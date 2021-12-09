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Глава МИД Германии Бербок в декабре посетит Донбасс, – посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не устранили "угрозу войны".

В настоящее время требуется "мощный сигнал" Кремлю от нового немецкого руководства, сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы призываем нового федерального канцлера Олафа Шольца и нового министра иностранных дел Анналену Бербок объявить надежный перечень болезненных карательных мер против России, если она осмелится совершить новое нападение", – отметил он.

По словам дипломата, в декабре ожидается визит в Украину новой главы МИД ФРГ. В планах – посещение линии фронта на Донбассе

Мельник считает, что немецкая чиновница приедет на восток Украины, "чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Германии".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
Донюас поражнюас не гонюас
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09.12.2021 10:22
+2
Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
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09.12.2021 10:33
+1
"Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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09.12.2021 10:26
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У нас є нове місто.Уррра
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09.12.2021 10:21 Ответить
Донюас поражнюас не гонюас
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09.12.2021 10:22 Ответить
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09.12.2021 10:24 Ответить
А где этот Донюас?
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09.12.2021 10:23 Ответить
скоро узнаем...
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09.12.2021 10:25 Ответить
схоже по вимові - десь у Франції...
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09.12.2021 10:31 Ответить
Навіщо ви викривляєте Донбас словом Донюас?
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09.12.2021 10:24 Ответить
Це мабуть помилка-опечатка, бо літери "б" та "ю" стоять поруч...
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09.12.2021 23:48 Ответить
"Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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09.12.2021 10:26 Ответить
Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
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09.12.2021 10:33 Ответить
Мамая в отставку за предательство украинских национальных интересов !!
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09.12.2021 10:35 Ответить
Це справа полтавчан, поки не відчутно їхньої реакції.
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09.12.2021 10:43 Ответить
Не чутно реакції СБУ - мабудь Баканов підтримує Мамая 😀😀
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09.12.2021 15:14 Ответить
А столицей Донюаса будет Луганяюсь или Донецяюсь?
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09.12.2021 10:28 Ответить
Пропоную вважати "Донюас" "опіською", хоча і співзвучно з "Бамбас".
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09.12.2021 10:29 Ответить
 
 