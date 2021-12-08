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США цього тижня доставлять партію військової допомоги Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США цього тижня відправлять Україні останню партію військової допомоги, яку заплановано на цей рік відповідно до контракту.
Про це розповів під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Ф. Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
У Міністерстві оборони США зазначили, що цього тижня завершується контракт на 2021 рік щодо постачання озброєння Україні. Вантаж допомоги, за словами речника Пентагону, складатиметься зі стрілецької зброї та боєприпасів.
Варто зазначити, 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено дві партії вантажу, третю - доправили 22 жовтня.
Топ коментарі
+11 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.12.2021 23:25
+9 mrSmith
показати весь коментар08.12.2021 23:16
+7 metal35
показати весь коментар08.12.2021 23:35
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Нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстанавливать!
А щодо зброї у людей "коли прийде озброєний кацап" то я тобі відповім - "Звичайне існування суспільства і "існування суспільства в стані війни" - різні речі Стан війни - це неприродний стан Він - тимчасовий Починається і закінчується Людина привела "крилатий вислів" що стосується протистояння громадян владі держави і злочинцям всередині цієї держави , а не зовнішньому агресору Я йому привів приклад того , як без повального озброєння можна жить у суспільстві без диктатури А ти мені "в очі колеш" саме "озброєним кацапом" Тобто - "підміняєш поняття" (не знаю - умисно , чи не розуміючи)
Так хто ж "перднув у калюжу"? І хто виставив себе "телепнем"?!
https://astrolabium.com.ua/fon_dah_gans