Розслідування кіберполіції проти "Миротворця" демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Розслідування кіберполіції проти Центру "Миротворець" "демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян".
Про це заявив директор Центра "Миротворец" Роман Зайцев, передає Цензор.НЕТ.
"Зі ЗМІ дізналися, що кіберполіція нібито в Центр "Миротворець" листа відправила з приводу того, що Л.Денісова разом з російським агресором і створеними ним проросійськими терористичними посіпаками на окупованих територіях України вирішили "як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював" (цитата Денісової). І дійсно, кіберполіція таки відправляла такого листа, який був знайдений у спамі офіційної електроної скринькі Центру", - розповів він.
"Враховуючи той факт, що атака на Центр "Миротворець" в черговий раз набула суспільного резонансу і демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян, публікуємо цей лист. ... В черговий раз наголошуємо, що Центр "Миротворець" з моменту свого створення здійснює всю свою діяльність виключно у відповідності до міжнародного та українського законодавства", - додав Зайцев.
8 грудня стало відомо, що кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової.
Будь ласка, зачекайте...
засмердило нквс, совком і ху@лостаном....(((
"Невинна дєвочка" Фаїна Савенкова бере активну участь в антиукраїнській пропаганді, звинувачуючи ВСУ в обстрілах мирного населення.
Замість висунення підозр проти кураторів Фаїни, які використовують неповнолітню Савенкову, Монастирський з Денисової переслідують патріотів України.
12 жовтня ·
Уххх!
Який жах! І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над московщиною зарево і тхне?
Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України?
А таких дітей там створили за 7.5 років дуже багато - з ненавистю в серці до України, яка л'ється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях.
А тепер почитайте, що в цієї нещасної на Миротворці написано і порівняйте з тим, що написано в цих скрінах.
https://www.facebook.com/Zaitseff.R/posts/1498176580545243
Лучшее- враг хорошего
чує кішка чиє м'ясо з'їла?
Я вас умоляю, этих ее персональных данных в сети как листьев в лесу. Почему претензии только к "Миротворцу"?
А по поводу всего остального: "Да воздастся каждому по делам его…" Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27)
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Привет Оксане. Интересно, кем она бубочке приходится?