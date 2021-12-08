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Необходимо найти баланс между климатическими инициативами и развитием экономики, - замминистра экономики Качка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Необходимо найти баланс между климатическими инициативами и развитием экономики, - замминистра экономики Качка

Для достижения климатических целей Украине нужно найти баланс между ними и развитием экономики и защищать свои интересы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки.

"Перед тем, как говорить о каких-то климатических амбициях, нужно серьезно воспринимать наших соседей. Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому надо защищать свою позицию, отстаивать. И поэтому мы настолько враждебно воспринимаем СВАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая", - сказал Качка.

Он подчеркнул, что Украина может помочь Европейскому Союзу достичь целей декарбонизации, снизить уровень выбросов, интегрируя нашу энергетику, металлургию, сельское хозяйство в систему ЕС и европейскую промышленность. Однако в нашей стране нужно четко понимать связанные с этим опасности для собственной экономики и найти механизмы для их минимизации.

Читайте также: В украинской экономике все неплохо: внешняя торговля растет, курс гривни стабилен, - замминистра Качка

"Нам нужно искать баланс между развитием экономики и устойчивостью. И радикализация этой дискуссии приведет к тому, что некоторые инициативы могут временно не сработать. Но, конечно, мы должны развиваться и дальше, поддерживать устойчивое развитие. Именно поэтому нам нужно перекалибровать, скажем, подход к нашим климатическим инициативам, включая не только точку зрения правительственных инициатив, но и то, как мы это обсуждаем в парламенте, с нашими стейкхолдерами. То есть если будет внимательная политика к соседям, взаимодействие с соседями, тогда действительно вы сможете достичь этих климатических целей", – отметил Качка.

Он также подчеркнул: интересы ЕС защищают прежде всего сам Союз, а не торговых партнеров, в том числе и в вопросах лесоводства - ведь, к примеру, ЕС борется за то, чтобы облесять территорию, а древесину импортировать из Европы.

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"Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому нам нужно защищать свою позицию, отстаивать. И поэтому мы настолько враждебно воспринимаем СБАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая", - подчеркнул Качка.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В то же время президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина подчеркнула: для достижения поставленной властями Украины цели снижения выбросов СО2 до 35% необходимо предоставить промышленности господдержку для проведения экомодернизации.
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Нае*нуть Рашу и добыча и потребление углеводородов сразу упадет. И на планете дышать станет гораздо легче.
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08.12.2021 17:27 Ответить
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08.12.2021 17:38 Ответить
на тому страшному фото, яке біля заголовку, так грізно виглядають майже невинні градірні, які у найдешевший спосіб охолоджують конденсат та гарячу воду...
у цій споруді вони опадають униз, а вгору підіймається звичайна пара
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08.12.2021 18:15 Ответить
Необходимо найти баланс между климатическими инициативами и развитием экономики-Формулирует Качка задачу украинцам.
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08.12.2021 17:41 Ответить
Вот и занимаемся поиском, и до каких пор? Задал глупый вопрос, да еще на два с лишним года. Вот сам себе и ответил.
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08.12.2021 17:54 Ответить
эти странные аналитики из евросоюза говорят об уменьшении потребления природных энергетических ископаемых - но в тоже время строят дополнительный газопровод из энергетического придатка ЕС - РФ. природный газ тоже будет заканчиваться как и другие ресурсы Земли. получается что евросоюз блефует вынуждая сокращать национальные энергоемкие производства не членов ЕС и не прекращает свои производства в том числи и в интересах китайской экономики . при том китайцы хотели писцять на экологические предупреждения мировых собраний. вы европейцы идиоты потому что плотность населения континетально европейского союза гораздо выше окраин ЕС и Украины. И вы задохтетесь потому что ваша земля не имеет возможности восстанавливаться по сравнению с территориями с низкой плотностью населения. идиоты у власти ЕС. . .
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08.12.2021 20:00 Ответить
 
 