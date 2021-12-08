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Байден (2386) НАТО (8953) Путин (29871) США (23212)

Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден

До пятницы, 10 декабря, представители США и, по меньшей мере, четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.

Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам, комментируя онлайн-встречу с президентом РФ Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам президента США, до конца этой недели будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и по крайней мере четырьмя основными союзниками из НАТО. На этой встрече планируется "обсудить обеспокоенность России в отношении НАТО в целом", а также вопрос "снижения напряженности на восточном фронте".

В то же время Байден отметил, что у Соединенных Штатов есть моральные и юридические обязательства защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

Смотрите также: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, - Путин. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
Це не заважає Україні розбудовувати ЄС та НАТО в Україні ,прагнути доїх стандартів та рівня життя !!!)))
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08.12.2021 22:50
+14
Так Байден и морозится, что типа ничего не обещали. Но есть Будапештский меморандум, который прямо основан на договоре о нераспространении ядерного оружия.

Байден не понимает, что в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины, с применением самолетов и ракет малой дальности, сразу, примерно в тридцати странах мира, начнутся работы по созданию своего ядерного оружия и своих баллистических ракет.

США просто потеряет свой статус мирового лидера, со всеми последствиями в том числе в том, что будут отжимать штатовские бизнеса по всему миру.
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08.12.2021 23:23
+12
я так понимаю географию в школе ты не учил)
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08.12.2021 22:55
Комментировать
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Максе, ти виправдовуєш кидал !
США кидали ?
Чому ти виправдовуєшь неправедне ?
я тебе не розумію, Друже !
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09.12.2021 01:52 Ответить
Снова....какие именно пункты меморандума нарушили США? Кто,кому и каким образом дал полномочия подписать вот это от имени Народа Украины?
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09.12.2021 01:55 Ответить
основний пункт:
гарантія суверинетету України в обмін на її ядерну зброю

нагадаю, не Україна сама захотіла віддати ЯО, а Захід і насамперед США.
ви тоді параноідально боялись терористів з ЯО.
ми під примусом пішли вам на зустріч задля вашої безпеки, але в 14-му і зараз США не виконують своїх зобов'язань

Максе, США кидали із тухлою рибою ?
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09.12.2021 02:49 Ответить
100%
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09.12.2021 20:03 Ответить
...гарантия суверенитета Украины...., статью не помню, но она там есть...
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09.12.2021 01:03 Ответить
Тобто, не читав...ну то почитайте, шо пiдписав ваш Президент.
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09.12.2021 01:06 Ответить
читал, но давно...и такая статья там есть...
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09.12.2021 01:11 Ответить

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
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09.12.2021 01:12 Ответить
И какие ж из этих статей нарушены США?
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09.12.2021 01:20 Ответить
США порушили дані ними ж зобовьязання, тобто, не дотримались слова....
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09.12.2021 01:23 Ответить
Слово США не стоит бумаги, на которой написан договор.
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09.12.2021 19:01 Ответить
Кожен пункт меморандуму містить фактично колективне зобов'язання росії, ВБ та США перед Україною. Оскільки в 2014 році один з учасників брутально перекреслив спільні зобов'язання за пп.1 і 2, решта учасників мусять діяти з метою відновити порушені росією "незалежність, суверенітет та чинні кордони України".
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09.12.2021 19:19 Ответить
США просто потеряет свой статус мирового лидера, со всеми последствиями в том числе в том, что будут отжимать штатовские бизнеса по всему миру.
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09.12.2021 18:59 Ответить
А шо Меморандум? Ядерний напад був? Ні. Які претензії?
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08.12.2021 23:53 Ответить
посилиш? 09.12.2021 00:55
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09.12.2021 01:29 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину и американских военных там не будет.

Иными словами, в рамках «договорняка» с Москвой, Байден публично показал, что принял «красные линии» Путина по Украине.

Кто там говорил, что Байден не пойдёт на уступки Путину? К сожалению, для Байдена Украина лишь разменная монета в иранском вопросе…
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08.12.2021 22:59 Ответить
Хто куди пішов?
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08.12.2021 23:11 Ответить
а кто то ждал что американцы будут воевать вместо украинцев?
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08.12.2021 23:25 Ответить
говно которое ты цитируешь не вылазит с канала "наш"
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08.12.2021 23:26 Ответить
Ох і маячня, кому той Іран впав вже, чахне собі ну то хай й чахне поки не сконає
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08.12.2021 23:51 Ответить
Иран амеры хотят добить по просьбе израильского лобби, а Украину кажется по тихому сливают...придется ПРО и оружие возмедия, самим делать, а это не один год...
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09.12.2021 01:07 Ответить
Почему по тихому они даже не стисняются
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09.12.2021 05:13 Ответить
пока еще по тихому...но что то подсказывает, что и громко не за горами...
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10.12.2021 00:42 Ответить
до тих пiр доки Ненька не в НАТО...
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09.12.2021 01:00 Ответить
Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО, впрочем, мы сможем их убедить, Данилов .-Данилов он убедительный ,он сможет.
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08.12.2021 23:04 Ответить
Дмитрий Корнейчук

12 ч. ·



А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.

С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.

Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО - это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.

В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.

А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.

Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…
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08.12.2021 23:08 Ответить
Не гони дурку. Макаки засцуть нападати.
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08.12.2021 23:12 Ответить
враньё
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08.12.2021 23:13 Ответить
Беспокойство Путена относительно НАТО - это отвлечение внимания от СП-2 и планов по оккупации Украины!
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08.12.2021 23:12 Ответить
То что зекрысу уничтожают -это да....все хорошее ,для украинцев,закончилось в 19м....как же это символично,зескот
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08.12.2021 23:13 Ответить
Бидон получил статус "Дырявый" еще после встречи в Женеве. Сегодня подтвердил. Ничего хорошего от этой падали нам ждать не приходится. Придется как нибудь самим.
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08.12.2021 23:15 Ответить
ви омериканці- якось самі чи ми українці, але без некрофага razatlab? Розтлумачиш, бо з такою групою підтримки, геніїв-інтузазистів (метрова курва, ефективно-дефективний, сокол OFF) кацапам кірдик.
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09.12.2021 04:22 Ответить
Все переговоры с Х#йлом пустая трата времени... Достаточно заниматься самоуспокоением сколько беды этот кремлевский гопник принес гражданам Украины боли на много поколений.
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08.12.2021 23:16 Ответить
І що? Чим останнє протирічить попередньому?
Це лише свідчення того, що переговори закінчилися нічим. Далі будуть дії для "очищенн совісті", ритуальна зустріч для "роз'яснення позиції". Що буде далі - побачимо, але поки продувжуються дипломатичні ігри. Вони можуть тривати досить довго і поки ці ігри ідуть, Пуйлу нападити якос не з руки. Він же ж в усьому хоче зберегти хоча б видимість пристойності.
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08.12.2021 23:26 Ответить
Під економічними санкціями, у разі нового нападу на Україну, зокрема, мають на увазі відключення від системи SWIFT, а також блокування «Північного потоку-2».
Під «іншими заходами», як проглядало із заяв американських політиків, обговорюється ймовірність активної допомоги Україні - і на морі, і на суші.

США вимушені діяти, бо йдеться не лише про Україну, а про усю світову систему безпеки, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також держсекретар зазначив, що подальша військова допомога США Україні, її характер і масштаб залежатимуть «від того, що робить чи не робить Росія у плані продовження ескалації, у плані вчинення нових актів агресії проти України». «Ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо неприйнятним, коли одна країна намагається вказувати іншій, яким має бути її вибір, у тому числі щодо того, з ким їй вступати в асоціації».

«Не було жодних поступок, жодних зобов'язань», - наголосив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Я також не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими», - як повідомляє Independent, сказав сенатор Республіканської партії США, член комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер після розмови президентів США і Росії.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:10 Ответить
Хай нам нададуть зброю щоб ми могли на рівних протистояти Макшанії і не потрібно нам в НАТО.
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08.12.2021 23:26 Ответить
Ні, не так.
Путін зараз нас буде морити холодом, бо влада України з неукраїнців, та ще й з тупих.

Треба негайно почати роботи з підготовки до економії енергії.
Замісь 6 млрд на 100 по кінотеатрам та фітнес-клубам, дати їх шахтарям Волині та на сог шахти неокупованої частини Донбаса і вже у другої декаді січня україньски вугільни ТЕС будут забеспечені вуглем, може з коліс, але будуть.
Замість виделення з бюджету коштів на дороги негайно звільнити та заарештувати Вітренко і почати роботи по збільшенню добичі газу.

Негайно відправити розумних до США, до тих компаній, котрі зараз у США не добувають сланцевий газ. Просити їх дати технологію та обладнення, може за допомогою сенаторів та конгрессменів Республиканської партії. В нас же є Слав'янск, а себевартість буду десь 80 доларів за 1000 кубів.

За допомогою Штатів збудувати в Україні завод півпроводників і за рахунок цього покращити наши ПТРК, ПЗРК, ЗРК, РЕБ...
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08.12.2021 23:39 Ответить
Так хто ж розумних пошле ?
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09.12.2021 00:50 Ответить
Хай Зеленський впаде на коліна перед Юлію Володиміровною, посипе свою голову попілом, поцілує в неї її черевічки та попросить допомоги. В нашої Юлі є програма, є плани і є фахівці ))))))))))
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09.12.2021 19:09 Ответить
Навіть якщо Зеленський такий тупий як про нього пишуть він цього не зробить. Інакше він не просто тупий, - він амеба. Бо тільки абсолютна відсутність мозку може спонукати людей підтримувати партію повій. Масштаби зашквару допущені за премєрства Юлі, ми ще досі не розгребли, якщо у вас память не коротка то ви про них самі догадаєтеся. Я вже мовчу що ЮВТ готова була увійти в коаліцію з ригааналами, в принципі БЮТ ніколи не гидувала при виборі "партнерів". А, як Блю любить брехати і робити пусті обіцянки.... Я надіюсь з часом вся діяльність цієї особи і всіх тих клоунів які співпрацювали з нею отримає оцінку, яка конвертується у терміни у в'язницях.
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10.12.2021 12:49 Ответить
Ха-ха-ха.
Колаліцію з ригионалами ))))))))))
Так Вона такої не підписувала, а ось Ющенко, та його любі друзі Третьяков, Порошенко та Мартиненко з Януковичем ширку підписали - це факт.
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10.12.2021 20:38 Ответить
не бачив цей допис, прикро, що ТЮлька не має твоєї рішучості, хоча метрова курва та багатокілометрова - це зовсім інший мозоль на знарядді.
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16.12.2021 01:25 Ответить
ну, метрова курва, вважаю, що на радника в Зе!Бенарії чи просто в ОПу- тебе візьмуть без роздумів...
Тільки не подумай (було б чим?), що я проти цього гормогеморольного руху (піймаємо клятих піндосів) і ти на паруіз преПіЗе!- доб'єте немічного старця-дермократа...
ЗюЗя- чого ми ще не в НАТО?, ти- я сказав будувати, родити розумних (сам процес і кастинг, довіримо, перевіреним спецпоцам від шоу: "Зважена, та від цього ще не щаслива" + "Холостяк- ***..тво не спинити"), сланцевому газу бути (кожному бур ищу- няню інфекційну)...

Браво, подяка від розумних та щойно зачатих, *****- не переживе та здохне. Амінь!
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09.12.2021 03:57 Ответить
А ви не можете перевести це, написане вночі, на людьску мову?
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09.12.2021 19:11 Ответить
метровій курві, відмовити не можу... В силу того, що розумово обмеженими й народжуються, але винні ж Гени та Геніталії, а не дитятко... Та ціню твої потуги та стриманість у культурі.
З якою літерою непорозуміння? Чи складами?
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09.12.2021 19:20 Ответить
Пошу вибачення, але я знов не зміг знайти хоч трохи сенсу у написаному вами.
Ви не можете складати свої речення більш зрозумило?
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09.12.2021 19:34 Ответить
можеш на ти, бо ж не вперше? Та, потім хамити почнеш, та забудеш, що викав.
Якщо, метровій не складно, то виділяй літери, склади, ??? речення??? тільки не абзаци- це може тебе перевтомити та тимчасове розуміння, щезне як марево.
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09.12.2021 19:51 Ответить
Коли у цьому форматі не розподіляти абзаци, то велики тексти читати дуже не зручно.

Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому.
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09.12.2021 20:06 Ответить
зуби не заговорюй та давай по суті, а форма ти, кейси та інші слова, що не розумієш сам та преПіЗе!, залиш для відданих Єрмаківців.
Ти ситий, голівонька не болить? Тоді, розтлумач ось це заплутане та людське, ще й написане не в ночі???? Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому
Коли ти не хамиш? мені чи собі? то себе ж (мене ж) не читаєш та не відповідаєш? Глибока ж думка?
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09.12.2021 20:26 Ответить
тьху, а все так просто: узькоизіьческие не пони мают, бо курви с метр? Пігмеї і то вищі, а макушка- пропорційно маленька, а ку-ку-шці там обмаль місця... ось вона й не ку-ку?
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09.12.2021 20:54 Ответить
А ха-ха!!! 😂🤣
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16.12.2021 01:40 Ответить
Бажано ядерну
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08.12.2021 23:53 Ответить
Ну да, пусть хоть скажет в чем его опасения? В паранойе?
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08.12.2021 23:31 Ответить
В том что Украина не будет одна против фашистов!
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08.12.2021 23:35 Ответить
не витрачайте свій час на батраків (Подляків, кацапів та інших Зе!бенів надкушених).
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09.12.2021 04:00 Ответить
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08.12.2021 23:50 Ответить
Круто, через "занепокоєння" х**ла збирати швидесенько зустріч на найвищому рівні ...

Може, ще станцюєте =калінку-малінку=, заспіваєте =катюшу= йому ?

А чому лише кількох членів НАТО ? Отже, не всі питання вирішуються спільно і рішення теж не колегіально приймаються ?

Готуйтеся, що тепер стрибатимете, щойно фюрер клацне пальцями.
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09.12.2021 00:53 Ответить
_Они уже прыгают. Со времён нападения на ЕС и НАТО в лице Польши и убийства польской верхушки, людоед их уже выдрессировал... Ответили ему на это перезагрузкой - и теперь пляшут по щелчку пальцев людоеда.
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09.12.2021 01:07 Ответить
Байден, в своём интервью, много чего наговорил, что дополняет выдернутую первую фразу!! почему СМИ сосредоточилось только на этой фразе - загадка! хотя нет - страх и секс - то что всегда продаётся!
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09.12.2021 01:06 Ответить
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09.12.2021 01:07 Ответить
Висновки

Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.

Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.

До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.

Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.

«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».

Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.

Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.

«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.

Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,

Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.

Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:

300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:17 Ответить
от Mora Zfayfer, за що ви так 09.12.2021 19:11 Мені подобається 1? А допис, на котрий я дав відповідь- не підтримували. Жодного разу вас не ображав, регулярно плюсую і ось тобі фе?
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09.12.2021 19:28 Ответить
Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі
...
Ого! Ціла зустріч, щоб винести резолюцію "U.S.A. doesn't give a flying fuck"?
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09.12.2021 01:22 Ответить
Это значит, что основной темой были московитские войска
вокруг Украины. Конкретно - скопление войск.
А что там путин думает про НАТО - разберёмся как-нибудь потом.
На досуге.
(Перевод с дипломатического).
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09.12.2021 03:35 Ответить
Если перевести с разговорного на вульгарный - Байден сказал,
что путинские заё заскоки насчёт "продвижения НАТО на Восток"
его не *** колышут.
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09.12.2021 03:34 Ответить
Приехали....
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09.12.2021 07:43 Ответить
Байдет відсмоктав у путі, тепер відлиже. **** продажна. Ганьба амерікосам
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09.12.2021 08:03 Ответить
Ага, в 1938-м году уже обсуждали в Мюнхене беспокойство Гитлера по поводу агрессивных чехов. И типа "принесли мир целому поколению"... Чем закончилось?!
История амеро-европейцев ничему, блд, не учит...
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09.12.2021 08:49 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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09.12.2021 09:53 Ответить
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