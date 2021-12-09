"Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. "Гейценята" складають конкуренцію "соросятам", - "слуга народу" Богуцька
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька іронізує з приводу вакцинації та називає хворобу COVID-19 "уявною".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентарка повідомила у Facebook.
"Білл Гейтс незадоволений, що не так розподіляються мільярди вакцин. Сказав, що нарощуватиме їхнє виробництво. А що це означає? Все просто. Після Омікрона виявились нові, більш замовні штами, які спокійно обійдуть три дози, але четверта їх обов'язково зупинить. Потім виявиться, що п'ята - найефективніша і т.д. Схоже, що "соросятам" заздрісну конкуренцію починають складати "гейценята". У них більш ефективно вдається покласти на лопатки і демократію, і права людини", - йдеться в повідомленні.
Нардепка іронізує з приводу вакцинації дітей віком від 5 років.
"Віктор Ляшко заявив, що Захід уже починає вакцинувати дітей віком від 5 років. І, мовляв, незабаром це прийде до нас. І він, Віктор, це вітає. Думаю, що не треба зупинятись на дітях від 5 років. Дітям до п'яти вакцина може знадобитися. Причому одразу в пологовому будинку. Хоча і це не межа. Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Ну, щоб одним махом убити в них не тільки уявний ковід, але й шкідливі звички, наприклад, куріння, пияцтво та вільнодумство. Читаю, що Білл Гейтс - філантроп. І одразу запитую себе: мільярди вакцин, які мають стати трильйонами доларів - це суть філантропії?", - підсумувала Богуцька.
В коментарях до публікації один з прибічників президента Зеленського Євген Середа заявив, що Біллу Гейтсу нібито подобається "дивитись на масові страти та страждання людей" та додав, що "людство в реальній небезпеці".
Будь ласка, зачекайте...
Вирус выведен ещё в начале 90-х.
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знову троль-антивакцинатор виссав інфу з 21 пальця..
лови,як воно насправді було:
Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)
спасибА 73%ным жлобам - смейтесь, не умрите от икоты.. дебилы, блин..(
Там, у монобильшости и в ОПе все такие.
Айкосы наше всё!
Дебіл сказав щось дебільне. Всі недебіли засмутилися, значить, дебіл був правий.
Жгі істчо!
Жрите теперь ложками, не обляпайтесь.
п.с. якби вас баранів тупих хотіли обнулити Гейці та компанія рептилоїдів массонів, то випустили б у широкі маси ***** або сибірку, але то таке
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
як казав один іксперд(якому рускогаваще бидло дуже довіряє навіть не знаючи хто це) "90% вакцинованих через три роки помре", ну шо ж чекати "гінациду" гейців залишилось 2 роки .
ах так забув гейці та рептилоїди такі "потужні люди" що домовились зі всіма країнами, так і бачу в одній компанії ***** Трампа Піна, та інших
Ну і на кінець, так від якої вакцини люди будуть дохнути, від американської індійської китайської чи парашинської, антивакс кацапоїд а ну дай відповідь на це питання.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
видео, где рассказывается о том, кто такой Билл Гейтс и из какой он семьи.
И много другого фактажа.
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2754
Народный депутат, глава партии «Голос» Кира Рудык потратила 25 тыс. долларов, чтобы попасть на обложку журнала Elle.
На это указала ее коллега по партии Александра Устинова