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США на этой неделе доставят партию военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США на этой неделе доставят партию военной помощи Украине

США на этой неделе отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на этот год в соответствии с контрактом.

Об этом рассказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В Министерстве обороны США отметили, что на этой неделе завершается контракт на 2021 год по поставкам вооружения Украине. Груз помощи, по словам спикера Пентагона, будет состоять из стрелкового оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, 10 и 18 октября в Украину уже были доставлены две партии груза, третья - доставлена ​​22 октября.

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Топ комментарии
+11
Better be some "Stingers" in there...
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08.12.2021 23:25
+9
Доставляйте кораблями: так можно больше привезти, да и крупные вооружения не приходится везти поштучно и в разобранном виде...
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08.12.2021 23:16
+7
Чем больше оружие тем лучше!
Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
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08.12.2021 23:35
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Доставляйте кораблями: так можно больше привезти, да и крупные вооружения не приходится везти поштучно и в разобранном виде...
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08.12.2021 23:16 Ответить
Авдіївка)))
https://www.youtube.com/watch?v=RBywTAkS2_0
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08.12.2021 23:17 Ответить
Бред. Мы не откого не отказались, закупаем через другие страны, давая наварится как рашке так и транзитерам.
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09.12.2021 00:43 Ответить
Не откого? Это на каком языке? Безграмотное тупое лаптеногое
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09.12.2021 06:45 Ответить
Better be some "Stingers" in there...
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08.12.2021 23:25 Ответить
Breaking У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна
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08.12.2021 23:31 Ответить
А у нас тишь, гладь, Божья благодать. Бубачка селфиться в спортзалі.
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08.12.2021 23:37 Ответить
це хіба спортзал
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08.12.2021 23:39 Ответить
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08.12.2021 23:49 Ответить
Чем больше оружие тем лучше!
Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
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08.12.2021 23:35 Ответить
партію... партію... партію нє трожь! (жарт для олдів)
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08.12.2021 23:38 Ответить
Озбройте в найкоротші терміни тероборону. Нехай кожен з цих військових має швидкий доступ до своєї стрілецької зброї, як це практикують в Швейцарії. Всі військовослужбовці, правоохоронні органи мають бути постійно зі зброєю на службі і поза нею, як це відбувається в Ізраїлі. Влада боїться озброїти свій народ, тому народ не довіряє нашій владі. Це може бути трагічною помилкою для всієї країни в нинішній ситуації.
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08.12.2021 23:50 Ответить
Отримати дозвіл на зброю, навіть нарізну, можливо для кожного громадянина України з 25 років.
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09.12.2021 00:11 Ответить
Это очень геморно, нужно быть охотником. А нарезную дают только охотникам со стажем несколько лет.
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09.12.2021 00:19 Ответить
Під час війни держава повинна тебе просити, щоб ти пішов на військовий склад і взяв собі додому рушничку на шару.
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09.12.2021 07:31 Ответить
Брешеш! І тобі вже написали чому. Ніхто не буде принижуватись перед ватними мусорами.
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09.12.2021 07:55 Ответить
У Великобританії майже ніхто в поліції зброї не носить (крім спецпідрозділів на завданнях) Там - "диктатура"? Не у наявності зброї справа, а в людях і їх вихованості та культурі поведінки!
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09.12.2021 08:21 Ответить
Ну це ти розкажи озброєному до зубів кацапу коли він прийде в твій дім грабувати і убивати.
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09.12.2021 09:28 Ответить
"НУльовка"! Я "розказую" тут уже вісім років І до мого "розказування" прислухаються люди А ти "скочив як Пилип з конопель" і хочеш завоювать авторитет? Так запам"ятай - стійкий авторитет завойовується в громаді не "голим критиканством" опонента , а своїми поглядами , що знаходять відгук у свідомості людей Тебе тут не знають - ти сюди з"явився "вчора" А мене тут знають вже давно То до чиїх слів швидше прислухаються?
А щодо зброї у людей "коли прийде озброєний кацап" то я тобі відповім - "Звичайне існування суспільства і "існування суспільства в стані війни" - різні речі Стан війни - це неприродний стан Він - тимчасовий Починається і закінчується Людина привела "крилатий вислів" що стосується протистояння громадян владі держави і злочинцям всередині цієї держави , а не зовнішньому агресору Я йому привів приклад того , як без повального озброєння можна жить у суспільстві без диктатури А ти мені "в очі колеш" саме "озброєним кацапом" Тобто - "підміняєш поняття" (не знаю - умисно , чи не розуміючи)
Так хто ж "перднув у калюжу"? І хто виставив себе "телепнем"?!
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09.12.2021 12:02 Ответить
Barret privezut efektnaja strelba pocti do 2 kilometrov,no mozet i do 4 kilometrov porazit cel
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08.12.2021 23:55 Ответить
Добре, що у Держдепі Цензор не читають, бо після образливих та лайливих коментарів від ботів, вони б нам не те шо озброєння не подарували, вони здали б нас з усім лівером ху#лу.
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08.12.2021 23:58 Ответить
А хіба це не правда, що у них на складах маса озброєння гниє, іржавіє та списується в утиль, а нашим збройним силам допомагають крихтами? Та й то після тривалих всяких бюрократичних тяганин в Конгресі. Хоча ж, звичайно, могли б не дати й тих крихт. В матеріальному світі, як колись говорив основоположник метрології лорд Томпсон, "все пізнається шляхом вимірювання".
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09.12.2021 08:01 Ответить
Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) проаналізувала нові відео з прикордонної з Україною області Росії. У передмісті Воронежа помітили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1». На думку аналітиків, це свідчить про продовження стягування російських сил до кордонів України.
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09.12.2021 00:07 Ответить
Я хотів би запитати у аналітиків. А чому ніде серед зафіксованого кацапського озброєння на кордоні щось не видно артилерії, зокрема, систем залпового вогню, які застосовують при наступі. Бо "Бук" - то фактично оборонна ракетна зброя. Таке (моє, непрофесійне) враження, що кацапи нам показують те, що хочуть показати. Навіщо?
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09.12.2021 09:36 Ответить
...читают и там))..но кажеся начинают потихоньку сливать...
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09.12.2021 00:47 Ответить
Кого? Тваво *****? Так его давно уже слили
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09.12.2021 06:54 Ответить
...ты че, набутылке сидишь, что моск вытекает!?))читать учись, просто пузыри-пускать дурное дело...
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09.12.2021 22:01 Ответить
Ох как с*ытся агрессор и оккупант - расея, от одного только слова "НАТО", кожугетовские бляханосцы падают в обморок - как кисейные тургеневские институтки, когда в Украину прибывают "джавелины" и "байрактары". Даже "бук" притащили, такой же каким они сбили "мн-17" - лишнее доказательство для Гааги.
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09.12.2021 01:56 Ответить
Чому кацапи не бояться бикувати на Україну? Тому що країна немає чим їм відповісти, наприклад "Томагавками" по Москві та військовим базам та АЕС в глибокому тилу )(уйлоцапії.
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09.12.2021 06:31 Ответить
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09.12.2021 08:11 Ответить
т.е. США прям обязаны их кому то отдать?
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09.12.2021 08:31 Ответить
Ну і відповідна література:
https://astrolabium.com.ua/fon_dah_gans
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09.12.2021 07:33 Ответить
 
 