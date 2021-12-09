САП должна получить нового руководителя к 2022 году, - Квин

Украине до конца текущего года следует завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, оказывает влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек", - отметила Квин.

"Мы призываем без промедления завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен", – добавила она.

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По ее словам, США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры: активно участвовали в создании антикоррупционной инфраструктуры Украины и продолжат оказывать помощь в этом направлении и в дальнейшем.

Квин также выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.