"Любые провокации украинской власти по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые "провокации киевской власти по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться".

Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - утверждает Герасимов.

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Впрочем, он ни слова не сказал о роли России и войск РФ в обострении ситуации на Донбассе.

"Однако, - подчеркнул он, - любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться".

При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.