"Будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися", - начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов

Обстановка на сході України загострюється, однак будь-які "провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися".

Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Постачання Україні гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує Мінські домовленості. Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва. В результаті загострюється і без того складна ситуація на сході цієї країни", - стверджує Герасимов.

Втім, він жодного слова не сказав про роль Росії та військ РФ у загостренні ситуації на Донбасі.

"Однак, - акцентує увагу він, - будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".

При цьому він назвав брехнею інформацію про підготовку вторгнення РФ в Україну.

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"Країни НАТО приділяють надмірну увагу переміщенню військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів під час бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Інформація, яка поширюється в ЗМІ, про нібито підготовку вторгнення Росії до України є брехнею", - стверджує Герасимов.