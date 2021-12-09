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В Украине с завтрашнего дня запретят одноразовые пластиковые пакеты

В Украине с завтрашнего дня запретят одноразовые пластиковые пакеты

С 10 декабря в Украине запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

В этот день вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений.

"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

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Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.

Автор: 

закон (3176) запрет (1705) экология (1607) Минэкологии (276)


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Топ комментарии
+30
Я считаю, что борьба за чистоту экологии, по крайней мере в Украине это все фигня, для замыливания очей западных партнеров. Даже если ты будешь сортировать мусор, его все равно скопом вывезут на полигон и высыпут все вместе на кучу
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09.12.2021 14:25
+25
Про гумові вироби нічого не сказано.
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09.12.2021 14:26
+16
Якщо оцінити в 1 коп. ,це вже не безкоштовно,чи як ???)))
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09.12.2021 14:22
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Щазззз. В том то и дело, что именно пакет-майка. Вчера своими глазами наблюдал.
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09.12.2021 15:41 Ответить
Проектом передбачається встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів у таких розмірах, гривень за один пакет з ПДВ:



2,0 - без ручок (без бокових складок);



2,50 - без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);



3,0 - з ручками (з боковими складками).

(С)
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09.12.2021 15:53 Ответить
"з стінками товщиною понад 50 мікрометрів "

А зі стінками товщиною менше 50 мікрометрів?
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09.12.2021 15:57 Ответить
Почитайте цей закон.

"Стаття 2. Заборона розповсюдження пластикових пакетів
1. Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження пластикових пакетів

1. Розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі."

Тобто, якщо даний тип пакету (так, саме той, у рулоні на стійці) не заборонений до розповсюдження- буде коштувати від 2 до 3 гривень.
Не плутайте розповсюдження і безкоштовне розповсюдження.
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09.12.2021 16:07 Ответить
А, тобто - біорозкладні і надтонкі взагалі заборонено?? Цікаво, з якого це дива...
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09.12.2021 16:15 Ответить
Оксорозкладні. Це не одне й те ж.
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09.12.2021 16:46 Ответить
Сначала готовят замену --- потом убирают пакеты
Кто ваи сказал что они бесплатные - они включены
в стостоимость товара --- причём с хорошим наваром
Сам работал на предприятии которое выпускало бумажные пакеты
Вместо разовых здоровых пакетов --- изготовйть многоразовые сумки
И не дорогие
Пакеты --- только для '' мокрых ,, товаров
Убрать максимальное количество пластиковых бутылок
Сделать стеклянную тару --- много разовую
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09.12.2021 15:46 Ответить
А що з сипучими товарами робити? У сітчату авоську та на кравчучку?
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09.12.2021 15:56 Ответить
Я вообще удивляюсь ,сколько писали ,что это мусорные пакеты из Турции, а их уже долгое время используют для продуктов в Украине, особенно дико когда в цветной такой пакет заворачивают сыр, масло, творог, колбасу и тд а теперь ещё за эту гадость нужно платить 2-3 грн
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09.12.2021 15:53 Ответить
А главное как вовремя. Перед новым годом
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09.12.2021 16:21 Ответить
Главное не останавливаться!
Следующим шагом надо запретить пластиковые бутылки. Вместо них можно использовать использованные ( предварительно помытые!) многоразовые презервативы! Незаполненные они занимают мало места, очень вместительные, прочные и долговечные!
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09.12.2021 16:53 Ответить
Население в Украине заплатило за всё:
1.Всё входит в стоимость товара
2.За вывоз мусора
3.Власть Нас ещё хочет на.бать на этом, ещё раз заплатить
Они власть воруют, а с переработкой мусора не могут разобраться? Как в Неаполе "мусорня мафия".
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09.12.2021 19:26 Ответить
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