"Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. "Гейценята" составляют конкуренцию "соросятам", - "слуга народа" Богуцкая

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая иронизирует по поводу вакцинации и называет болезнь COVID-19 "воображаемой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщила в Facebook.

"Билл Гейтс недоволен, что не так распределяются миллиарды вакцин. Сказал, что будет наращивать их производство. А что это значит? Все просто. После "Омикрона" обнаружился новые, более заказные штаммы, которые спокойно обойдут три дозы, но четвертая их обязательно остановит. Потом окажется, что пятая - самая эффективная и т.д. ... Похоже, что "соросятам" завидную конкуренцию начинают составлять "гейценята". У них более эффективно получается положить на лопатки и демократию и права человека", - говорится в сообщении.

Нардеп иронизирует по поводу вакцинации детей от 5 лет.

"Виктор Ляшко заявил, что Запад уже начинает вакцинировать детей от 5 лет. И, мол, скоро это придёт к нам. И он, Виктор, это приветствует. Думаю, что не надо останавливаться на детях от 5 лет. Детям до пяти вакцина тоже может понадобиться. Причем сразу в роддоме. Хотя и это не предел. Настоящим ноу-хау гейценят станет вакцинация сперматозоидов. Ну чтоб одним махом убить в них не только воображаемый ковид, но и вредные привычки, например, курение, пьянство и свободомыслие. Читаю, что Билл Гейтс - филантроп. И сразу задаюсь вопросом: миллиарды вакцин, которые должны стать триллионами долларов, - это суть филантропии?" - подытожила Богуцкая.

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В комментариях к публикации один из сторонников президента Зеленского Евгений Середа заявил, что Биллу Гейтсу вроде бы нравится "смотреть на массовые казни и страдания людей" и добавил, что "человечество в реальной опасности".