Путин обратился к Меркель на "ты" и пообещал продолжить дружеское общение

Президент России Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму в связи с окончанием ее деятельности в должности канцлера Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст послания был опубликован 8 декабря на официальном сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин выразил экс-канцлеру "искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".

Следует отметить, что Путин обратился к Меркель на "ты" и заверил, что и дальше будет поддерживать с ней дружеские отношения.

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул президент России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе "российско-украинской войной"

В среду новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться в должности канцлера более одного срока. Он работал в правительстве Меркель министром финансов и также занимал должность вице-канцлера.