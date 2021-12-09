Тело мигранта из Нигерии нашли в Польше близ границы с Беларусью

Полиция Польши выясняет обстоятельства смерти иностранца, тело которого было обнаружено в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Об этом в комментарии РАР сообщил представитель полиции Подлясского воеводства Томаш Крупа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, тело мужчины, при котором нашли паспорт гражданина Нигерии, обнаружено в девяти километрах от границы с Беларусью. Сейчас полиция выясняет, действительно ли документ принадлежал умершему.

Как сообщила Пограничная служба Польши, за предыдущие сутки, 7 декабря, задержан 51 иностранец, пытавшийся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. В частности, в страну пыталась проникнуть группа из 35 человек, в основном граждан Ирака. Все нарушители границы задержаны.

Всего с начала осени в Польше близ границы с РБ обнаружены мертвыми около десяти нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

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Напомним, в связи с миграционным кризисом Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью. Тем временем возводятся временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года страна планирует построить постоянное заграждение высотой более 5 метров, его протяженность составит около 200 км.