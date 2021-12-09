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Німеччина (4548) Меркель (1027) Путін (21449)

Путін звернувся до Меркель на "ти" та пообіцяв продовжити дружнє спілкування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін звернувся до Меркель на

Президент Росії Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму у зв'язку із закінченням її діяльності на посаді канцлера Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст послання було опубліковано 8 грудня на офіційному сайті Кремля.

У своїй телеграмі Путін висловив ексканцлерці "щиру вдячність за плідну співпрацю та готовність до взаємоповажного діалогу".

Слід зазначити, що Путін звернувся до Меркель на "ти" і запевнив, що й надалі буде підтримувати з нею дружні стосунки.

"Ми постійно перебували у контакті і намагалися знайти виходи навіть із найскладніших ситуацій. За роки перебування на чолі німецького уряду ти по праву здобула високий авторитет у Європі та в усьому світі. Упевнений, що твій багатий досвід державного діяча та політика буде потрібним. І, звичайно, ми продовжимо наше дружнє спілкування", – наголосив президент Росії.

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У середу новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про плани залишитися на посаді канцлера понад один термін. Він працював в уряді Меркель міністром фінансів і також обіймав посаду віце-канцлера.
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Топ коментарі
+19
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09.12.2021 12:32
+16
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09.12.2021 12:34
+9
Конечно, она ведь теперь скорее всего получит в Газпроме пенсию, за выдающийся вклад в обогащение верхушки. Как Герхард Шрёдер, бывший канцлер, который в совете директоров Роснефти сейчас.
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09.12.2021 12:32
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Лафа закончилась. Штази ушли.
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09.12.2021 12:24 Відповісти
Конечно, она ведь теперь скорее всего получит в Газпроме пенсию, за выдающийся вклад в обогащение верхушки. Как Герхард Шрёдер, бывший канцлер, который в совете директоров Роснефти сейчас.
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09.12.2021 12:32 Відповісти
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09.12.2021 12:32 Відповісти
Хто б сумнівався.
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09.12.2021 12:37 Відповісти
как и то что он быдло мошканское
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09.12.2021 13:00 Відповісти
моКшанское
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09.12.2021 13:01 Відповісти
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09.12.2021 13:21 Відповісти
старая проститутка меркель. она же фрау риббентроп. она же комсомолка анжэла. она же фрау путин ферштейн...
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09.12.2021 12:33 Відповісти
тeпeр вона омi що винeрнe в газпромi
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09.12.2021 12:40 Відповісти
непеременно вынэрнэ
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09.12.2021 12:41 Відповісти
Зараз виясняється, на чиїй стороні грала комсомолка Меркель в Нормандському форматі. Вона багато зробила для рф. Скоро буде працювати в Газпромі, зуб даю. Такими фахівцями пуйло не розкидається
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09.12.2021 12:34 Відповісти
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09.12.2021 12:34 Відповісти
А от цікаво, доходне містечко в грязьпромі запропонував?
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09.12.2021 12:34 Відповісти
падаждите трохи. ну нельзя ж так быстро палицца
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09.12.2021 12:35 Відповісти
***** як раз клинки пiдбиває
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09.12.2021 12:38 Відповісти
Наверное директором назначит ее любимого "Северного потока-2".
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09.12.2021 12:35 Відповісти
В німецькій мові є різниця між ТИ і ВИ?
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09.12.2021 12:36 Відповісти
есть. четкая разница Sie - Вы, Du - ты
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09.12.2021 12:39 Відповісти
Есть.
На "ты" - "du" и на "Вы" - "Sie".
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09.12.2021 12:43 Відповісти
то ти з англ. плутаєш. в англ you i ти i ви
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09.12.2021 12:43 Відповісти
в англiйськiй колись теж був займенник однини "ти" - Thou. Але вiн вже давно випав з користування. залишився тiльки you
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09.12.2021 12:53 Відповісти
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09.12.2021 12:36 Відповісти
i винeрнe тeпeр омi в газпромi
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09.12.2021 12:37 Відповісти
как пить дать винернэ. к бабке не хади
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09.12.2021 12:37 Відповісти
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09.12.2021 12:37 Відповісти
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09.12.2021 12:40 Відповісти
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Нехай трохи відпочине. Посада в Газпромі нікуди не втече.
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09.12.2021 12:45 Відповісти
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09.12.2021 12:47 Відповісти
Любовь зла - полюбиш и х..йла!
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09.12.2021 12:52 Відповісти
асобина када эта любов за деньги
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09.12.2021 12:54 Відповісти
Північний потік 2 вже чекає на нового члена правління. Комсомолочка не дарма заносила член ***** на усіх поворотах.
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09.12.2021 13:13 Відповісти
а она ему такая - "лизни пилотку, все решим, Вальдемар"
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09.12.2021 13:44 Відповісти
Ха...Эта старая проситутка шлюха последние 20 лет мнет своими старческими деснами вялый член Вольдемара,очень надеясь что ему понравится и он ей газпромовскую пенсию выпишет.За бабки эта дряблая потаскуха раскорячится похлеще Кабаихи.
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09.06.2022 16:49 Відповісти
Это не новость. Они дружат много лет еще со времен работы Путина в КГБ и его первых командировок в Германию.
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Пані Меркель, як воно приймати букети кватів з рук убивці??? Невинно убієні снитися не будуть?
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09.12.2021 16:03 Відповісти
 
 