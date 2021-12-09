"Любые провокации украинской власти по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - начальник Генштаба ВС РФ Герасимов
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Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые "провокации киевской власти по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться".
Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - утверждает Герасимов.
Впрочем, он ни слова не сказал о роли России и войск РФ в обострении ситуации на Донбассе.
"Однако, - подчеркнул он, - любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться".
При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.
"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.
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Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали . А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
З часом таки буде сценарій,про який писав у 2015.
Раша забере своїх,а весь непотріб буде знищений на кордоні між ВС РФ і ВСУ.
Один из вариантов, привлечь США и в четвером попросить выполнить Минские соглашения, мы поистерим, без этого нельзя и потихоньку выполним. Предлагайте свои сценарии, от нас не исходит угроза, мы просто народ., а решать им, вместе с нашим Владимиром.
Клевещут злые языки на Западе,
Обрехивая мирный наш народ!
Хахлы кричат о каком-то "нападе"!
Хоть братская любовь сердцах живьйот!
Мы оседлаем танки наши быстрые
И понесьйомся в западную даль!
Освободим все земли мы рассийские,
Врагу подарим горе и печаль.
Пусть говорят, мол мы ублюдки ханьские!
На эту правду, банально нам плевать!
Разграбим и сожжом "маетки" панские,
Ведь на святое дело поднялася рать.
Пусть русский дух хаоса-запустения,
Как рак - убьйот здоровый организм!
Нас никогда не мучают сомнения.
Ведьйот нас в бой задорный путинизм!
На своїй території Україна сама знає, що робити із терористами та маськовськми окупантами гібридними...
Слава Україні !!!!
Смерть окупантам рюцькім!!!
Мураева, Бондаренко и медведчуков - на фонарь!