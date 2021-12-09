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"Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. "Гейценята" составляют конкуренцию "соросятам", - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая иронизирует по поводу вакцинации и называет болезнь COVID-19 "воображаемой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщила в Facebook.

"Билл Гейтс недоволен, что не так распределяются миллиарды вакцин. Сказал, что будет наращивать их производство. А что это значит? Все просто. После "Омикрона" обнаружился новые, более заказные штаммы, которые спокойно обойдут три дозы, но четвертая их обязательно остановит. Потом окажется, что пятая - самая эффективная и т.д. ... Похоже, что "соросятам" завидную конкуренцию начинают составлять "гейценята". У них более эффективно получается положить на лопатки и демократию и права человека", - говорится в сообщении.

Нардеп иронизирует по поводу вакцинации детей от 5 лет.

Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. Гейценята составляют конкуренцию соросятам, - слуга народа Богуцкая 01

"Виктор Ляшко заявил, что Запад уже начинает вакцинировать детей от 5 лет. И, мол, скоро это придёт к нам. И он, Виктор, это приветствует. Думаю, что не надо останавливаться на детях от 5 лет. Детям до пяти вакцина тоже может понадобиться. Причем сразу в роддоме. Хотя и это не предел. Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. Ну чтоб одним махом убить в них не только воображаемый ковид, но и вредные привычки, например, курение, пьянство и свободомыслие. Читаю, что Билл Гейтс - филантроп. И сразу задаюсь вопросом: миллиарды вакцин, которые должны стать триллионами долларов, - это суть филантропии?" - подытожила Богуцкая.

Также читайте: "Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"

В комментариях к публикации один из сторонников президента Зеленского Евгений Середа заявил, что Биллу Гейтсу вроде бы нравится "смотреть на массовые казни и страдания людей" и добавил, что "человечество в реальной опасности".

Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. Гейценята составляют конкуренцию соросятам, - слуга народа Богуцкая 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
мне интересно - в "слугу народа" проводили специальный отбор? кастинг? Тестирование на самого дебильного имбицила" Там же куда не плюнь, как не яременко, так тищенко, как не арахамия, так богуцкая, это я уже молчу про корабельные сосны и прочий антураж..
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09.12.2021 10:06
+32
Богуцька ПРОСТО ДУРЕПА і ніяких наркотиків..)
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09.12.2021 10:01
+27
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09.12.2021 10:00
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Ні, він виник в день її зачаття у спермі її тата. Живіть тепер з цим.
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09.12.2021 10:53 Ответить
Вы пробовали сперму её папы ? И как оно на вкус ?
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09.12.2021 12:08 Ответить
Colt

Вирус выведен ещё в начале 90-х.
-----------------------

знову троль-антивакцинатор виссав інфу з 21 пальця..

лови,як воно насправді було:

Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)

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11.12.2021 09:28 Ответить
редкая ТП
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09.12.2021 10:17 Ответить
А чого це ви напали на довгоносика? Вона тут має рацію.Чи вам повилазило?!
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09.12.2021 10:19 Ответить
Э... Билл Гейтс производит вакцины?
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09.12.2021 11:12 Ответить
я считала ее немного умнее..., как можно слегка привлечь к себе внимание - прокатится на крыше вагона поезда (можно помереть, не очень подходит), заказать проститутку в сессионном зале (не ее), на 2-ом году борьбы с пандемией, на фоне миллионов смертей и трагедий - продолжать отрицать очевидное(вот оно!, это подходит, ничего, что шизофрения где-то рядом, драгоценное внимание публики и возможно овации - у тебя в кармане!)
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09.12.2021 10:23 Ответить
Цензору не варто було б навіть на українській сторінці подавати перекладену українською версію цієї маячні. Щоб усі бачили, в Україні рулять креоли. Яким на Україну начхати.
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09.12.2021 10:23 Ответить
дуру опять путчит..
спасибА 73%ным жлобам - смейтесь, не умрите от икоты.. дебилы, блин..(
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09.12.2021 10:26 Ответить
Психически неуравновешенная особа из ниоткуда, обдурившая всех на байке про "патриотку из Крыма".
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09.12.2021 10:27 Ответить
В цій зеленій парламентській шоблі як в галантерейній лавці - все до вибору-до кольору і кожен знайде щось своє,рідне...Ідей,пропозицій,поглядів до холєри...Розумний там знайде розумного,ідіот ідіота,під...рас - під...раса,і навіть божевільна ідея вакцинування сперматозоїдів теж найде свого вдячного і розуміючого читача...Оце власне і втілення в життя найуспішнішою роботи з електоратом по Бронштейну-Троцькому - ні те,ні се,ні війни,ні миру,ні демократія,ні диктатура,рух - все,ідея - ніщо...І поки той нещасний електорат розбереться і очухається - вже ярмо на шиї і ходить колонами...
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09.12.2021 10:27 Ответить
ПРОСТО ИДИОТЫ! СЛУГИ НАРОДА - ЭТО ДИАГНОЗ!
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09.12.2021 10:27 Ответить
Феерическая дура. Это пример безнаказанности "кухарки" попавшей незаслуженно во власть.
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09.12.2021 10:30 Ответить
Эта депутатша, судя по фото, слямзила у своей дочки труселя и одела их вместо марлевой повязки.
Там, у монобильшости и в ОПе все такие.
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09.12.2021 10:47 Ответить
Рабочая баба, корабельная берёза)
Айкосы наше всё!
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09.12.2021 10:31 Ответить
Воно корабельний дуб.
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09.12.2021 10:49 Ответить
И это депутат рады, а вы удивляетесь как Зеленский выиграл выборы, с такими идиотами и спок бы выиграл
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09.12.2021 10:32 Ответить
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09.12.2021 10:33 Ответить
Судя по трудовой деятельности. Лизка также училась на врача, как Зеля на юриста . Наверняка, вместо лекций, кайф ловили
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09.12.2021 10:33 Ответить
ТП в черговий раз нагадала що серед "багуцкіх" дегенератів найбільше.
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09.12.2021 10:34 Ответить
Вакцинаторы почему-то резко огорчились от этих её слов. Значит есть какое-то рациональное зерно.
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09.12.2021 10:34 Ответить
Логіка ТП і її послідовників:

Дебіл сказав щось дебільне. Всі недебіли засмутилися, значить, дебіл був правий.

Жгі істчо!
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09.12.2021 10:52 Ответить
Тупая не тупая, а в нардепах, в то время как у какого-то анонима в комменте подгорает)))
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09.12.2021 15:18 Ответить
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09.12.2021 10:37 Ответить
Блондинка зеленая однако.
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09.12.2021 10:38 Ответить
Все старо,как мир .Первіе прививки вакцині населеним тупім воспринималось как истребление человечества.Прививки против натуральной оспы,кори,краснухи дифтерии,и тп.Раньше до 20 летнего возраста доживали только 20% детей.Умирали от детских болезней.Дожившие до 45 могли прожить и 100 ,если не подвержены дурным звычкам.
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09.12.2021 10:38 Ответить
в этом посте лизки уже уголовщина. шо там дбр? отреагирует? ой, про шо это я.
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09.12.2021 10:38 Ответить
Мать-перемать... Эта ТП должна принимать тяжёлые таблетки в дурке, вместе с уколами, а принимает законы...
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09.12.2021 10:40 Ответить
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09.12.2021 10:40 Ответить
Богуцкая подтверждает мою убежденность в том, что в 19 году 13.5 миллионов дебилов выбрало стаю ЗЕбанутых идиотов.
Жрите теперь ложками, не обляпайтесь.
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09.12.2021 10:43 Ответить
Там не все идиоты. Под шумок примазались мошенники, воры и откровенные бандиты.
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09.12.2021 13:20 Ответить
По яких свалках вас навизбирали таких дурних слугнезрозуміло якого народу.Вам краще мовчати ніж роззявляти свій помийний рот.Фу гидота
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09.12.2021 10:43 Ответить
Этих ЗЕбанутых слуг скорее всего насобирали по дурдомах. Какой-же нормальный человек захочет быть на подтанцовке клоуна-наркомана.
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09.12.2021 15:06 Ответить
Знайомі за 65 років перехворіли "омікроном" в Германії. Обидва щеплені файзером. Перенесли легко лише нежить та слабкість. Пару днів в ліжку про всяк випадок. Син 40 років теж захворів і теж вакцинований, так той майже не помітив, посопливив трохи та ходив на роботу - працює ветеринаром там. В мене були приклади невакцинованих українців, які мали запалення, курс антибіотиків, в когось шпиталь, а деяких вже нема...
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09.12.2021 10:47 Ответить
Есть здравомыслящий человек. А Ляшко иезуит.
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09.12.2021 10:48 Ответить
Ляшко хочет славу Йозефа Менгеле.
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09.12.2021 10:55 Ответить
Ці відморозки не перед чим не зупиняться, якщо їх не зупинити.
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09.12.2021 12:40 Ответить
Ляшко хочет славу Йозефа Менгеле.
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09.12.2021 15:59 Ответить
Богуцькій краще було б мовчати до самого розгону Ради.
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09.12.2021 10:52 Ответить
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09.12.2021 10:53 Ответить
Браво Богуцька!
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09.12.2021 10:53 Ответить
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09.12.2021 10:58 Ответить
И эта срамота создает законы, по которым я должен жить?
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09.12.2021 11:04 Ответить
Аби ж тільки срамота. Воно ж зЕбільне на всю голову.
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09.12.2021 11:14 Ответить
Воно сєпарша.
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09.12.2021 11:36 Ответить
Ну кто теперь скажет, что природа не мудрая? С Лизой как намудрила!)
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09.12.2021 11:08 Ответить
А знаєте панове, як на мене такі висери що розраховані на люмпен з низьким рівнем розумового розвитку тільки на користь суспільсьтву, бо воно природнім шляхом очиститься від дебілів. Так помре багато людей старшого віку, але якщо суспільство ось так легко можна перетворити на стадо баранів(доречі ті барани в молоді роки кричали "свабоду анжелі девіс"), то така ціна його лікування.
п.с. якби вас баранів тупих хотіли обнулити Гейці та компанія рептилоїдів массонів, то випустили б у широкі маси ***** або сибірку, але то таке
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09.12.2021 11:09 Ответить
До речі саме молодь склала більшість зтих, хто у 2019-му вигукував з піною біля рота: "Зєленскій - наш презідент!"
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09.12.2021 11:21 Ответить
Сибирку или эболу - они бы сами от них бы и загнулись.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
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09.12.2021 11:22 Ответить
ну ну, а не простіше "обколоти" совкове бидло фуфломіцином яке він буде жерти навіть без рецепту лікаря...
як казав один іксперд(якому рускогаваще бидло дуже довіряє навіть не знаючи хто це) "90% вакцинованих через три роки помре", ну шо ж чекати "гінациду" гейців залишилось 2 роки .
ах так забув гейці та рептилоїди такі "потужні люди" що домовились зі всіма країнами, так і бачу в одній компанії ***** Трампа Піна, та інших
Ну і на кінець, так від якої вакцини люди будуть дохнути, від американської індійської китайської чи парашинської, антивакс кацапоїд а ну дай відповідь на це питання.
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09.12.2021 12:00 Ответить
Сибирку или эболу - они бы сами от них бы загнулись.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
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09.12.2021 16:00 Ответить
Той, хто говорить про права людина, не пробував спочатку людиною стати.
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09.12.2021 11:10 Ответить
Пане Рибніков! Ліза так старається! Ви ж уже відмітьте її в наступному шедеврі , бо такі перли не повинні пропасти. Гейцем атвічаю!
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09.12.2021 11:13 Ответить
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09.12.2021 11:14 Ответить
risovach.ru ?

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09.12.2021 11:17 Ответить
Баба не сповна розуму. Що вона робить в Раді ? Хоча там серед зеленої маси таких дофіга...
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09.12.2021 11:18 Ответить
вакцинация сперматозоидов.- Слуга из озабоченных бабуинов в обезьяннике Коломойского. "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая./ нас имели сверху, - Богуцкая.
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09.12.2021 11:19 Ответить
Цій шмарі - окрему "каюту" у дурдомі. Головне щоб не втекла, коли вони посипляться...
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09.12.2021 11:23 Ответить
Ще одна зелена хвойде, що в калюжу перднула. Мояжне, як ця тупа істота мовчала б, то і не замітили відсутність мозку
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09.12.2021 11:25 Ответить
Нахиба сюда тащить высеры этой идиотки? Цензор, у вас других новостей нет?
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09.12.2021 11:30 Ответить
"Вадим Шегалов о том, что спрятали от глаз народа на видном месте" -
видео, где рассказывается о том, кто такой Билл Гейтс и из какой он семьи.
И много другого фактажа.
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09.12.2021 11:35 Ответить
Гейтс, Билл
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2754
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09.12.2021 14:18 Ответить
завідуєт, навєрноє

Народный депутат, глава партии «Голос» Кира Рудык потратила 25 тыс. долларов, чтобы попасть на обложку журнала Elle.
На это указала ее коллега по партии Александра Устинова

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09.12.2021 11:36 Ответить
Почитай, кто такая Кира Рудык, дебилко. Ring Ukraine, Amazon, Американска Торговая Палата. У тебя украла 25 тыс, наверное.
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09.12.2021 12:46 Ответить
отправьте это животное на психиатрическую экспертизу !
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09.12.2021 11:36 Ответить
Я чет про геев подумал из заголовка, а тут вон оно как... фракция СН - сборище умалишенных
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09.12.2021 11:43 Ответить
Я все больше и больше убеждаюсь что в слуги урода, в большинстве своем, сборище клинических идиотов.
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09.12.2021 12:46 Ответить
Чогось людям у владі які не запропонували і не створили нічого, дуже не подобаються люди які самі щось створили.
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09.12.2021 11:46 Ответить
Воно *******.
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09.12.2021 11:59 Ответить
Зеленята))). Надеюсь наше инфантильное население раз и навсегда получит прививку от идиотизма.
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09.12.2021 12:05 Ответить
Нажаль, ні. Вірус бажання халяви і чуда у нашого мудрого наріду не зникне, а буде мутувати. Наступним народним улюбленцем, швидше за все стане Разумков. Такий позитивний, розумненький, гарно говорить. Перед виборами пообіцяє газ вдвічі дешевше і мир з ВВХу - і вуаля. Справа зроблена
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09.12.2021 12:48 Ответить
Зе команда во всей красе. Мои поздравления избирателям. Вы сделали это вместе
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09.12.2021 12:12 Ответить
Нет предела человеческой глупости..... этой идиотке место в дурке, но никак не ВР.
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09.12.2021 12:24 Ответить
Ці люди пишуть для нас закони і вирішують куди і як рухатися країні.
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09.12.2021 12:41 Ответить
Раденька,що дурненька.
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09.12.2021 12:43 Ответить
Хтось там яро скандував "Мое тело- мое дело" і їх усіх підтримували демократи. А тепер все якось не так. Чи тут граємо, а тут оселедець лежав?
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09.12.2021 12:44 Ответить
демократи це хто?
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09.12.2021 12:49 Ответить
Ті, хто зараз в самій розвиненій країні диктують світові данний тренд і підтримуються провідними ІТ-компаніями.
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09.12.2021 14:08 Ответить
этот лозунг по большей части принадлежит мне. И эта баба, хоть и дура, но про коронабесие говорит правильно. Травят людей, причем страшно травят. Парафармацевтический маркетинг, а не медицина.
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09.12.2021 16:12 Ответить
Какая мерзость....
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09.12.2021 13:04 Ответить
в паРаше антивакцинаторов штрафуют и сажают,,но вот украинским антивакцинаторам они платят исправно.каких пдрсов только нет в "слуге народа" , гндн Ермак правит нашей страной,а лупоглазая Зелупа ему только кофе подает
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09.12.2021 23:55 Ответить
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