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США на этой неделе доставят партию военной помощи Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США на этой неделе отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на этот год в соответствии с контрактом.
Об этом рассказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
В Министерстве обороны США отметили, что на этой неделе завершается контракт на 2021 год по поставкам вооружения Украине. Груз помощи, по словам спикера Пентагона, будет состоять из стрелкового оружия и боеприпасов.
Стоит отметить, 10 и 18 октября в Украину уже были доставлены две партии груза, третья - доставлена 22 октября.
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+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий08.12.2021 23:25
+9 mrSmith
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+7 metal35
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Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
А щодо зброї у людей "коли прийде озброєний кацап" то я тобі відповім - "Звичайне існування суспільства і "існування суспільства в стані війни" - різні речі Стан війни - це неприродний стан Він - тимчасовий Починається і закінчується Людина привела "крилатий вислів" що стосується протистояння громадян владі держави і злочинцям всередині цієї держави , а не зовнішньому агресору Я йому привів приклад того , як без повального озброєння можна жить у суспільстві без диктатури А ти мені "в очі колеш" саме "озброєним кацапом" Тобто - "підміняєш поняття" (не знаю - умисно , чи не розуміючи)
Так хто ж "перднув у калюжу"? І хто виставив себе "телепнем"?!
https://astrolabium.com.ua/fon_dah_gans