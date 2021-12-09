Глава МЗС Німеччини Бербок у грудні відвідає Донбас, - посол Мельник

Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна не усунули "загрозу війни".

Наразі потрібен "потужний сигнал" Кремлю від нового німецького керівництва, сказав посол України в Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми закликаємо нового федерального канцлера Олафа Шольца і нового міністра закордонних справ Анналену Бербок оголосити надійний перелік болючих каральних заходів проти Росії, якщо вона наважиться вчинити новий напад", – зазначив він.

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За словами дипломата, у грудні очікується візит до України нового глави МЗС ФРН. У планах – відвідування лінії фронту на Донбасі

Мельник вважає, що німецька чиновниця приїде на схід України, "щоб продемонструвати непохитну солідарність Німеччини".