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"Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. "Гейценята" складають конкуренцію "соросятам", - "слуга народу" Богуцька

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька іронізує з приводу вакцинації та називає хворобу COVID-19 "уявною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентарка повідомила у Facebook.

"Білл Гейтс незадоволений, що не так розподіляються мільярди вакцин. Сказав, що нарощуватиме їхнє виробництво. А що це означає? Все просто. Після Омікрона виявились нові, більш замовні штами, які спокійно обійдуть три дози, але четверта їх обов'язково зупинить. Потім виявиться, що п'ята - найефективніша і т.д. Схоже, що "соросятам" заздрісну конкуренцію починають складати "гейценята". У них більш ефективно вдається покласти на лопатки і демократію, і права людини", - йдеться в повідомленні.

Нардепка іронізує з приводу вакцинації дітей віком від 5 років.

Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Гейценята складають конкуренцію соросятам, - слуга народу Богуцька 01

"Віктор Ляшко заявив, що Захід уже починає вакцинувати дітей віком від 5 років. І, мовляв, незабаром це прийде до нас. І він, Віктор, це вітає. Думаю, що не треба зупинятись на дітях від 5 років. Дітям до п'яти вакцина може знадобитися. Причому одразу в пологовому будинку. Хоча і це не межа. Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Ну, щоб одним махом убити в них не тільки уявний ковід, але й шкідливі звички, наприклад, куріння, пияцтво та вільнодумство. Читаю, що Білл Гейтс - філантроп. І одразу запитую себе: мільярди вакцин, які мають стати трильйонами доларів - це суть філантропії?", - підсумувала Богуцька.

Читайте: "Слуга народу" Богуцька про тисячу Зеленського: "Неправильно все це"

В коментарях до публікації один з прибічників президента Зеленського Євген Середа заявив, що Біллу Гейтсу нібито подобається "дивитись на масові страти та страждання людей" та додав, що "людство в реальній небезпеці". 

Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Гейценята складають конкуренцію соросятам, - слуга народу Богуцька 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
мне интересно - в "слугу народа" проводили специальный отбор? кастинг? Тестирование на самого дебильного имбицила" Там же куда не плюнь, как не яременко, так тищенко, как не арахамия, так богуцкая, это я уже молчу про корабельные сосны и прочий антураж..
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09.12.2021 10:06
+32
Богуцька ПРОСТО ДУРЕПА і ніяких наркотиків..)
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09.12.2021 10:01
+27
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09.12.2021 10:00
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Ні, він виник в день її зачаття у спермі її тата. Живіть тепер з цим.
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09.12.2021 10:53 Відповісти
Вы пробовали сперму её папы ? И как оно на вкус ?
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09.12.2021 12:08 Відповісти
Colt

Вирус выведен ещё в начале 90-х.
-----------------------

знову троль-антивакцинатор виссав інфу з 21 пальця..

лови,як воно насправді було:

Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)

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11.12.2021 09:28 Відповісти
редкая ТП
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09.12.2021 10:17 Відповісти
А чого це ви напали на довгоносика? Вона тут має рацію.Чи вам повилазило?!
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09.12.2021 10:19 Відповісти
Э... Билл Гейтс производит вакцины?
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09.12.2021 11:12 Відповісти
я считала ее немного умнее..., как можно слегка привлечь к себе внимание - прокатится на крыше вагона поезда (можно помереть, не очень подходит), заказать проститутку в сессионном зале (не ее), на 2-ом году борьбы с пандемией, на фоне миллионов смертей и трагедий - продолжать отрицать очевидное(вот оно!, это подходит, ничего, что шизофрения где-то рядом, драгоценное внимание публики и возможно овации - у тебя в кармане!)
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09.12.2021 10:23 Відповісти
Цензору не варто було б навіть на українській сторінці подавати перекладену українською версію цієї маячні. Щоб усі бачили, в Україні рулять креоли. Яким на Україну начхати.
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09.12.2021 10:23 Відповісти
дуру опять путчит..
спасибА 73%ным жлобам - смейтесь, не умрите от икоты.. дебилы, блин..(
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Психически неуравновешенная особа из ниоткуда, обдурившая всех на байке про "патриотку из Крыма".
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09.12.2021 10:27 Відповісти
В цій зеленій парламентській шоблі як в галантерейній лавці - все до вибору-до кольору і кожен знайде щось своє,рідне...Ідей,пропозицій,поглядів до холєри...Розумний там знайде розумного,ідіот ідіота,під...рас - під...раса,і навіть божевільна ідея вакцинування сперматозоїдів теж найде свого вдячного і розуміючого читача...Оце власне і втілення в життя найуспішнішою роботи з електоратом по Бронштейну-Троцькому - ні те,ні се,ні війни,ні миру,ні демократія,ні диктатура,рух - все,ідея - ніщо...І поки той нещасний електорат розбереться і очухається - вже ярмо на шиї і ходить колонами...
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09.12.2021 10:27 Відповісти
ПРОСТО ИДИОТЫ! СЛУГИ НАРОДА - ЭТО ДИАГНОЗ!
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09.12.2021 10:27 Відповісти
Феерическая дура. Это пример безнаказанности "кухарки" попавшей незаслуженно во власть.
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09.12.2021 10:30 Відповісти
Эта депутатша, судя по фото, слямзила у своей дочки труселя и одела их вместо марлевой повязки.
Там, у монобильшости и в ОПе все такие.
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09.12.2021 10:47 Відповісти
Рабочая баба, корабельная берёза)
Айкосы наше всё!
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09.12.2021 10:31 Відповісти
Воно корабельний дуб.
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09.12.2021 10:49 Відповісти
И это депутат рады, а вы удивляетесь как Зеленский выиграл выборы, с такими идиотами и спок бы выиграл
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09.12.2021 10:32 Відповісти
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09.12.2021 10:33 Відповісти
Судя по трудовой деятельности. Лизка также училась на врача, как Зеля на юриста . Наверняка, вместо лекций, кайф ловили
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09.12.2021 10:33 Відповісти
ТП в черговий раз нагадала що серед "багуцкіх" дегенератів найбільше.
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09.12.2021 10:34 Відповісти
Вакцинаторы почему-то резко огорчились от этих её слов. Значит есть какое-то рациональное зерно.
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09.12.2021 10:34 Відповісти
Логіка ТП і її послідовників:

Дебіл сказав щось дебільне. Всі недебіли засмутилися, значить, дебіл був правий.

Жгі істчо!
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09.12.2021 10:52 Відповісти
Тупая не тупая, а в нардепах, в то время как у какого-то анонима в комменте подгорает)))
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09.12.2021 15:18 Відповісти
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09.12.2021 10:37 Відповісти
Блондинка зеленая однако.
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09.12.2021 10:38 Відповісти
Все старо,как мир .Первіе прививки вакцині населеним тупім воспринималось как истребление человечества.Прививки против натуральной оспы,кори,краснухи дифтерии,и тп.Раньше до 20 летнего возраста доживали только 20% детей.Умирали от детских болезней.Дожившие до 45 могли прожить и 100 ,если не подвержены дурным звычкам.
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09.12.2021 10:38 Відповісти
в этом посте лизки уже уголовщина. шо там дбр? отреагирует? ой, про шо это я.
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09.12.2021 10:38 Відповісти
Мать-перемать... Эта ТП должна принимать тяжёлые таблетки в дурке, вместе с уколами, а принимает законы...
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09.12.2021 10:40 Відповісти
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09.12.2021 10:40 Відповісти
Богуцкая подтверждает мою убежденность в том, что в 19 году 13.5 миллионов дебилов выбрало стаю ЗЕбанутых идиотов.
Жрите теперь ложками, не обляпайтесь.
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09.12.2021 10:43 Відповісти
Там не все идиоты. Под шумок примазались мошенники, воры и откровенные бандиты.
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09.12.2021 13:20 Відповісти
По яких свалках вас навизбирали таких дурних слугнезрозуміло якого народу.Вам краще мовчати ніж роззявляти свій помийний рот.Фу гидота
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09.12.2021 10:43 Відповісти
Этих ЗЕбанутых слуг скорее всего насобирали по дурдомах. Какой-же нормальный человек захочет быть на подтанцовке клоуна-наркомана.
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09.12.2021 15:06 Відповісти
Знайомі за 65 років перехворіли "омікроном" в Германії. Обидва щеплені файзером. Перенесли легко лише нежить та слабкість. Пару днів в ліжку про всяк випадок. Син 40 років теж захворів і теж вакцинований, так той майже не помітив, посопливив трохи та ходив на роботу - працює ветеринаром там. В мене були приклади невакцинованих українців, які мали запалення, курс антибіотиків, в когось шпиталь, а деяких вже нема...
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09.12.2021 10:47 Відповісти
Есть здравомыслящий человек. А Ляшко иезуит.
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09.12.2021 10:48 Відповісти
Ляшко хочет славу Йозефа Менгеле.
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09.12.2021 10:55 Відповісти
Ці відморозки не перед чим не зупиняться, якщо їх не зупинити.
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09.12.2021 12:40 Відповісти
Ляшко хочет славу Йозефа Менгеле.
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09.12.2021 15:59 Відповісти
Богуцькій краще було б мовчати до самого розгону Ради.
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09.12.2021 10:52 Відповісти
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09.12.2021 10:53 Відповісти
Браво Богуцька!
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09.12.2021 10:53 Відповісти
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09.12.2021 10:58 Відповісти
И эта срамота создает законы, по которым я должен жить?
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Аби ж тільки срамота. Воно ж зЕбільне на всю голову.
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Воно сєпарша.
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09.12.2021 11:36 Відповісти
Ну кто теперь скажет, что природа не мудрая? С Лизой как намудрила!)
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09.12.2021 11:08 Відповісти
А знаєте панове, як на мене такі висери що розраховані на люмпен з низьким рівнем розумового розвитку тільки на користь суспільсьтву, бо воно природнім шляхом очиститься від дебілів. Так помре багато людей старшого віку, але якщо суспільство ось так легко можна перетворити на стадо баранів(доречі ті барани в молоді роки кричали "свабоду анжелі девіс"), то така ціна його лікування.
п.с. якби вас баранів тупих хотіли обнулити Гейці та компанія рептилоїдів массонів, то випустили б у широкі маси ***** або сибірку, але то таке
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09.12.2021 11:09 Відповісти
До речі саме молодь склала більшість зтих, хто у 2019-му вигукував з піною біля рота: "Зєленскій - наш презідент!"
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09.12.2021 11:21 Відповісти
Сибирку или эболу - они бы сами от них бы и загнулись.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
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09.12.2021 11:22 Відповісти
ну ну, а не простіше "обколоти" совкове бидло фуфломіцином яке він буде жерти навіть без рецепту лікаря...
як казав один іксперд(якому рускогаваще бидло дуже довіряє навіть не знаючи хто це) "90% вакцинованих через три роки помре", ну шо ж чекати "гінациду" гейців залишилось 2 роки .
ах так забув гейці та рептилоїди такі "потужні люди" що домовились зі всіма країнами, так і бачу в одній компанії ***** Трампа Піна, та інших
Ну і на кінець, так від якої вакцини люди будуть дохнути, від американської індійської китайської чи парашинської, антивакс кацапоїд а ну дай відповідь на це питання.
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09.12.2021 12:00 Відповісти
Сибирку или эболу - они бы сами от них бы загнулись.
А суть ковида - назвать безобидный грипп "страшной эпидемией".
И обколоть сколько надо людей уже реально опасным препаратом.
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09.12.2021 16:00 Відповісти
Той, хто говорить про права людина, не пробував спочатку людиною стати.
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09.12.2021 11:10 Відповісти
Пане Рибніков! Ліза так старається! Ви ж уже відмітьте її в наступному шедеврі , бо такі перли не повинні пропасти. Гейцем атвічаю!
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09.12.2021 11:13 Відповісти
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09.12.2021 11:14 Відповісти
risovach.ru ?

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09.12.2021 11:17 Відповісти
Баба не сповна розуму. Що вона робить в Раді ? Хоча там серед зеленої маси таких дофіга...
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09.12.2021 11:18 Відповісти
вакцинация сперматозоидов.- Слуга из озабоченных бабуинов в обезьяннике Коломойского. "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая./ нас имели сверху, - Богуцкая.
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09.12.2021 11:19 Відповісти
Цій шмарі - окрему "каюту" у дурдомі. Головне щоб не втекла, коли вони посипляться...
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09.12.2021 11:23 Відповісти
Ще одна зелена хвойде, що в калюжу перднула. Мояжне, як ця тупа істота мовчала б, то і не замітили відсутність мозку
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09.12.2021 11:25 Відповісти
Нахиба сюда тащить высеры этой идиотки? Цензор, у вас других новостей нет?
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09.12.2021 11:30 Відповісти
"Вадим Шегалов о том, что спрятали от глаз народа на видном месте" -
видео, где рассказывается о том, кто такой Билл Гейтс и из какой он семьи.
И много другого фактажа.
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Гейтс, Билл
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2754
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09.12.2021 14:18 Відповісти
завідуєт, навєрноє

Народный депутат, глава партии «Голос» Кира Рудык потратила 25 тыс. долларов, чтобы попасть на обложку журнала Elle.
На это указала ее коллега по партии Александра Устинова

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09.12.2021 11:36 Відповісти
Почитай, кто такая Кира Рудык, дебилко. Ring Ukraine, Amazon, Американска Торговая Палата. У тебя украла 25 тыс, наверное.
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09.12.2021 12:46 Відповісти
отправьте это животное на психиатрическую экспертизу !
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09.12.2021 11:36 Відповісти
Я чет про геев подумал из заголовка, а тут вон оно как... фракция СН - сборище умалишенных
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09.12.2021 11:43 Відповісти
Я все больше и больше убеждаюсь что в слуги урода, в большинстве своем, сборище клинических идиотов.
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09.12.2021 12:46 Відповісти
Чогось людям у владі які не запропонували і не створили нічого, дуже не подобаються люди які самі щось створили.
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Воно *******.
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09.12.2021 11:59 Відповісти
Зеленята))). Надеюсь наше инфантильное население раз и навсегда получит прививку от идиотизма.
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09.12.2021 12:05 Відповісти
Нажаль, ні. Вірус бажання халяви і чуда у нашого мудрого наріду не зникне, а буде мутувати. Наступним народним улюбленцем, швидше за все стане Разумков. Такий позитивний, розумненький, гарно говорить. Перед виборами пообіцяє газ вдвічі дешевше і мир з ВВХу - і вуаля. Справа зроблена
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09.12.2021 12:48 Відповісти
Зе команда во всей красе. Мои поздравления избирателям. Вы сделали это вместе
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09.12.2021 12:12 Відповісти
Нет предела человеческой глупости..... этой идиотке место в дурке, но никак не ВР.
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09.12.2021 12:24 Відповісти
Ці люди пишуть для нас закони і вирішують куди і як рухатися країні.
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09.12.2021 12:41 Відповісти
Раденька,що дурненька.
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Хтось там яро скандував "Мое тело- мое дело" і їх усіх підтримували демократи. А тепер все якось не так. Чи тут граємо, а тут оселедець лежав?
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09.12.2021 12:44 Відповісти
демократи це хто?
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09.12.2021 12:49 Відповісти
Ті, хто зараз в самій розвиненій країні диктують світові данний тренд і підтримуються провідними ІТ-компаніями.
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09.12.2021 14:08 Відповісти
этот лозунг по большей части принадлежит мне. И эта баба, хоть и дура, но про коронабесие говорит правильно. Травят людей, причем страшно травят. Парафармацевтический маркетинг, а не медицина.
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09.12.2021 16:12 Відповісти
Какая мерзость....
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09.12.2021 13:04 Відповісти
в паРаше антивакцинаторов штрафуют и сажают,,но вот украинским антивакцинаторам они платят исправно.каких пдрсов только нет в "слуге народа" , гндн Ермак правит нашей страной,а лупоглазая Зелупа ему только кофе подает
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09.12.2021 23:55 Відповісти
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