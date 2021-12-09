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Розслідування кіберполіції проти "Миротворця" демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розслідування кіберполіції проти

Розслідування кіберполіції проти Центру "Миротворець" "демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян".

Про це заявив директор Центра "Миротворец" Роман Зайцев, передає Цензор.НЕТ.

"Зі ЗМІ дізналися, що кіберполіція нібито в Центр "Миротворець" листа відправила з приводу того, що Л.Денісова разом з російським агресором і створеними ним проросійськими терористичними посіпаками на окупованих територіях України вирішили "як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював" (цитата Денісової). І дійсно, кіберполіція таки відправляла такого листа, який був знайдений у спамі офіційної електроної скринькі Центру", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової

"Враховуючи той факт, що атака на Центр "Миротворець" в черговий раз набула суспільного резонансу і демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян, публікуємо цей лист. ... В черговий раз наголошуємо, що Центр "Миротворець" з моменту свого створення здійснює всю свою діяльність виключно у відповідності до міжнародного та українського законодавства", - додав Зайцев.

8 грудня стало відомо, що кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової.

Розслідування кіберполіції проти Миротворця демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев 01
Розслідування кіберполіції проти Миротворця демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев 02
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Топ коментарі
+17
Я так понимаю, что фамилия Зеленский/ая - это уже диагноз.
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09.12.2021 09:35
+16
Денисова зараз у Зеленського на гачку , бо була порушена проти неї кримінальна справа за те що влаштувала своїм помічником коханця , так що в руках зрадників з ОП ще одна маріонетка .
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09.12.2021 09:34
+12
Денисовій із Монастирським, як і кацапам, заважає Миротворець, який від початку збройної агресії росії збирає базу злочинців.
"Невинна дєвочка" Фаїна Савенкова бере активну участь в антиукраїнській пропаганді, звинувачуючи ВСУ в обстрілах мирного населення.
Замість висунення підозр проти кураторів Фаїни, які використовують неповнолітню Савенкову, Монастирський з Денисової переслідують патріотів України.
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09.12.2021 09:43
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Денисова зараз у Зеленського на гачку , бо була порушена проти неї кримінальна справа за те що влаштувала своїм помічником коханця , так що в руках зрадників з ОП ще одна маріонетка .
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09.12.2021 09:34 Відповісти
зеИУДУ под трибунал ! Рыба гниет с головы ! Зеленский ,не стесняясь работает на террориста № 1 путлера ! Неужели, вам мало ,издевательств зегниды над разведчиками ,уничтожение единственной школы внешней разведки ,недофинансирования ВСУ ?
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09.12.2021 09:51 Відповісти
а какая проблема перезалить файлы софт и разместить его в Библиотеки ее Величества Британии и Правительства Британии и Парламента Британии....в библиотеках Парламентов стран Балтии, Евросоюза Франции Госдепа США... Канады иных странах Скандинавии Швеция и Норвегия... откуда идет основной трайфик от размещенных там серверов Украины и ее сайтов???? перезалить все на сайт ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА.. АНБ ЦРУ ФБР Интерпола МИ5 и МИ6.... по запросу будет просто переадресация и все... и накая продажная кибер полицайня с отделом К..от СБУ не вмешается и никакая Минцифра не влезет ибо в пендель дадут да так что мало не покажется...
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09.12.2021 12:54 Відповісти
Ох у дуба,ох у єлі.
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09.12.2021 09:34 Відповісти
Я так понимаю, что фамилия Зеленский/ая - это уже диагноз.
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09.12.2021 09:35 Відповісти
питання1- ким внесено.....
засмердило нквс, совком і ху@лостаном....(((
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09.12.2021 09:37 Відповісти
Денисовій із Монастирським, як і кацапам, заважає Миротворець, який від початку збройної агресії росії збирає базу злочинців.
"Невинна дєвочка" Фаїна Савенкова бере активну участь в антиукраїнській пропаганді, звинувачуючи ВСУ в обстрілах мирного населення.
Замість висунення підозр проти кураторів Фаїни, які використовують неповнолітню Савенкову, Монастирський з Денисової переслідують патріотів України.
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09.12.2021 09:43 Відповісти
Зайцев Роман Володимирович

12 жовтня ·



Уххх!
Який жах! І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над московщиною зарево і тхне?
Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України?
А таких дітей там створили за 7.5 років дуже багато - з ненавистю в серці до України, яка л'ється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях.
А тепер почитайте, що в цієї нещасної на Миротворці написано і порівняйте з тим, що написано в цих скрінах.

https://www.facebook.com/Zaitseff.R/posts/1498176580545243
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09.12.2021 09:47 Відповісти
Патриотам же не нравился Порох, получили себе достойное руководство.

Лучшее- враг хорошего
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09.12.2021 09:54 Відповісти
ЮВТ еще не удалили из Миротворца? Правильно!Нехай там ,как вещдок идит.
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09.12.2021 09:49 Відповісти
...яка на думку центу...
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09.12.2021 09:52 Відповісти
Ну а что вы хотели. Ватно- рыговский реванш под зелеными знаменами, и с лозунгом "мы за нато" для отвода глаз
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09.12.2021 09:52 Відповісти
Зелохи, как вы думаете, когда Денисова начнет украинцев защищать?
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09.12.2021 10:03 Відповісти
Тут есть один главный логический вопрос, он даже больше юридический чем моральный.. Кто именно в "Миротворце" решает "предатель родины" человек или нет????? И выставляет его персональные данные на сайт, насколько справедливы такие "решения", по каким оценочным критериям они выносятся и самое главное на основании каких законов Украины???? Там что "комиссия" собирается по каждому отдельному случаю????? И самое главное, кто уполномочил этих людей принимать подобные решения в том числе если речь идет о выставлении персональных данных несовершеннолетних детей???? Что говорит украинский закон и международное гуманитарное право по этому поводу???
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09.12.2021 10:04 Відповісти
Кандидат??????
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09.12.2021 10:10 Відповісти
мне интересно. Кто в "Миротворце" выносит подобные решения???? Это делает один человек или собирается комиссия, составляет протокол заседания и голосует отдельно по каждому случаю "предательства родины" ???? На основании каких законов Украины работает Миротворец???? Если у этой организации Статут???? Я бы с удовольствием почитал все документы.
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09.12.2021 10:18 Відповісти
Еще раз: ты кандидат в списки Миротворця???????????????

чує кішка чиє м'ясо з'їла?
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09.12.2021 11:09 Відповісти
Ой-ой-ой, персональные данные...
Я вас умоляю, этих ее персональных данных в сети как листьев в лесу. Почему претензии только к "Миротворцу"?
А по поводу всего остального: "Да воздастся каждому по делам его…" Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27)
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09.12.2021 10:58 Відповісти
Можно я отвечу на письмо вместо "Миротворца"?

1. Администрацией сайта.
2. Вся запрашиваемые в письме данные приведены на сайте и с ними можно свободно ознакомиться в любое время без отправки писем с запросами.
3. На публикацию данных, уже опубликованных другими источниками, не требуется согласия "законного представителя".

Привет Оксане. Интересно, кем она бубочке приходится?
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09.12.2021 10:38 Відповісти
 
 