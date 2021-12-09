САП має отримати нового керівника до 2022 року, - Квін

Україні до кінця поточного року варто завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Враховуючи важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося після значних затримок", - зазначила Квін.

"Ми закликаємо без зволікань завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року процес призначення нового керівника було завершено", - додала вона.

За її словами, США підтримують роботу України у побудові антикорупційної інфраструктури: брали активну участь у створенні антикорупційної інфраструктури України та продовжать надавати допомогу у цьому напрямі й надалі.

Квін також висловила сподівання на те, що Україна найближчим часом ухвалить нову антикорупційну стратегію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін