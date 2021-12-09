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"Будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися", - начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстановка на сході України загострюється, однак будь-які "провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися".

Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Постачання Україні гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує Мінські домовленості. Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва. В результаті загострюється і без того складна ситуація на сході цієї країни", - стверджує Герасимов.

Втім, він жодного слова не сказав про роль Росії та військ РФ у загостренні ситуації на Донбасі. 

"Однак, - акцентує увагу він, - будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".

При цьому він назвав брехнею інформацію про підготовку вторгнення РФ в Україну.

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"Країни НАТО приділяють надмірну увагу переміщенню військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів під час бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Інформація, яка поширюється в ЗМІ, про нібито підготовку вторгнення Росії до України є брехнею", - стверджує Герасимов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Пнх собака
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09.12.2021 12:22
+20
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09.12.2021 12:27
+15
расстреляли свой парламент из танков, сравняли с землей Грозный...еще и вякают о чем то ....
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09.12.2021 12:30
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Пнх собака
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09.12.2021 12:22 Відповісти
Зіїли лаптєногих джавеліни й байкатари що вперше за 5 останніх років почали застосовуватися на фронті. А от чому зєсцикун не почав їх застосовувати цю зброю 5 років тому?
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09.12.2021 13:04 Відповісти
ой, нач штаба РФ Герасімов, а звідки на ДАМБАСЕ русские войска ?
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09.12.2021 13:30 Відповісти


Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали . А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
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09.12.2021 12:23 Відповісти
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09.12.2021 12:27 Відповісти
"Последняя гастроль газпрома"- а какие мечты о вЯличии!
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09.12.2021 12:31 Відповісти
Та спокойно - Зеля и так сидит тише воды, ниже травы, нихрена не делает, исполняет указания русских.
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09.12.2021 12:25 Відповісти
Поки провокації проводить раша,провокуючи ВСУ на адекватну відповідь,ПОКИ ЩЕ Є шанси відтяпати ще клаптик від України.
З часом таки буде сценарій,про який писав у 2015.
Раша забере своїх,а весь непотріб буде знищений на кордоні між ВС РФ і ВСУ.
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09.12.2021 12:27 Відповісти
Кацап- нах... це туди
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09.12.2021 12:28 Відповісти
Кацап сказав і вимагає таке, мов ми загарбали частину вашої землі з містами і селами і якщо ви навіть надумаєте їх визволяти - то це геноцид расєйскамовних і ми будемо за це вас знищувати. А що наш Вальдемар Гундосович? А він ще в Парижі прийняв їх сторону і підписав "формулу Штайнмайера" , відвів наші війська і дав їм завдання охороняти "кордон" по лінії розмежування кацапів від наших патріотів. Так, що, кацапам і їх поліцаям немає чого боятися, вони під надійним захистом чотирижди уклоніста і його "квартально-єрмако-татаровської! свори. А далі Найвєлічайший має через Конституцію закріпити їх автономію і прийняти всіх наших вбивць на пожиттєве забезпечення. Їх діти мають тут в нас вчитися безкоштовно і отримувати повишені стипендії, найкраще лікування, а "герої наваросії" достойну пенсію із карманів захисників України і їх дітей.
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09.12.2021 12:28 Відповісти
Анатолій Кібук та ні пане, не дуріть себе і таких як Ви. Якраз цю формулу команда Зе підписала на зустрічі в Парижі.
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09.12.2021 14:34 Відповісти
Ворюга перепугался, что придётся возвращать награбленое и ещё платить за причинённый ущерб!
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09.12.2021 12:28 Відповісти
Так забирайте той зброд до себе, вони ж з вашими аусвайсами.
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09.12.2021 12:30 Відповісти
расстреляли свой парламент из танков, сравняли с землей Грозный...еще и вякают о чем то ....
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09.12.2021 12:30 Відповісти
Похоже, пристаркуватый Джо шото пообещал Фуйлу...
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09.12.2021 12:31 Відповісти
Мабуть відправити до раю з допомогою оточеня,традиційно для московії.
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09.12.2021 12:33 Відповісти
Твоє собаче діло стосується лише московитських собак і ніяк не Україну.ПТН-ПНХ загарбник.
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09.12.2021 12:34 Відповісти
Байрактар сильная вещь ..Они этого и бояться .Понятно что он не про штурм Горловки танками имел ввиду
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09.12.2021 12:36 Відповісти
А як же гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом да догоровом про дружбу між Україною та РФ? Мабуть забули, або як колись казав Мєдвєдєв "ми нічого не підписували".
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09.12.2021 12:37 Відповісти
Герасимов військовий, а не політик. Політик дивиться на ситуацію ширше, він має враховувати наслідки військового втручання з точки зору економічних, фінансових і міжнародних чинників. Дуже слушний момент для Зе захопити Дебальцеве і оточити Докучаєвськ.
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09.12.2021 12:40 Відповісти
Аха ха ха зє (який провалив фінансування міноборони та тендери на пальне для ЗСУ) буде захоплювати Дебальцеве, схоже до таких як ти й досі не дійшло хто в Україні при владі, а ви доволі твердолобі.
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09.12.2021 12:47 Відповісти
Зе лякається тіні байрактара
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09.12.2021 13:31 Відповісти
Интересно, у нашего МИДа есть яйца?
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Кулеба там точно есть, лощеный дипломант!
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09.12.2021 12:44 Відповісти
Всі нам грозять, просто жах якийсь. То лука, то цілий гєнштаб xyzлостану. Най йдуть наxyz!
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09.12.2021 12:44 Відповісти
Вони чи підуть, а ми вже на шляху з такою владою.
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09.12.2021 12:49 Відповісти
ИХТАМНЕТов РАБссии не было даже в 1 Мировую сЦаря сраного Николашки и во 2 Мировой... с братаном Молотова,Гитлером...Крысы позорные...
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09.12.2021 12:45 Відповісти
Кацаский вАенай герасимов может только на свой член соли насыпать и чтопримечательно - он все это осознает!!! Но куда деться понтам и кацапскому гонору?!!!!!!!
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09.12.2021 12:45 Відповісти
Они в Генштабе РФ без соли подванивать стали.
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09.12.2021 12:53 Відповісти
ждем тебя, Герасим, судьба Му-Му!
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09.12.2021 12:46 Відповісти
Такие выступления идут в нашу пользу.
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09.12.2021 12:49 Відповісти
Герасиму памперси муляють.
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09.12.2021 12:50 Відповісти
Украина для РАБссии будет ЦУСИМА-2...
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09.12.2021 12:51 Відповісти
А ви тут до чого? Вас же там немає!!! Давно вже потрібно це зробити! Тільки з цим верховним г...внокомандуючим, кавалером "ордена уклоністів" 1 ступені, навряд.
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09.12.2021 12:51 Відповісти
Ну і чого так "розпинатися", яке ваше діло? Ви ж вважаєте, що там іде "гражданская вайна". Крім того ніхто не збирається "утюжити" той Донбас, як ви Чечню.
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09.12.2021 12:52 Відповісти
оставьте его себе , и валите, а Крым верните
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09.12.2021 12:52 Відповісти
Поченму РАБссии мстит Украине и Крымским татарам уже почти 500 лет?Ответ...потому что ровно 450 лет назад ....в 1571 году....получили по зубам...
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09.12.2021 12:58 Відповісти
стєсняюсь спрасіть....кєм будут прєсєкаця? збройними кацапськими силами? іхтамнєтамі? ась?
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09.12.2021 12:58 Відповісти
А как вы хотели, жить нищими и управлять акулами мира сего? Вчера писал, там шла речь об Украине, нет сомнения
Один из вариантов, привлечь США и в четвером попросить выполнить Минские соглашения, мы поистерим, без этого нельзя и потихоньку выполним. Предлагайте свои сценарии, от нас не исходит угроза, мы просто народ., а решать им, вместе с нашим Владимиром.
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09.12.2021 12:58 Відповісти
После общения с животворящим маразматиком байденом из за посредника стала разноситься неимоверная вонь. К чему бы это? Байденофилы безмозглые, попрошу объяснить.
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09.12.2021 12:59 Відповісти
начальник генштаба ватной рф-ПНХ КРЕМЛЕВСКАЯ СОБАКА........................................................................................................
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09.12.2021 13:00 Відповісти
касапи защораз паляться зі своєю брехнею "ихтамнет". А тут - навіть не стісняються визнати свою участь у війні.
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09.12.2021 13:00 Відповісти
Говноеды РАБссии....вы депилы... и это навечно...
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09.12.2021 13:00 Відповісти
Сами создали «проблему Донбасса» с пид@рами типа Моторолы, Гиркина и другими чернозадами обезьянами - и теперь будут «пресекать решение этих проблем»! Козломордое стадо.
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09.12.2021 13:13 Відповісти
Ария Герасимова из генштаба

Клевещут злые языки на Западе,
Обрехивая мирный наш народ!
Хахлы кричат о каком-то "нападе"!
Хоть братская любовь сердцах живьйот!

Мы оседлаем танки наши быстрые
И понесьйомся в западную даль!
Освободим все земли мы рассийские,
Врагу подарим горе и печаль.

Пусть говорят, мол мы ублюдки ханьские!
На эту правду, банально нам плевать!
Разграбим и сожжом "маетки" панские,
Ведь на святое дело поднялася рать.

Пусть русский дух хаоса-запустения,
Как рак - убьйот здоровый организм!
Нас никогда не мучают сомнения.
Ведьйот нас в бой задорный путинизм!


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09.12.2021 13:15 Відповісти
Як казав Госдеп... мавзолейных земель в мире нет...рюссишэ Швайны БОМЖатник без роду и племени...
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09.12.2021 13:21 Відповісти
Воно, як обкурене щось меле...
На своїй території Україна сама знає, що робити із терористами та маськовськми окупантами гібридними...
Слава Україні !!!!
Смерть окупантам рюцькім!!!
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09.12.2021 13:24 Відповісти
Зулусс-ордынцы эпохи Чингизидов и Хана Батыя примазавшиеся к чужой истории....великороссы вдруг стали рюсскими... стадо баранов уже не знает как себя назвать...."братское быдло"...,построте еще один Северный потоп...мож вас попустит...СкреПОНОССия сраная...
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09.12.2021 13:26 Відповісти
Старушка бабушка о РАБссии дохлятине...
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09.12.2021 13:32 Відповісти
Не лезь туда где не твое...Крыса КГБшная...
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09.12.2021 13:35 Відповісти
А это кто там тявкает? Он кто? Кто разрешил? Если он военНный, то не хер лезть в политику. А раз лезет, то их армия будет стрелять в народ, что бы защитить *****.
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09.12.2021 14:02 Відповісти
Грязная шкурка от последней инстанции своего слова не имеет.
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09.12.2021 14:14 Відповісти
Герасим найди МУМУ и ей парь мозги
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09.12.2021 14:29 Відповісти
в Карабахе уже пресекли
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09.12.2021 14:38 Відповісти
Поэтому нужно не теряя времени строить полноценную границу с тремя рядами колючей проволоки и перекрывать все въезды и выезды нафиг, иначе толку не будет
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09.12.2021 14:44 Відповісти
Недофашики лаптеногие! Какие еще нужны доказательства об истинном агрессоре в этом "внутриукраинском конфликте"!
Мураева, Бондаренко и медведчуков - на фонарь!
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09.12.2021 14:56 Відповісти
Так вас там нет или вы там есть? Если военное руководство РФ говорит, что будут пресекать действия вооруженных сил Украины на своей, укараинской земле, значит регулярные войска РФ находятся незаконно на украинской земле и предпринимают там вороруженные действия против законной власти Украины и ее вооруженных сил. Герасимов (Му-Му) самолично это подтвердил.
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09.12.2021 15:47 Відповісти
Так вас там нет или вы там есть? Если военное руководство РФ говорит, что будут пресекать действия вооруженных сил Украины на своей, украинской земле, значит регулярные войска РФ находятся незаконно на украинской земле и предпринимают там вороруженные действия против законной власти Украины и ее вооруженных сил. Герасимов (Му-Му) самолично это подтвердил.
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09.12.2021 16:07 Відповісти
Упырь. Сдохни.
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09.12.2021 16:26 Відповісти
 
 