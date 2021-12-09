Глава МИД Германии Бербок в декабре посетит Донбасс, – посол Мельник

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не устранили "угрозу войны".

В настоящее время требуется "мощный сигнал" Кремлю от нового немецкого руководства, сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы призываем нового федерального канцлера Олафа Шольца и нового министра иностранных дел Анналену Бербок объявить надежный перечень болезненных карательных мер против России, если она осмелится совершить новое нападение", – отметил он.

По словам дипломата, в декабре ожидается визит в Украину новой главы МИД ФРГ. В планах – посещение линии фронта на Донбассе

Мельник считает, что немецкая чиновница приедет на восток Украины, "чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Германии".

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