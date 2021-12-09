В Украине с завтрашнего дня запретят одноразовые пластиковые пакеты
С 10 декабря в Украине запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.
В этот день вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений.
"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.
Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.
Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.
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2,0 - без ручок (без бокових складок);
2,50 - без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
3,0 - з ручками (з боковими складками).
(С)
А зі стінками товщиною менше 50 мікрометрів?
"Стаття 2. Заборона розповсюдження пластикових пакетів
1. Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження пластикових пакетів
1. Розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі."
Тобто, якщо даний тип пакету (так, саме той, у рулоні на стійці) не заборонений до розповсюдження- буде коштувати від 2 до 3 гривень.
Не плутайте розповсюдження і безкоштовне розповсюдження.
Кто ваи сказал что они бесплатные - они включены
в стостоимость товара --- причём с хорошим наваром
Сам работал на предприятии которое выпускало бумажные пакеты
Вместо разовых здоровых пакетов --- изготовйть многоразовые сумки
И не дорогие
Пакеты --- только для '' мокрых ,, товаров
Убрать максимальное количество пластиковых бутылок
Сделать стеклянную тару --- много разовую
Следующим шагом надо запретить пластиковые бутылки. Вместо них можно использовать использованные ( предварительно помытые!) многоразовые презервативы! Незаполненные они занимают мало места, очень вместительные, прочные и долговечные!
1.Всё входит в стоимость товара
2.За вывоз мусора
3.Власть Нас ещё хочет на.бать на этом, ещё раз заплатить
Они власть воруют, а с переработкой мусора не могут разобраться? Как в Неаполе "мусорня мафия".