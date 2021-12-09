"Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. "Гейценята" составляют конкуренцию "соросятам", - "слуга народа" Богуцкая
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Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая иронизирует по поводу вакцинации и называет болезнь COVID-19 "воображаемой".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщила в Facebook.
"Билл Гейтс недоволен, что не так распределяются миллиарды вакцин. Сказал, что будет наращивать их производство. А что это значит? Все просто. После "Омикрона" обнаружился новые, более заказные штаммы, которые спокойно обойдут три дозы, но четвертая их обязательно остановит. Потом окажется, что пятая - самая эффективная и т.д. ... Похоже, что "соросятам" завидную конкуренцию начинают составлять "гейценята". У них более эффективно получается положить на лопатки и демократию и права человека", - говорится в сообщении.
Нардеп иронизирует по поводу вакцинации детей от 5 лет.
"Виктор Ляшко заявил, что Запад уже начинает вакцинировать детей от 5 лет. И, мол, скоро это придёт к нам. И он, Виктор, это приветствует. Думаю, что не надо останавливаться на детях от 5 лет. Детям до пяти вакцина тоже может понадобиться. Причем сразу в роддоме. Хотя и это не предел. Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. Ну чтоб одним махом убить в них не только воображаемый ковид, но и вредные привычки, например, курение, пьянство и свободомыслие. Читаю, что Билл Гейтс - филантроп. И сразу задаюсь вопросом: миллиарды вакцин, которые должны стать триллионами долларов, - это суть филантропии?" - подытожила Богуцкая.
В комментариях к публикации один из сторонников президента Зеленского Евгений Середа заявил, что Биллу Гейтсу вроде бы нравится "смотреть на массовые казни и страдания людей" и добавил, что "человечество в реальной опасности".
Пожалуйста, подождите...
Вирус выведен ещё в начале 90-х.
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знову троль-антивакцинатор виссав інфу з 21 пальця..
лови,як воно насправді було:
Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)
спасибА 73%ным жлобам - смейтесь, не умрите от икоты.. дебилы, блин..(
Там, у монобильшости и в ОПе все такие.
Айкосы наше всё!
Дебіл сказав щось дебільне. Всі недебіли засмутилися, значить, дебіл був правий.
Жгі істчо!
Жрите теперь ложками, не обляпайтесь.
п.с. якби вас баранів тупих хотіли обнулити Гейці та компанія рептилоїдів массонів, то випустили б у широкі маси ***** або сибірку, але то таке
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
як казав один іксперд(якому рускогаваще бидло дуже довіряє навіть не знаючи хто це) "90% вакцинованих через три роки помре", ну шо ж чекати "гінациду" гейців залишилось 2 роки .
ах так забув гейці та рептилоїди такі "потужні люди" що домовились зі всіма країнами, так і бачу в одній компанії ***** Трампа Піна, та інших
Ну і на кінець, так від якої вакцини люди будуть дохнути, від американської індійської китайської чи парашинської, антивакс кацапоїд а ну дай відповідь на це питання.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
видео, где рассказывается о том, кто такой Билл Гейтс и из какой он семьи.
И много другого фактажа.
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2754
Народный депутат, глава партии «Голос» Кира Рудык потратила 25 тыс. долларов, чтобы попасть на обложку журнала Elle.
На это указала ее коллега по партии Александра Устинова