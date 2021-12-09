РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16279 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 459 36
Германия (6025) Меркель (2121) Путин (29871)

Путин обратился к Меркель на "ты" и пообещал продолжить дружеское общение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин обратился к Меркель на

Президент России Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму в связи с окончанием ее деятельности в должности канцлера Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст послания был опубликован 8 декабря на официальном сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин выразил экс-канцлеру "искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".

Следует отметить, что Путин обратился к Меркель на "ты" и заверил, что и дальше будет поддерживать с ней дружеские отношения.

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул президент России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе "российско-украинской войной"

В среду новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться в должности канцлера более одного срока. Он работал в правительстве Меркель министром финансов и также занимал должность вице-канцлера.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
09.12.2021 12:32
+16
показать весь комментарий
09.12.2021 12:34
+9
Конечно, она ведь теперь скорее всего получит в Газпроме пенсию, за выдающийся вклад в обогащение верхушки. Как Герхард Шрёдер, бывший канцлер, который в совете директоров Роснефти сейчас.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лафа закончилась. Штази ушли.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:24 Ответить
Конечно, она ведь теперь скорее всего получит в Газпроме пенсию, за выдающийся вклад в обогащение верхушки. Как Герхард Шрёдер, бывший канцлер, который в совете директоров Роснефти сейчас.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:32 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:32 Ответить
Хто б сумнівався.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:37 Ответить
как и то что он быдло мошканское
показать весь комментарий
09.12.2021 13:00 Ответить
моКшанское
показать весь комментарий
09.12.2021 13:01 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 13:21 Ответить
старая проститутка меркель. она же фрау риббентроп. она же комсомолка анжэла. она же фрау путин ферштейн...
показать весь комментарий
09.12.2021 12:33 Ответить
тeпeр вона омi що винeрнe в газпромi
показать весь комментарий
09.12.2021 12:40 Ответить
непеременно вынэрнэ
показать весь комментарий
09.12.2021 12:41 Ответить
Зараз виясняється, на чиїй стороні грала комсомолка Меркель в Нормандському форматі. Вона багато зробила для рф. Скоро буде працювати в Газпромі, зуб даю. Такими фахівцями пуйло не розкидається
показать весь комментарий
09.12.2021 12:34 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:34 Ответить
А от цікаво, доходне містечко в грязьпромі запропонував?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:34 Ответить
падаждите трохи. ну нельзя ж так быстро палицца
показать весь комментарий
09.12.2021 12:35 Ответить
***** як раз клинки пiдбиває
показать весь комментарий
09.12.2021 12:38 Ответить
Наверное директором назначит ее любимого "Северного потока-2".
показать весь комментарий
09.12.2021 12:35 Ответить
В німецькій мові є різниця між ТИ і ВИ?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:36 Ответить
есть. четкая разница Sie - Вы, Du - ты
показать весь комментарий
09.12.2021 12:39 Ответить
Есть.
На "ты" - "du" и на "Вы" - "Sie".
показать весь комментарий
09.12.2021 12:43 Ответить
то ти з англ. плутаєш. в англ you i ти i ви
показать весь комментарий
09.12.2021 12:43 Ответить
в англiйськiй колись теж був займенник однини "ти" - Thou. Але вiн вже давно випав з користування. залишився тiльки you
показать весь комментарий
09.12.2021 12:53 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:36 Ответить
i винeрнe тeпeр омi в газпромi
показать весь комментарий
09.12.2021 12:37 Ответить
как пить дать винернэ. к бабке не хади
показать весь комментарий
09.12.2021 12:37 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:37 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:43 Ответить
Нехай трохи відпочине. Посада в Газпромі нікуди не втече.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:45 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:47 Ответить
Любовь зла - полюбиш и х..йла!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:52 Ответить
асобина када эта любов за деньги
показать весь комментарий
09.12.2021 12:54 Ответить
Північний потік 2 вже чекає на нового члена правління. Комсомолочка не дарма заносила член ***** на усіх поворотах.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:13 Ответить
а она ему такая - "лизни пилотку, все решим, Вальдемар"
показать весь комментарий
09.12.2021 13:44 Ответить
Ха...Эта старая проситутка шлюха последние 20 лет мнет своими старческими деснами вялый член Вольдемара,очень надеясь что ему понравится и он ей газпромовскую пенсию выпишет.За бабки эта дряблая потаскуха раскорячится похлеще Кабаихи.
показать весь комментарий
09.06.2022 16:49 Ответить
Это не новость. Они дружат много лет еще со времен работы Путина в КГБ и его первых командировок в Германию.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:56 Ответить
Пані Меркель, як воно приймати букети кватів з рук убивці??? Невинно убієні снитися не будуть?
показать весь комментарий
09.12.2021 16:03 Ответить
 
 