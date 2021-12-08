Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден
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До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
Про це заявив президент США Джо Байден журналістам, коментуючи онлайн-зустріч із президегнтом РФ Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН
За словами президента США, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".
Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
США кидали ?
Чому ти виправдовуєшь неправедне ?
я тебе не розумію, Друже !
гарантія суверинетету України в обмін на її ядерну зброю
нагадаю, не Україна сама захотіла віддати ЯО, а Захід і насамперед США.
ви тоді параноідально боялись терористів з ЯО.
ми під примусом пішли вам на зустріч задля вашої безпеки, але в 14-му і зараз США не виконують своїх зобов'язань
Максе, США кидали із тухлою рибою ?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
2 ч. ·
Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину и американских военных там не будет.
Иными словами, в рамках «договорняка» с Москвой, Байден публично показал, что принял «красные линии» Путина по Украине.
Кто там говорил, что Байден не пойдёт на уступки Путину? К сожалению, для Байдена Украина лишь разменная монета в иранском вопросе…
12 ч. ·
А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.
С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.
Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО - это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.
В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.
А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.
Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…
04. 12.2021 - Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
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04.12.2021 - "Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім
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29.11.2021 - США підтверджують підтримку членства в НАТО для України і Грузії, - заява Держдепу
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19.10.2021 - Глава Пентагону Остін про "червоні лінії" РФ: Третя країна не має права вето на вступ України до НАТО
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14.06.2021 - Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО
08.12.2021 - Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден...
Презренное ничтожество!
Це лише свідчення того, що переговори закінчилися нічим. Далі будуть дії для "очищенн совісті", ритуальна зустріч для "роз'яснення позиції". Що буде далі - побачимо, але поки продувжуються дипломатичні ігри. Вони можуть тривати досить довго і поки ці ігри ідуть, Пуйлу нападити якос не з руки. Він же ж в усьому хоче зберегти хоча б видимість пристойності.
Під «іншими заходами», як проглядало із заяв американських політиків, обговорюється ймовірність активної допомоги Україні - і на морі, і на суші.
США вимушені діяти, бо йдеться не лише про Україну, а про усю світову систему безпеки, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також держсекретар зазначив, що подальша військова допомога США Україні, її характер і масштаб залежатимуть «від того, що робить чи не робить Росія у плані продовження ескалації, у плані вчинення нових актів агресії проти України». «Ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо неприйнятним, коли одна країна намагається вказувати іншій, яким має бути її вибір, у тому числі щодо того, з ким їй вступати в асоціації».
«Не було жодних поступок, жодних зобов'язань», - наголосив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
«Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Я також не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими», - як повідомляє Independent, сказав сенатор Республіканської партії США, член комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер після розмови президентів США і Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
Путін зараз нас буде морити холодом, бо влада України з неукраїнців, та ще й з тупих.
Треба негайно почати роботи з підготовки до економії енергії.
Замісь 6 млрд на 100 по кінотеатрам та фітнес-клубам, дати їх шахтарям Волині та на сог шахти неокупованої частини Донбаса і вже у другої декаді січня україньски вугільни ТЕС будут забеспечені вуглем, може з коліс, але будуть.
Замість виделення з бюджету коштів на дороги негайно звільнити та заарештувати Вітренко і почати роботи по збільшенню добичі газу.
Негайно відправити розумних до США, до тих компаній, котрі зараз у США не добувають сланцевий газ. Просити їх дати технологію та обладнення, може за допомогою сенаторів та конгрессменів Республиканської партії. В нас же є Слав'янск, а себевартість буду десь 80 доларів за 1000 кубів.
За допомогою Штатів збудувати в Україні завод півпроводників і за рахунок цього покращити наши ПТРК, ПЗРК, ЗРК, РЕБ...
Колаліцію з ригионалами ))))))))))
Так Вона такої не підписувала, а ось Ющенко, та його любі друзі Третьяков, Порошенко та Мартиненко з Януковичем ширку підписали - це факт.
Тільки не подумай (було б чим?), що я проти цього гормогеморольного руху (піймаємо клятих піндосів) і ти на паруіз преПіЗе!- доб'єте немічного старця-дермократа...
ЗюЗя- чого ми ще не в НАТО?, ти- я сказав будувати, родити розумних (сам процес і кастинг, довіримо, перевіреним спецпоцам від шоу: "Зважена, та від цього ще не щаслива" + "Холостяк- ***..тво не спинити"), сланцевому газу бути (кожному бур ищу- няню інфекційну)...
Браво, подяка від розумних та щойно зачатих, *****- не переживе та здохне. Амінь!
З якою літерою непорозуміння? Чи складами?
Ви не можете складати свої речення більш зрозумило?
Якщо, метровій не складно, то виділяй літери, склади, ??? речення??? тільки не абзаци- це може тебе перевтомити та тимчасове розуміння, щезне як марево.
Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому.
Ти ситий, голівонька не болить? Тоді, розтлумач ось це заплутане та людське, ще й написане не в ночі???? Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому
Коли ти не хамиш? мені чи собі? то себе ж (мене ж) не читаєш та не відповідаєш? Глибока ж думка?
Може, ще станцюєте =калінку-малінку=, заспіваєте =катюшу= йому ?
А чому лише кількох членів НАТО ? Отже, не всі питання вирішуються спільно і рішення теж не колегіально приймаються ?
Готуйтеся, що тепер стрибатимете, щойно фюрер клацне пальцями.
Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.
Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.
До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.
Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.
«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.
Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».
Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.
Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.
«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.
Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,
Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.
Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:
300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.
https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
...
Ого! Ціла зустріч, щоб винести резолюцію "U.S.A. doesn't give a flying fuck"?
вокруг Украины. Конкретно - скопление войск.
А что там путин думает про НАТО - разберёмся как-нибудь потом.
На досуге.
(Перевод с дипломатического).
что путинские
заёзаскоки насчёт "продвижения НАТО на Восток"
его не
***колышут.
История амеро-европейцев ничему, блд, не учит...