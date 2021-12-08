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Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден

До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден журналістам, коментуючи онлайн-зустріч із президегнтом РФ Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН

За словами президента США, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".

Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.

Дивіться також: Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Це не заважає Україні розбудовувати ЄС та НАТО в Україні ,прагнути доїх стандартів та рівня життя !!!)))
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08.12.2021 22:50
+14
Так Байден и морозится, что типа ничего не обещали. Но есть Будапештский меморандум, который прямо основан на договоре о нераспространении ядерного оружия.

Байден не понимает, что в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины, с применением самолетов и ракет малой дальности, сразу, примерно в тридцати странах мира, начнутся работы по созданию своего ядерного оружия и своих баллистических ракет.

США просто потеряет свой статус мирового лидера, со всеми последствиями в том числе в том, что будут отжимать штатовские бизнеса по всему миру.
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08.12.2021 23:23
+12
я так понимаю географию в школе ты не учил)
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08.12.2021 22:55
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Максе, ти виправдовуєш кидал !
США кидали ?
Чому ти виправдовуєшь неправедне ?
я тебе не розумію, Друже !
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09.12.2021 01:52 Відповісти
Снова....какие именно пункты меморандума нарушили США? Кто,кому и каким образом дал полномочия подписать вот это от имени Народа Украины?
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09.12.2021 01:55 Відповісти
основний пункт:
гарантія суверинетету України в обмін на її ядерну зброю

нагадаю, не Україна сама захотіла віддати ЯО, а Захід і насамперед США.
ви тоді параноідально боялись терористів з ЯО.
ми під примусом пішли вам на зустріч задля вашої безпеки, але в 14-му і зараз США не виконують своїх зобов'язань

Максе, США кидали із тухлою рибою ?
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09.12.2021 02:49 Відповісти
100%
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09.12.2021 20:03 Відповісти
...гарантия суверенитета Украины...., статью не помню, но она там есть...
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09.12.2021 01:03 Відповісти
Тобто, не читав...ну то почитайте, шо пiдписав ваш Президент.
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09.12.2021 01:06 Відповісти
читал, но давно...и такая статья там есть...
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09.12.2021 01:11 Відповісти

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
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09.12.2021 01:12 Відповісти
И какие ж из этих статей нарушены США?
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09.12.2021 01:20 Відповісти
США порушили дані ними ж зобовьязання, тобто, не дотримались слова....
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09.12.2021 01:23 Відповісти
Слово США не стоит бумаги, на которой написан договор.
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09.12.2021 19:01 Відповісти
Кожен пункт меморандуму містить фактично колективне зобов'язання росії, ВБ та США перед Україною. Оскільки в 2014 році один з учасників брутально перекреслив спільні зобов'язання за пп.1 і 2, решта учасників мусять діяти з метою відновити порушені росією "незалежність, суверенітет та чинні кордони України".
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09.12.2021 19:19 Відповісти
США просто потеряет свой статус мирового лидера, со всеми последствиями в том числе в том, что будут отжимать штатовские бизнеса по всему миру.
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09.12.2021 18:59 Відповісти
А шо Меморандум? Ядерний напад був? Ні. Які претензії?
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08.12.2021 23:53 Відповісти
посилиш? 09.12.2021 00:55
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09.12.2021 01:29 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину и американских военных там не будет.

Иными словами, в рамках «договорняка» с Москвой, Байден публично показал, что принял «красные линии» Путина по Украине.

Кто там говорил, что Байден не пойдёт на уступки Путину? К сожалению, для Байдена Украина лишь разменная монета в иранском вопросе…
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08.12.2021 22:59 Відповісти
Хто куди пішов?
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08.12.2021 23:11 Відповісти
а кто то ждал что американцы будут воевать вместо украинцев?
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08.12.2021 23:25 Відповісти
говно которое ты цитируешь не вылазит с канала "наш"
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08.12.2021 23:26 Відповісти
Ох і маячня, кому той Іран впав вже, чахне собі ну то хай й чахне поки не сконає
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08.12.2021 23:51 Відповісти
Иран амеры хотят добить по просьбе израильского лобби, а Украину кажется по тихому сливают...придется ПРО и оружие возмедия, самим делать, а это не один год...
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09.12.2021 01:07 Відповісти
Почему по тихому они даже не стисняются
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09.12.2021 05:13 Відповісти
пока еще по тихому...но что то подсказывает, что и громко не за горами...
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10.12.2021 00:42 Відповісти
до тих пiр доки Ненька не в НАТО...
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09.12.2021 01:00 Відповісти
Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО, впрочем, мы сможем их убедить, Данилов .-Данилов он убедительный ,он сможет.
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08.12.2021 23:04 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

12 ч. ·



А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.

С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.

Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО - это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.

В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.

А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.

Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…
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08.12.2021 23:08 Відповісти
Не гони дурку. Макаки засцуть нападати.
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08.12.2021 23:12 Відповісти
враньё
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08.12.2021 23:13 Відповісти
Беспокойство Путена относительно НАТО - это отвлечение внимания от СП-2 и планов по оккупации Украины!
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08.12.2021 23:12 Відповісти
То что зекрысу уничтожают -это да....все хорошее ,для украинцев,закончилось в 19м....как же это символично,зескот
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08.12.2021 23:13 Відповісти
Бидон получил статус "Дырявый" еще после встречи в Женеве. Сегодня подтвердил. Ничего хорошего от этой падали нам ждать не приходится. Придется как нибудь самим.
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08.12.2021 23:15 Відповісти
ви омериканці- якось самі чи ми українці, але без некрофага razatlab? Розтлумачиш, бо з такою групою підтримки, геніїв-інтузазистів (метрова курва, ефективно-дефективний, сокол OFF) кацапам кірдик.
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09.12.2021 04:22 Відповісти
Все переговоры с Х#йлом пустая трата времени... Достаточно заниматься самоуспокоением сколько беды этот кремлевский гопник принес гражданам Украины боли на много поколений.
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08.12.2021 23:16 Відповісти
І що? Чим останнє протирічить попередньому?
Це лише свідчення того, що переговори закінчилися нічим. Далі будуть дії для "очищенн совісті", ритуальна зустріч для "роз'яснення позиції". Що буде далі - побачимо, але поки продувжуються дипломатичні ігри. Вони можуть тривати досить довго і поки ці ігри ідуть, Пуйлу нападити якос не з руки. Він же ж в усьому хоче зберегти хоча б видимість пристойності.
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08.12.2021 23:26 Відповісти
Під економічними санкціями, у разі нового нападу на Україну, зокрема, мають на увазі відключення від системи SWIFT, а також блокування «Північного потоку-2».
Під «іншими заходами», як проглядало із заяв американських політиків, обговорюється ймовірність активної допомоги Україні - і на морі, і на суші.

США вимушені діяти, бо йдеться не лише про Україну, а про усю світову систему безпеки, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також держсекретар зазначив, що подальша військова допомога США Україні, її характер і масштаб залежатимуть «від того, що робить чи не робить Росія у плані продовження ескалації, у плані вчинення нових актів агресії проти України». «Ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо неприйнятним, коли одна країна намагається вказувати іншій, яким має бути її вибір, у тому числі щодо того, з ким їй вступати в асоціації».

«Не було жодних поступок, жодних зобов'язань», - наголосив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Я також не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими», - як повідомляє Independent, сказав сенатор Республіканської партії США, член комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер після розмови президентів США і Росії.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:10 Відповісти
Хай нам нададуть зброю щоб ми могли на рівних протистояти Макшанії і не потрібно нам в НАТО.
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08.12.2021 23:26 Відповісти
Ні, не так.
Путін зараз нас буде морити холодом, бо влада України з неукраїнців, та ще й з тупих.

Треба негайно почати роботи з підготовки до економії енергії.
Замісь 6 млрд на 100 по кінотеатрам та фітнес-клубам, дати їх шахтарям Волині та на сог шахти неокупованої частини Донбаса і вже у другої декаді січня україньски вугільни ТЕС будут забеспечені вуглем, може з коліс, але будуть.
Замість виделення з бюджету коштів на дороги негайно звільнити та заарештувати Вітренко і почати роботи по збільшенню добичі газу.

Негайно відправити розумних до США, до тих компаній, котрі зараз у США не добувають сланцевий газ. Просити їх дати технологію та обладнення, може за допомогою сенаторів та конгрессменів Республиканської партії. В нас же є Слав'янск, а себевартість буду десь 80 доларів за 1000 кубів.

За допомогою Штатів збудувати в Україні завод півпроводників і за рахунок цього покращити наши ПТРК, ПЗРК, ЗРК, РЕБ...
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08.12.2021 23:39 Відповісти
Так хто ж розумних пошле ?
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09.12.2021 00:50 Відповісти
Хай Зеленський впаде на коліна перед Юлію Володиміровною, посипе свою голову попілом, поцілує в неї її черевічки та попросить допомоги. В нашої Юлі є програма, є плани і є фахівці ))))))))))
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09.12.2021 19:09 Відповісти
Навіть якщо Зеленський такий тупий як про нього пишуть він цього не зробить. Інакше він не просто тупий, - він амеба. Бо тільки абсолютна відсутність мозку може спонукати людей підтримувати партію повій. Масштаби зашквару допущені за премєрства Юлі, ми ще досі не розгребли, якщо у вас память не коротка то ви про них самі догадаєтеся. Я вже мовчу що ЮВТ готова була увійти в коаліцію з ригааналами, в принципі БЮТ ніколи не гидувала при виборі "партнерів". А, як Блю любить брехати і робити пусті обіцянки.... Я надіюсь з часом вся діяльність цієї особи і всіх тих клоунів які співпрацювали з нею отримає оцінку, яка конвертується у терміни у в'язницях.
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10.12.2021 12:49 Відповісти
Ха-ха-ха.
Колаліцію з ригионалами ))))))))))
Так Вона такої не підписувала, а ось Ющенко, та його любі друзі Третьяков, Порошенко та Мартиненко з Януковичем ширку підписали - це факт.
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10.12.2021 20:38 Відповісти
не бачив цей допис, прикро, що ТЮлька не має твоєї рішучості, хоча метрова курва та багатокілометрова - це зовсім інший мозоль на знарядді.
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16.12.2021 01:25 Відповісти
ну, метрова курва, вважаю, що на радника в Зе!Бенарії чи просто в ОПу- тебе візьмуть без роздумів...
Тільки не подумай (було б чим?), що я проти цього гормогеморольного руху (піймаємо клятих піндосів) і ти на паруіз преПіЗе!- доб'єте немічного старця-дермократа...
ЗюЗя- чого ми ще не в НАТО?, ти- я сказав будувати, родити розумних (сам процес і кастинг, довіримо, перевіреним спецпоцам від шоу: "Зважена, та від цього ще не щаслива" + "Холостяк- ***..тво не спинити"), сланцевому газу бути (кожному бур ищу- няню інфекційну)...

Браво, подяка від розумних та щойно зачатих, *****- не переживе та здохне. Амінь!
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09.12.2021 03:57 Відповісти
А ви не можете перевести це, написане вночі, на людьску мову?
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09.12.2021 19:11 Відповісти
метровій курві, відмовити не можу... В силу того, що розумово обмеженими й народжуються, але винні ж Гени та Геніталії, а не дитятко... Та ціню твої потуги та стриманість у культурі.
З якою літерою непорозуміння? Чи складами?
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09.12.2021 19:20 Відповісти
Пошу вибачення, але я знов не зміг знайти хоч трохи сенсу у написаному вами.
Ви не можете складати свої речення більш зрозумило?
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09.12.2021 19:34 Відповісти
можеш на ти, бо ж не вперше? Та, потім хамити почнеш, та забудеш, що викав.
Якщо, метровій не складно, то виділяй літери, склади, ??? речення??? тільки не абзаци- це може тебе перевтомити та тимчасове розуміння, щезне як марево.
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09.12.2021 19:51 Відповісти
Коли у цьому форматі не розподіляти абзаци, то велики тексти читати дуже не зручно.

Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому.
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09.12.2021 20:06 Відповісти
зуби не заговорюй та давай по суті, а форма ти, кейси та інші слова, що не розумієш сам та преПіЗе!, залиш для відданих Єрмаківців.
Ти ситий, голівонька не болить? Тоді, розтлумач ось це заплутане та людське, ще й написане не в ночі???? Ні, хамити я не починаю, я просто більш не читаю хама, та не відповідаю йому
Коли ти не хамиш? мені чи собі? то себе ж (мене ж) не читаєш та не відповідаєш? Глибока ж думка?
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09.12.2021 20:26 Відповісти
тьху, а все так просто: узькоизіьческие не пони мают, бо курви с метр? Пігмеї і то вищі, а макушка- пропорційно маленька, а ку-ку-шці там обмаль місця... ось вона й не ку-ку?
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09.12.2021 20:54 Відповісти
А ха-ха!!! 😂🤣
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16.12.2021 01:40 Відповісти
Бажано ядерну
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08.12.2021 23:53 Відповісти
Ну да, пусть хоть скажет в чем его опасения? В паранойе?
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08.12.2021 23:31 Відповісти
В том что Украина не будет одна против фашистов!
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08.12.2021 23:35 Відповісти
не витрачайте свій час на батраків (Подляків, кацапів та інших Зе!бенів надкушених).
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09.12.2021 04:00 Відповісти
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08.12.2021 23:50 Відповісти
Круто, через "занепокоєння" х**ла збирати швидесенько зустріч на найвищому рівні ...

Може, ще станцюєте =калінку-малінку=, заспіваєте =катюшу= йому ?

А чому лише кількох членів НАТО ? Отже, не всі питання вирішуються спільно і рішення теж не колегіально приймаються ?

Готуйтеся, що тепер стрибатимете, щойно фюрер клацне пальцями.
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09.12.2021 00:53 Відповісти
_Они уже прыгают. Со времён нападения на ЕС и НАТО в лице Польши и убийства польской верхушки, людоед их уже выдрессировал... Ответили ему на это перезагрузкой - и теперь пляшут по щелчку пальцев людоеда.
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09.12.2021 01:07 Відповісти
Байден, в своём интервью, много чего наговорил, что дополняет выдернутую первую фразу!! почему СМИ сосредоточилось только на этой фразе - загадка! хотя нет - страх и секс - то что всегда продаётся!
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09.12.2021 01:06 Відповісти
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09.12.2021 01:07 Відповісти
Висновки

Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.

Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.

До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.

Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.

«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».

Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.

Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.

«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.

Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,

Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.

Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:

300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.

https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
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09.12.2021 01:17 Відповісти
от Mora Zfayfer, за що ви так 09.12.2021 19:11 Мені подобається 1? А допис, на котрий я дав відповідь- не підтримували. Жодного разу вас не ображав, регулярно плюсую і ось тобі фе?
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09.12.2021 19:28 Відповісти
Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі
...
Ого! Ціла зустріч, щоб винести резолюцію "U.S.A. doesn't give a flying fuck"?
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09.12.2021 01:22 Відповісти
Это значит, что основной темой были московитские войска
вокруг Украины. Конкретно - скопление войск.
А что там путин думает про НАТО - разберёмся как-нибудь потом.
На досуге.
(Перевод с дипломатического).
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09.12.2021 03:35 Відповісти
Если перевести с разговорного на вульгарный - Байден сказал,
что путинские заё заскоки насчёт "продвижения НАТО на Восток"
его не *** колышут.
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09.12.2021 03:34 Відповісти
Приехали....
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09.12.2021 07:43 Відповісти
Байдет відсмоктав у путі, тепер відлиже. **** продажна. Ганьба амерікосам
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09.12.2021 08:03 Відповісти
Ага, в 1938-м году уже обсуждали в Мюнхене беспокойство Гитлера по поводу агрессивных чехов. И типа "принесли мир целому поколению"... Чем закончилось?!
История амеро-европейцев ничему, блд, не учит...
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09.12.2021 08:49 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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09.12.2021 09:53 Відповісти
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