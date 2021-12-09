"Будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися", - начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов
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Обстановка на сході України загострюється, однак будь-які "провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися".
Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Постачання Україні гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує Мінські домовленості. Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва. В результаті загострюється і без того складна ситуація на сході цієї країни", - стверджує Герасимов.
Втім, він жодного слова не сказав про роль Росії та військ РФ у загостренні ситуації на Донбасі.
"Однак, - акцентує увагу він, - будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".
При цьому він назвав брехнею інформацію про підготовку вторгнення РФ в Україну.
"Країни НАТО приділяють надмірну увагу переміщенню військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів під час бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Інформація, яка поширюється в ЗМІ, про нібито підготовку вторгнення Росії до України є брехнею", - стверджує Герасимов.
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Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали . А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
З часом таки буде сценарій,про який писав у 2015.
Раша забере своїх,а весь непотріб буде знищений на кордоні між ВС РФ і ВСУ.
Один из вариантов, привлечь США и в четвером попросить выполнить Минские соглашения, мы поистерим, без этого нельзя и потихоньку выполним. Предлагайте свои сценарии, от нас не исходит угроза, мы просто народ., а решать им, вместе с нашим Владимиром.
Клевещут злые языки на Западе,
Обрехивая мирный наш народ!
Хахлы кричат о каком-то "нападе"!
Хоть братская любовь сердцах живьйот!
Мы оседлаем танки наши быстрые
И понесьйомся в западную даль!
Освободим все земли мы рассийские,
Врагу подарим горе и печаль.
Пусть говорят, мол мы ублюдки ханьские!
На эту правду, банально нам плевать!
Разграбим и сожжом "маетки" панские,
Ведь на святое дело поднялася рать.
Пусть русский дух хаоса-запустения,
Как рак - убьйот здоровый организм!
Нас никогда не мучают сомнения.
Ведьйот нас в бой задорный путинизм!
На своїй території Україна сама знає, що робити із терористами та маськовськми окупантами гібридними...
Слава Україні !!!!
Смерть окупантам рюцькім!!!
Мураева, Бондаренко и медведчуков - на фонарь!