Расследование киберполиции против Миротворца демонстрирует намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины, - директор центра Зайцев. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Расследование киберполиции против Центра "Миротворец" "демонстрирует безудержное намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины и ее граждан".
Об этом заявил директор Центра "Миротворец" Роман Зайцев, передает Цензор.НЕТ.
"Из СМИ узнали, что киберполиция якобы в Центр "Миротворец" письмо отправила по поводу того, что Л. Денисова вместе с российским агрессором и созданными им пророссийскими террористическими приспешниками на оккупированных территориях Украины решили "как нам объединить усилия, чтоб наконец уже сайт не работал" (цитата Денисовой). И действительно, киберполиция таки отправляла такое письмо, которое было найдено в спаме официального электронного ящика Центра", - рассказал он.
"Учитывая тот факт, что атака на Центр "Миротворец" в очередной раз приобрела общественный резонанс и демонстрирует неудержимое намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины и ее граждан, публикуем это письмо. ... В очередной раз подчеркиваем, что Центр "Миротворец" с момента своего создания осуществляет всю свою деятельность исключительно в соответствии с международным и украинским законодательством", - добавил Зайцев.
8 декабря стало известно, что киберполиция начала расследование базы "Миротворца" по обращению Денисовой.
Пожалуйста, подождите...
засмердило нквс, совком і ху@лостаном....(((
"Невинна дєвочка" Фаїна Савенкова бере активну участь в антиукраїнській пропаганді, звинувачуючи ВСУ в обстрілах мирного населення.
Замість висунення підозр проти кураторів Фаїни, які використовують неповнолітню Савенкову, Монастирський з Денисової переслідують патріотів України.
12 жовтня ·
Уххх!
Який жах! І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над московщиною зарево і тхне?
Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України?
А таких дітей там створили за 7.5 років дуже багато - з ненавистю в серці до України, яка л'ється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях.
А тепер почитайте, що в цієї нещасної на Миротворці написано і порівняйте з тим, що написано в цих скрінах.
https://www.facebook.com/Zaitseff.R/posts/1498176580545243
Лучшее- враг хорошего
чує кішка чиє м'ясо з'їла?
Я вас умоляю, этих ее персональных данных в сети как листьев в лесу. Почему претензии только к "Миротворцу"?
А по поводу всего остального: "Да воздастся каждому по делам его…" Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27)
1. Администрацией сайта.
2. Вся запрашиваемые в письме данные приведены на сайте и с ними можно свободно ознакомиться в любое время без отправки писем с запросами.
3. На публикацию данных, уже опубликованных другими источниками, не требуется согласия "законного представителя".
Привет Оксане. Интересно, кем она бубочке приходится?