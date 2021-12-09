РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11511 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
4 812 31
Беларусь (7528) мигранты (951) нелегалы (445) Польша (7490) смерть (9041)

Тело мигранта из Нигерии нашли в Польше близ границы с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Тело мигранта из Нигерии нашли в Польше близ границы с Беларусью

Полиция Польши выясняет обстоятельства смерти иностранца, тело которого было обнаружено в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Об этом в комментарии РАР сообщил представитель полиции Подлясского воеводства Томаш Крупа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, тело мужчины, при котором нашли паспорт гражданина Нигерии, обнаружено в девяти километрах от границы с Беларусью. Сейчас полиция выясняет, действительно ли документ принадлежал умершему.

Как сообщила Пограничная служба Польши, за предыдущие сутки, 7 декабря, задержан 51 иностранец, пытавшийся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. В частности, в страну пыталась проникнуть группа из 35 человек, в основном граждан Ирака. Все нарушители границы задержаны.

Всего с начала осени в Польше близ границы с РБ обнаружены мертвыми около десяти нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

Напомним, в связи с миграционным кризисом Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью. Тем временем возводятся временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года страна планирует построить постоянное заграждение высотой более 5 метров, его протяженность составит около 200 км.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
09.12.2021 07:59
+14
Оце варто було пхатись туди з Нігерії щоб там врізати дуба?
показать весь комментарий
09.12.2021 07:49
+12
Лист мігранта-нігерійця з України: "Дорогий тату! Пишу тобі з холодних північних земель Влаштувався я більш-менш пристойно - за їжею не треба гасать по джунглях з автоматом Одне погано - клімат! І якщо їх "зелену зиму" ще більш-менш терпіть можна , то їх "біла зима" - суцільний жах Доходить до того що вода стає твердою і вона , падаючи з дахів , може вбить людину , проломивши їй голову!"
показать весь комментарий
09.12.2021 07:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замерз насмерть. Це ж не Африка
показать весь комментарий
09.12.2021 07:43 Ответить
Не, ну там не написано шо замерз. Костер бы распалил.
Вобщем нигер не партизан.
показать весь комментарий
09.12.2021 08:13 Ответить
Оце варто було пхатись туди з Нігерії щоб там врізати дуба?
показать весь комментарий
09.12.2021 07:49 Ответить
Може, йому допомгли врізати дуба! Не поділили миску баланди, жінку чи коробочку маріхуани
показать весь комментарий
09.12.2021 08:09 Ответить
перекинули...
і нігерія не бідна ж країна...так є обсяги газу, нафти...але боко харам, західно-сахарські терористи і вагнерівці у лівії не дають побудувати транс-сахарський газопровід у європу...
і, хто б вгадав, кому це на руку
показать весь комментарий
09.12.2021 09:20 Ответить
Не хрін шастать, якось нема жалю.
показать весь комментарий
09.12.2021 07:50 Ответить
Зверушкам нужны Европа, социальные пособия, чтобы их приплод признавали коренными европейцами и давали все прав.
показать весь комментарий
09.12.2021 08:45 Ответить
это карма в Нигерии больше шансов что его или крокодил сьел или лев
показать весь комментарий
09.12.2021 07:55 Ответить
Та какой лев в Нигерии, там сильнейшая мафия в Африке и огромные доходы от нефтедобычи, пираты, партизаны, мусульманские терористы, банды, разные ЧВК часто бепредельные, бесконечные убийства и похищения людей. Пока до льва доберешься сто раз убьют.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:10 Ответить
Лист мігранта-нігерійця з України: "Дорогий тату! Пишу тобі з холодних північних земель Влаштувався я більш-менш пристойно - за їжею не треба гасать по джунглях з автоматом Одне погано - клімат! І якщо їх "зелену зиму" ще більш-менш терпіть можна , то їх "біла зима" - суцільний жах Доходить до того що вода стає твердою і вона , падаючи з дахів , може вбить людину , проломивши їй голову!"
показать весь комментарий
09.12.2021 07:57 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 07:59 Ответить
Дякую! Ви зробили нам з дружиною ранок!
показать весь комментарий
09.12.2021 08:16 Ответить
Это смерть от теплового удара!

Ваше благородие, госпожа чужбина,
Жарко обнимала ты, да только не любила. (с)
показать весь комментарий
09.12.2021 07:57 Ответить
Мда... Певно замерз, або ж помер з голоду. Пальми з бананами в Польщі не ростуть...
показать весь комментарий
09.12.2021 07:57 Ответить
Переохолодження! По-перше - організм не звик до таких температур (казали хлопці , що бували на Кубі - "Тільки трохи спека спадає - кубинці светри натягують - "холодно"! А ми насолоджуємся у футболках і шортах - "нарешті спека відпустила!") По-друге - самі люди не знають , якими бувають симптоми замерзання на холоді - адже при замерзанні кров відливає від кінцівок у спробах зберегти тепло внутрішніх життєво важливих органів і нападає сонливість Але ж вони цього не знають! От і "утухають" швидко - навіть не розуміючи цього
показать весь комментарий
09.12.2021 08:06 Ответить
Старый был в длительной командировке в Ашгабаде..температура 44 в тени...И вдруг резко похолодало в августе до 28 и пошел дождик..чего даже старожилы не помнили...И старый весь дрожал и слег с воспалением легких...
показать весь комментарий
09.12.2021 08:27 Ответить
Колись в 70-х в військоматі мені один дємбєль після двохрічного перебування на Кубі скаржився що в червні місяці дома страждає від холоду, ніяк не акліматизується.
показать весь комментарий
09.12.2021 08:51 Ответить
М'яка евтаназія...Заснув..і помер спокійно..))
показать весь комментарий
09.12.2021 09:22 Ответить
Кацапи і їх нові поліцаї білоруси принесли нігерійця в жертву для звинувачення поляків у нелюдяності і будть вити на всіх міжнародних майданчиках. Не фашинствуйте кацапи, заберіть обдурених вами людей до себе, дайте їм громадянство і пособія. Навіщо їм той загниваючий захід?
показать весь комментарий
09.12.2021 08:23 Ответить
капец, с Нигерии через Блр. в Польшу - може проще на лодку и в Италию чи в Испанию?
показать весь комментарий
09.12.2021 08:30 Ответить
Могли и лукашисты подбросить, уже убитого ими же...
показать весь комментарий
09.12.2021 08:49 Ответить
Бедняга. Врядли он стремился именно к такому варианту. Но другим наука будет, кто при памяти.
показать весь комментарий
09.12.2021 08:50 Ответить
Плохо ему было дома в тепле,на пальме? Теперь в Польше,в снегу.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:02 Ответить
Все верно. Беларусь как раз граничит и с Польшей и с северной Нигерией
показать весь комментарий
09.12.2021 09:24 Ответить
Svojix liudej naxodit zamiorznutimi ,a tut kakoj to narusitel granici zamiorz.Budut ix ecio mnogo etoj zimoj
показать весь комментарий
09.12.2021 09:39 Ответить
Его уже мёртвого подкинули. Это подкидыш.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:11 Ответить
грелся в снегах
показать весь комментарий
09.12.2021 10:21 Ответить
А кули он забыл в Европе? Сидел бы в своей теплой Нигерии, так нет же, прут какого-то буя в Европы
показать весь комментарий
09.12.2021 10:58 Ответить
Усе дуже просто, за "бесплатним пособієм" в Європі
показать весь комментарий
09.12.2021 11:48 Ответить
Так ото ж...
показать весь комментарий
09.12.2021 20:18 Ответить
бананов перетрескал с бульбой в снеге
показать весь комментарий
09.12.2021 19:08 Ответить
 
 