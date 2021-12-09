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Глава МЗС Німеччини Бербок у грудні відвідає Донбас, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна не усунули "загрозу війни".

Наразі потрібен "потужний сигнал" Кремлю від нового німецького керівництва, сказав посол України в Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми закликаємо нового федерального канцлера Олафа Шольца і нового міністра закордонних справ Анналену Бербок оголосити надійний перелік болючих каральних заходів проти Росії, якщо вона наважиться вчинити новий напад", – зазначив він.

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За словами дипломата, у грудні очікується візит до України нового глави МЗС ФРН. У планах – відвідування лінії фронту на Донбасі

Мельник вважає, що німецька чиновниця приїде на схід України, "щоб продемонструвати непохитну солідарність Німеччини".
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Топ коментарі
+2
Донюас поражнюас не гонюас
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09.12.2021 10:22
+2
Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
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09.12.2021 10:33
+1
"Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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09.12.2021 10:26
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09.12.2021 10:21 Відповісти
Донюас поражнюас не гонюас
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09.12.2021 10:22 Відповісти
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09.12.2021 10:24 Відповісти
А где этот Донюас?
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09.12.2021 10:23 Відповісти
скоро узнаем...
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09.12.2021 10:25 Відповісти
схоже по вимові - десь у Франції...
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09.12.2021 10:31 Відповісти
Навіщо ви викривляєте Донбас словом Донюас?
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09.12.2021 10:24 Відповісти
Це мабуть помилка-опечатка, бо літери "б" та "ю" стоять поруч...
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09.12.2021 23:48 Відповісти
"Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
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09.12.2021 10:33 Відповісти
Мамая в отставку за предательство украинских национальных интересов !!
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09.12.2021 10:35 Відповісти
Це справа полтавчан, поки не відчутно їхньої реакції.
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09.12.2021 10:43 Відповісти
Не чутно реакції СБУ - мабудь Баканов підтримує Мамая 😀😀
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09.12.2021 15:14 Відповісти
А столицей Донюаса будет Луганяюсь или Донецяюсь?
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09.12.2021 10:28 Відповісти
Пропоную вважати "Донюас" "опіською", хоча і співзвучно з "Бамбас".
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09.12.2021 10:29 Відповісти
 
 