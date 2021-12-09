Путін звернувся до Меркель на "ти" та пообіцяв продовжити дружнє спілкування

Президент Росії Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму у зв'язку із закінченням її діяльності на посаді канцлера Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст послання було опубліковано 8 грудня на офіційному сайті Кремля.

У своїй телеграмі Путін висловив ексканцлерці "щиру вдячність за плідну співпрацю та готовність до взаємоповажного діалогу".

Слід зазначити, що Путін звернувся до Меркель на "ти" і запевнив, що й надалі буде підтримувати з нею дружні стосунки.

"Ми постійно перебували у контакті і намагалися знайти виходи навіть із найскладніших ситуацій. За роки перебування на чолі німецького уряду ти по праву здобула високий авторитет у Європі та в усьому світі. Упевнений, що твій багатий досвід державного діяча та політика буде потрібним. І, звичайно, ми продовжимо наше дружнє спілкування", – наголосив президент Росії.

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У середу новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про плани залишитися на посаді канцлера понад один термін. Він працював в уряді Меркель міністром фінансів і також обіймав посаду віце-канцлера.