення цієї проблеми, ніж як віддати цю землю дружньому Кличку забудовнику, який начебто закінчить недобудови Аркади, міська влада і не розглядала. Землю тупо віддають ТОВці із невідомими офшорними власниками і боргом за оренду перед містом в 100+ млн. грн.,
При цьому це без жодних зобов'язань щось добудувати, бо цей орендар - ТОВ "Контактбудсервіс" не є навіть стороною Меморандума між містом і інвесторами.
Ото кончені. Краще Конча Заспу забудовувайте імбіцили
Когда "положили" Аркаду и доить стало некого, актуальность "экопарка" стала равна нулю.
Но теперь, когда строительство, возможно возобновится, снова вспомнили про "экопарк".
Це рівень Г+Г?!
Минулого тижня інвестори Аркади проводили мітинг біля стін Київради, де були присутні багато журналістів, в тому числі з вищевказаного телеканалу. Крім мітингу інвесторів банку Аркада київські перевізники теж проводили свою, на яку привезли тварин - свійських овець. То у вечірньому випуску новин на Г+Г тварин показали. А масу людей з прапорами, дудками, кольоровим димом - якось не помітили. Хоча інтерв'ю брали... «Не пройшли кастинг на увагу передового інформаційного каналу!». У сюжеті чутно звуки дудок протестуючих, то це саме інвестори Аркади намагаються достукатися до можновладців.
Юрію Євгеновичу, то це, по-Вашому, журналістські стандарти, якими варто гордитися?