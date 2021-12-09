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Новини Політика України
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САП має отримати нового керівника до 2022 року, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

САП має отримати нового керівника до 2022 року, - Квін

Україні до кінця поточного року варто завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Враховуючи важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося після значних затримок", - зазначила Квін.

"Ми закликаємо без зволікань завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року процес призначення нового керівника було завершено", - додала вона.

За її словами, США підтримують роботу України у побудові антикорупційної інфраструктури: брали активну участь у створенні антикорупційної інфраструктури України та продовжать надавати допомогу у цьому напрямі й надалі.

Квін також висловила сподівання на те, що Україна найближчим часом ухвалить нову антикорупційну стратегію.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ой, та що ви таке кажете..., а єрмак це погодив, а пан татаров..., ну і що президент пообіцяв..., він багато обіцяє, а це ще нічого не означає...
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09.12.2021 11:53 Відповісти
А в чем проблема? На кого Беня укажет, того и выберут.
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09.12.2021 12:06 Відповісти
Вот если бы посол Украины говорил когда назначить прокурорав США ....Что бы было с этим послом?
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09.12.2021 12:34 Відповісти
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09.12.2021 12:36 Відповісти
Так где его взять, там же работать надо?
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09.12.2021 12:44 Відповісти
 
 