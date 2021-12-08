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США цього тижня доставлять партію військової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США цього тижня доставлять партію військової допомоги Україні

США цього тижня відправлять Україні останню партію військової допомоги, яку заплановано на цей рік відповідно до контракту.

Про це розповів під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Ф. Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У Міністерстві оборони США зазначили, що цього тижня завершується контракт на 2021 рік щодо постачання озброєння Україні. Вантаж допомоги, за словами речника Пентагону, складатиметься зі стрілецької зброї та боєприпасів.

Варто зазначити, 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено дві партії вантажу, третю - доправили 22 жовтня.

Також читайте: Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Better be some "Stingers" in there...
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08.12.2021 23:25
+9
Доставляйте кораблями: так можно больше привезти, да и крупные вооружения не приходится везти поштучно и в разобранном виде...
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08.12.2021 23:16
+7
Чем больше оружие тем лучше!
Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
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08.12.2021 23:35
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Доставляйте кораблями: так можно больше привезти, да и крупные вооружения не приходится везти поштучно и в разобранном виде...
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08.12.2021 23:16 Відповісти
Авдіївка)))
https://www.youtube.com/watch?v=RBywTAkS2_0
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08.12.2021 23:17 Відповісти
Бред. Мы не откого не отказались, закупаем через другие страны, давая наварится как рашке так и транзитерам.
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09.12.2021 00:43 Відповісти
Не откого? Это на каком языке? Безграмотное тупое лаптеногое
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09.12.2021 06:45 Відповісти
Better be some "Stingers" in there...
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08.12.2021 23:25 Відповісти
Breaking У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна
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08.12.2021 23:31 Відповісти
А у нас тишь, гладь, Божья благодать. Бубачка селфиться в спортзалі.
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08.12.2021 23:37 Відповісти
це хіба спортзал
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08.12.2021 23:39 Відповісти
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08.12.2021 23:49 Відповісти
Чем больше оружие тем лучше!
Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
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08.12.2021 23:35 Відповісти
партію... партію... партію нє трожь! (жарт для олдів)
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08.12.2021 23:38 Відповісти
Озбройте в найкоротші терміни тероборону. Нехай кожен з цих військових має швидкий доступ до своєї стрілецької зброї, як це практикують в Швейцарії. Всі військовослужбовці, правоохоронні органи мають бути постійно зі зброєю на службі і поза нею, як це відбувається в Ізраїлі. Влада боїться озброїти свій народ, тому народ не довіряє нашій владі. Це може бути трагічною помилкою для всієї країни в нинішній ситуації.
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08.12.2021 23:50 Відповісти
Отримати дозвіл на зброю, навіть нарізну, можливо для кожного громадянина України з 25 років.
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09.12.2021 00:11 Відповісти
Это очень геморно, нужно быть охотником. А нарезную дают только охотникам со стажем несколько лет.
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09.12.2021 00:19 Відповісти
Під час війни держава повинна тебе просити, щоб ти пішов на військовий склад і взяв собі додому рушничку на шару.
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09.12.2021 07:31 Відповісти
Брешеш! І тобі вже написали чому. Ніхто не буде принижуватись перед ватними мусорами.
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09.12.2021 07:55 Відповісти
У Великобританії майже ніхто в поліції зброї не носить (крім спецпідрозділів на завданнях) Там - "диктатура"? Не у наявності зброї справа, а в людях і їх вихованості та культурі поведінки!
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09.12.2021 08:21 Відповісти
Ну це ти розкажи озброєному до зубів кацапу коли він прийде в твій дім грабувати і убивати.
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09.12.2021 09:28 Відповісти
"НУльовка"! Я "розказую" тут уже вісім років І до мого "розказування" прислухаються люди А ти "скочив як Пилип з конопель" і хочеш завоювать авторитет? Так запам"ятай - стійкий авторитет завойовується в громаді не "голим критиканством" опонента , а своїми поглядами , що знаходять відгук у свідомості людей Тебе тут не знають - ти сюди з"явився "вчора" А мене тут знають вже давно То до чиїх слів швидше прислухаються?
А щодо зброї у людей "коли прийде озброєний кацап" то я тобі відповім - "Звичайне існування суспільства і "існування суспільства в стані війни" - різні речі Стан війни - це неприродний стан Він - тимчасовий Починається і закінчується Людина привела "крилатий вислів" що стосується протистояння громадян владі держави і злочинцям всередині цієї держави , а не зовнішньому агресору Я йому привів приклад того , як без повального озброєння можна жить у суспільстві без диктатури А ти мені "в очі колеш" саме "озброєним кацапом" Тобто - "підміняєш поняття" (не знаю - умисно , чи не розуміючи)
Так хто ж "перднув у калюжу"? І хто виставив себе "телепнем"?!
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09.12.2021 12:02 Відповісти
Barret privezut efektnaja strelba pocti do 2 kilometrov,no mozet i do 4 kilometrov porazit cel
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08.12.2021 23:55 Відповісти
Добре, що у Держдепі Цензор не читають, бо після образливих та лайливих коментарів від ботів, вони б нам не те шо озброєння не подарували, вони здали б нас з усім лівером ху#лу.
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08.12.2021 23:58 Відповісти
А хіба це не правда, що у них на складах маса озброєння гниє, іржавіє та списується в утиль, а нашим збройним силам допомагають крихтами? Та й то після тривалих всяких бюрократичних тяганин в Конгресі. Хоча ж, звичайно, могли б не дати й тих крихт. В матеріальному світі, як колись говорив основоположник метрології лорд Томпсон, "все пізнається шляхом вимірювання".
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09.12.2021 08:01 Відповісти
Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) проаналізувала нові відео з прикордонної з Україною області Росії. У передмісті Воронежа помітили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1». На думку аналітиків, це свідчить про продовження стягування російських сил до кордонів України.
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09.12.2021 00:07 Відповісти
Я хотів би запитати у аналітиків. А чому ніде серед зафіксованого кацапського озброєння на кордоні щось не видно артилерії, зокрема, систем залпового вогню, які застосовують при наступі. Бо "Бук" - то фактично оборонна ракетна зброя. Таке (моє, непрофесійне) враження, що кацапи нам показують те, що хочуть показати. Навіщо?
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09.12.2021 09:36 Відповісти
...читают и там))..но кажеся начинают потихоньку сливать...
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09.12.2021 00:47 Відповісти
Кого? Тваво *****? Так его давно уже слили
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09.12.2021 06:54 Відповісти
...ты че, набутылке сидишь, что моск вытекает!?))читать учись, просто пузыри-пускать дурное дело...
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09.12.2021 22:01 Відповісти
Ох как с*ытся агрессор и оккупант - расея, от одного только слова "НАТО", кожугетовские бляханосцы падают в обморок - как кисейные тургеневские институтки, когда в Украину прибывают "джавелины" и "байрактары". Даже "бук" притащили, такой же каким они сбили "мн-17" - лишнее доказательство для Гааги.
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09.12.2021 01:56 Відповісти
Чому кацапи не бояться бикувати на Україну? Тому що країна немає чим їм відповісти, наприклад "Томагавками" по Москві та військовим базам та АЕС в глибокому тилу )(уйлоцапії.
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09.12.2021 06:31 Відповісти
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09.12.2021 08:11 Відповісти
т.е. США прям обязаны их кому то отдать?
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09.12.2021 08:31 Відповісти
Ну і відповідна література:
https://astrolabium.com.ua/fon_dah_gans
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09.12.2021 07:33 Відповісти
 
 