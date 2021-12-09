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"Любые провокации украинской власти по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые "провокации киевской власти по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться".

Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - утверждает Герасимов.

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Впрочем, он ни слова не сказал о роли России и войск РФ в обострении ситуации на Донбассе.

"Однако, - подчеркнул он, - любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться".

При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Пнх собака
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09.12.2021 12:22
+20
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09.12.2021 12:27
+15
расстреляли свой парламент из танков, сравняли с землей Грозный...еще и вякают о чем то ....
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09.12.2021 12:30
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Пнх собака
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09.12.2021 12:22 Ответить
Зіїли лаптєногих джавеліни й байкатари що вперше за 5 останніх років почали застосовуватися на фронті. А от чому зєсцикун не почав їх застосовувати цю зброю 5 років тому?
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09.12.2021 13:04 Ответить
ой, нач штаба РФ Герасімов, а звідки на ДАМБАСЕ русские войска ?
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09.12.2021 13:30 Ответить


Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали . А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
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09.12.2021 12:23 Ответить
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09.12.2021 12:27 Ответить
"Последняя гастроль газпрома"- а какие мечты о вЯличии!
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09.12.2021 12:31 Ответить
Та спокойно - Зеля и так сидит тише воды, ниже травы, нихрена не делает, исполняет указания русских.
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09.12.2021 12:25 Ответить
Поки провокації проводить раша,провокуючи ВСУ на адекватну відповідь,ПОКИ ЩЕ Є шанси відтяпати ще клаптик від України.
З часом таки буде сценарій,про який писав у 2015.
Раша забере своїх,а весь непотріб буде знищений на кордоні між ВС РФ і ВСУ.
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09.12.2021 12:27 Ответить
Кацап- нах... це туди
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09.12.2021 12:28 Ответить
Кацап сказав і вимагає таке, мов ми загарбали частину вашої землі з містами і селами і якщо ви навіть надумаєте їх визволяти - то це геноцид расєйскамовних і ми будемо за це вас знищувати. А що наш Вальдемар Гундосович? А він ще в Парижі прийняв їх сторону і підписав "формулу Штайнмайера" , відвів наші війська і дав їм завдання охороняти "кордон" по лінії розмежування кацапів від наших патріотів. Так, що, кацапам і їх поліцаям немає чого боятися, вони під надійним захистом чотирижди уклоніста і його "квартально-єрмако-татаровської! свори. А далі Найвєлічайший має через Конституцію закріпити їх автономію і прийняти всіх наших вбивць на пожиттєве забезпечення. Їх діти мають тут в нас вчитися безкоштовно і отримувати повишені стипендії, найкраще лікування, а "герої наваросії" достойну пенсію із карманів захисників України і їх дітей.
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09.12.2021 12:28 Ответить
Анатолій Кібук та ні пане, не дуріть себе і таких як Ви. Якраз цю формулу команда Зе підписала на зустрічі в Парижі.
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09.12.2021 14:34 Ответить
Ворюга перепугался, что придётся возвращать награбленое и ещё платить за причинённый ущерб!
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09.12.2021 12:28 Ответить
Так забирайте той зброд до себе, вони ж з вашими аусвайсами.
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09.12.2021 12:30 Ответить
расстреляли свой парламент из танков, сравняли с землей Грозный...еще и вякают о чем то ....
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09.12.2021 12:30 Ответить
Похоже, пристаркуватый Джо шото пообещал Фуйлу...
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09.12.2021 12:31 Ответить
Мабуть відправити до раю з допомогою оточеня,традиційно для московії.
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09.12.2021 12:33 Ответить
Твоє собаче діло стосується лише московитських собак і ніяк не Україну.ПТН-ПНХ загарбник.
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09.12.2021 12:34 Ответить
Байрактар сильная вещь ..Они этого и бояться .Понятно что он не про штурм Горловки танками имел ввиду
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09.12.2021 12:36 Ответить
А як же гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом да догоровом про дружбу між Україною та РФ? Мабуть забули, або як колись казав Мєдвєдєв "ми нічого не підписували".
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09.12.2021 12:37 Ответить
Герасимов військовий, а не політик. Політик дивиться на ситуацію ширше, він має враховувати наслідки військового втручання з точки зору економічних, фінансових і міжнародних чинників. Дуже слушний момент для Зе захопити Дебальцеве і оточити Докучаєвськ.
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09.12.2021 12:40 Ответить
Аха ха ха зє (який провалив фінансування міноборони та тендери на пальне для ЗСУ) буде захоплювати Дебальцеве, схоже до таких як ти й досі не дійшло хто в Україні при владі, а ви доволі твердолобі.
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09.12.2021 12:47 Ответить
Зе лякається тіні байрактара
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09.12.2021 13:31 Ответить
Интересно, у нашего МИДа есть яйца?
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09.12.2021 12:43 Ответить
Кулеба там точно есть, лощеный дипломант!
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09.12.2021 12:44 Ответить
Всі нам грозять, просто жах якийсь. То лука, то цілий гєнштаб xyzлостану. Най йдуть наxyz!
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09.12.2021 12:44 Ответить
Вони чи підуть, а ми вже на шляху з такою владою.
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09.12.2021 12:49 Ответить
ИХТАМНЕТов РАБссии не было даже в 1 Мировую сЦаря сраного Николашки и во 2 Мировой... с братаном Молотова,Гитлером...Крысы позорные...
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09.12.2021 12:45 Ответить
Кацаский вАенай герасимов может только на свой член соли насыпать и чтопримечательно - он все это осознает!!! Но куда деться понтам и кацапскому гонору?!!!!!!!
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09.12.2021 12:45 Ответить
Они в Генштабе РФ без соли подванивать стали.
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09.12.2021 12:53 Ответить
ждем тебя, Герасим, судьба Му-Му!
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09.12.2021 12:46 Ответить
Такие выступления идут в нашу пользу.
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09.12.2021 12:49 Ответить
Герасиму памперси муляють.
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09.12.2021 12:50 Ответить
Украина для РАБссии будет ЦУСИМА-2...
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09.12.2021 12:51 Ответить
А ви тут до чого? Вас же там немає!!! Давно вже потрібно це зробити! Тільки з цим верховним г...внокомандуючим, кавалером "ордена уклоністів" 1 ступені, навряд.
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09.12.2021 12:51 Ответить
Ну і чого так "розпинатися", яке ваше діло? Ви ж вважаєте, що там іде "гражданская вайна". Крім того ніхто не збирається "утюжити" той Донбас, як ви Чечню.
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09.12.2021 12:52 Ответить
оставьте его себе , и валите, а Крым верните
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09.12.2021 12:52 Ответить
Поченму РАБссии мстит Украине и Крымским татарам уже почти 500 лет?Ответ...потому что ровно 450 лет назад ....в 1571 году....получили по зубам...
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09.12.2021 12:58 Ответить
стєсняюсь спрасіть....кєм будут прєсєкаця? збройними кацапськими силами? іхтамнєтамі? ась?
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09.12.2021 12:58 Ответить
А как вы хотели, жить нищими и управлять акулами мира сего? Вчера писал, там шла речь об Украине, нет сомнения
Один из вариантов, привлечь США и в четвером попросить выполнить Минские соглашения, мы поистерим, без этого нельзя и потихоньку выполним. Предлагайте свои сценарии, от нас не исходит угроза, мы просто народ., а решать им, вместе с нашим Владимиром.
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09.12.2021 12:58 Ответить
После общения с животворящим маразматиком байденом из за посредника стала разноситься неимоверная вонь. К чему бы это? Байденофилы безмозглые, попрошу объяснить.
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09.12.2021 12:59 Ответить
начальник генштаба ватной рф-ПНХ КРЕМЛЕВСКАЯ СОБАКА........................................................................................................
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09.12.2021 13:00 Ответить
касапи защораз паляться зі своєю брехнею "ихтамнет". А тут - навіть не стісняються визнати свою участь у війні.
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09.12.2021 13:00 Ответить
Говноеды РАБссии....вы депилы... и это навечно...
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09.12.2021 13:00 Ответить
Сами создали «проблему Донбасса» с пид@рами типа Моторолы, Гиркина и другими чернозадами обезьянами - и теперь будут «пресекать решение этих проблем»! Козломордое стадо.
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09.12.2021 13:13 Ответить
Ария Герасимова из генштаба

Клевещут злые языки на Западе,
Обрехивая мирный наш народ!
Хахлы кричат о каком-то "нападе"!
Хоть братская любовь сердцах живьйот!

Мы оседлаем танки наши быстрые
И понесьйомся в западную даль!
Освободим все земли мы рассийские,
Врагу подарим горе и печаль.

Пусть говорят, мол мы ублюдки ханьские!
На эту правду, банально нам плевать!
Разграбим и сожжом "маетки" панские,
Ведь на святое дело поднялася рать.

Пусть русский дух хаоса-запустения,
Как рак - убьйот здоровый организм!
Нас никогда не мучают сомнения.
Ведьйот нас в бой задорный путинизм!


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09.12.2021 13:15 Ответить
Як казав Госдеп... мавзолейных земель в мире нет...рюссишэ Швайны БОМЖатник без роду и племени...
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09.12.2021 13:21 Ответить
Воно, як обкурене щось меле...
На своїй території Україна сама знає, що робити із терористами та маськовськми окупантами гібридними...
Слава Україні !!!!
Смерть окупантам рюцькім!!!
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09.12.2021 13:24 Ответить
Зулусс-ордынцы эпохи Чингизидов и Хана Батыя примазавшиеся к чужой истории....великороссы вдруг стали рюсскими... стадо баранов уже не знает как себя назвать...."братское быдло"...,построте еще один Северный потоп...мож вас попустит...СкреПОНОССия сраная...
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09.12.2021 13:26 Ответить
Старушка бабушка о РАБссии дохлятине...
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09.12.2021 13:32 Ответить
Не лезь туда где не твое...Крыса КГБшная...
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09.12.2021 13:35 Ответить
А это кто там тявкает? Он кто? Кто разрешил? Если он военНный, то не хер лезть в политику. А раз лезет, то их армия будет стрелять в народ, что бы защитить *****.
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09.12.2021 14:02 Ответить
Грязная шкурка от последней инстанции своего слова не имеет.
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09.12.2021 14:14 Ответить
Герасим найди МУМУ и ей парь мозги
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09.12.2021 14:29 Ответить
в Карабахе уже пресекли
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09.12.2021 14:38 Ответить
Поэтому нужно не теряя времени строить полноценную границу с тремя рядами колючей проволоки и перекрывать все въезды и выезды нафиг, иначе толку не будет
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09.12.2021 14:44 Ответить
Недофашики лаптеногие! Какие еще нужны доказательства об истинном агрессоре в этом "внутриукраинском конфликте"!
Мураева, Бондаренко и медведчуков - на фонарь!
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09.12.2021 14:56 Ответить
Так вас там нет или вы там есть? Если военное руководство РФ говорит, что будут пресекать действия вооруженных сил Украины на своей, укараинской земле, значит регулярные войска РФ находятся незаконно на украинской земле и предпринимают там вороруженные действия против законной власти Украины и ее вооруженных сил. Герасимов (Му-Му) самолично это подтвердил.
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09.12.2021 15:47 Ответить
Так вас там нет или вы там есть? Если военное руководство РФ говорит, что будут пресекать действия вооруженных сил Украины на своей, украинской земле, значит регулярные войска РФ находятся незаконно на украинской земле и предпринимают там вороруженные действия против законной власти Украины и ее вооруженных сил. Герасимов (Му-Му) самолично это подтвердил.
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09.12.2021 16:07 Ответить
Упырь. Сдохни.
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09.12.2021 16:26 Ответить
 
 