После переговоров Путина-Байдена Украину могут побуждать к выполнению Минских соглашений в самом плохом прочтении, - Луценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В результате переговоров президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина Украину могут побуждать к выполнению Минских соглашений по формуле Штайнмайера.
Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал бывший генпрокурор Юрий Луценко.
"Если говорить по сути, то это ключевое и печальное событие, когда об Украине на таком уровне говорят без Украины. Более того, Украине о результатах этих переговоров сообщат намного позже", - сказал Луценко.
По его словам, с одной стороны, мы видим достаточно сильную позицию президента Соединенных Штатов Байдена по отвержению красных линий Путина, связанных с НАТО.
"И это постоянно подчеркивается всеми американскими спикерами. "Мы не принимаем претензии России на остановку расширения НАТО, мы не обещали и ничего не будем обещать, НАТО будет расширяться в тот момент, когда НАТО и страна-кандидат будут готовы". Это хороший сигнал, потому что я до сих пор убежден, что это единственный выход для Украины из войны", – отметил политик.
Плохой сигнал, по мнению Луценко, что никто не исключает притязаний Путина по имплементации Минских соглашений в варианте российско-германского прочтения – так называемой формулы Штайнмайера.
"То, что господин Байден и его спикеры об этом молчат, меня очень беспокоит. То, что господин Байден по результатам переговоров с Путиным сначала обзванивает европейских союзников, а потом только доведет общую с европейцами точку зрения Украине - меня беспокоит еще больше. Я, конечно, хочу ошибиться, но у меня создается впечатление, что президенту Украины предложат немедленно имплементировать Минские соглашения в прочтении Штайнмайера", - считает Луценко.
"Тем более что Зеленский сам подставился, когда уполномочил господина Кучму поставить подпись под именно таким прочтением Минских соглашений, где никаких условий безопасности, никакого вывода войск, вхождения сил безопасности, а сразу выборы под дулами российских автоматов, а затем введение нормы об автономных ОРДЛО в украинскую Конституцию, а затем вывод войск. Это неприемлемо", - говорит политик.
Комментируя вчерашний пост президента в инстаграме "доброе утро всем – и друзьям, и завистникам", Луценко отметил:
"Я сразу вспомнил незабываемого Виктора Федоровича, который сказал: "Я вам не завидую". А учитывая, что вчера была прекрасная дата, когда Верховный Суд окончательно утвердил приговор Януковичу за государственную измену, что стало не только прецедентом в украинской истории, но и мотиватором для всех последующих президентов, я думаю, что завидовать Владимиру Александровичу сейчас очень тяжело. Даже Януковичу".
Пожалуйста, подождите...
А насправді проблеми у ваших черепках з Г+Г, 73/43%зебіли. З яких фонтанує суцільна брехня.
У нас парламентсько-президентська республіка і на той час парламент нічого "мінського" не ухвалював.
Вы еще Киву с Рабиновичем вспомните.
Разговаривать будут с Порошенко, как с лидером оппозиции в Раде.
Ибо для обоих страна не Родина, а гешефт...
Надеюсь, он будет сидеть вместе с Зебилом...
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
Ибо для них страна не Родина, а гешефт...
І тобі разом з ними!
Шалом алейхем!
Чим це відрізняєься від позиції донбасяо, які все пробачали "своєму" Овочу і готові були підтримувати його попри все, що він виробляв, бо то ж "свій"?
І поки це не зміниться, в Україні буде біда. Щоправда, половина мешканців Західної України все ж здатна піднятися над "комплексом свого", і дивитися ширше, з позиції, що ця людини, байдуже звідки, може реально зробити для України, але і тих, хто мало чим від донбасяо відрізняється теж немало.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України (окупованого Криму) воно не обговорюються. зовсім .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
В интервью Украинской правде ****** прокомментировал: "«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель..."
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
https://tyzhden.ua/Politics/129751
Кулеба рассказал, что некоторые люди (понятно что это Байден) предлагают «дать» что-нибудь президенту России, чтобы его «сдержать». «Как далеко мы зайдем, давая это «что-либо» Путину?» - поинтересовался он.
https://youtu.be/9Auq9mYxFEE (4мин, 35сек.)