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В Україні відзавтра заборонять одноразові пластикові пакети

В Україні відзавтра заборонять одноразові пластикові пакети

З 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

В цей день набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень.

"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

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Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.

закон (2825) заборона (1448) екологія (1346) Мінекології (310)


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Топ коментарі
+30
Я считаю, что борьба за чистоту экологии, по крайней мере в Украине это все фигня, для замыливания очей западных партнеров. Даже если ты будешь сортировать мусор, его все равно скопом вывезут на полигон и высыпут все вместе на кучу
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09.12.2021 14:25
+25
Про гумові вироби нічого не сказано.
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09.12.2021 14:26
+16
Якщо оцінити в 1 коп. ,це вже не безкоштовно,чи як ???)))
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09.12.2021 14:22
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Щазззз. В том то и дело, что именно пакет-майка. Вчера своими глазами наблюдал.
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09.12.2021 15:41 Відповісти
Проектом передбачається встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів у таких розмірах, гривень за один пакет з ПДВ:



2,0 - без ручок (без бокових складок);



2,50 - без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);



3,0 - з ручками (з боковими складками).

(С)
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09.12.2021 15:53 Відповісти
"з стінками товщиною понад 50 мікрометрів "

А зі стінками товщиною менше 50 мікрометрів?
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09.12.2021 15:57 Відповісти
Почитайте цей закон.

"Стаття 2. Заборона розповсюдження пластикових пакетів
1. Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження пластикових пакетів

1. Розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі."

Тобто, якщо даний тип пакету (так, саме той, у рулоні на стійці) не заборонений до розповсюдження- буде коштувати від 2 до 3 гривень.
Не плутайте розповсюдження і безкоштовне розповсюдження.
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09.12.2021 16:07 Відповісти
А, тобто - біорозкладні і надтонкі взагалі заборонено?? Цікаво, з якого це дива...
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09.12.2021 16:15 Відповісти
Оксорозкладні. Це не одне й те ж.
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09.12.2021 16:46 Відповісти
Сначала готовят замену --- потом убирают пакеты
Кто ваи сказал что они бесплатные - они включены
в стостоимость товара --- причём с хорошим наваром
Сам работал на предприятии которое выпускало бумажные пакеты
Вместо разовых здоровых пакетов --- изготовйть многоразовые сумки
И не дорогие
Пакеты --- только для '' мокрых ,, товаров
Убрать максимальное количество пластиковых бутылок
Сделать стеклянную тару --- много разовую
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09.12.2021 15:46 Відповісти
А що з сипучими товарами робити? У сітчату авоську та на кравчучку?
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09.12.2021 15:56 Відповісти
Я вообще удивляюсь ,сколько писали ,что это мусорные пакеты из Турции, а их уже долгое время используют для продуктов в Украине, особенно дико когда в цветной такой пакет заворачивают сыр, масло, творог, колбасу и тд а теперь ещё за эту гадость нужно платить 2-3 грн
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09.12.2021 15:53 Відповісти
А главное как вовремя. Перед новым годом
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09.12.2021 16:21 Відповісти
Главное не останавливаться!
Следующим шагом надо запретить пластиковые бутылки. Вместо них можно использовать использованные ( предварительно помытые!) многоразовые презервативы! Незаполненные они занимают мало места, очень вместительные, прочные и долговечные!
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09.12.2021 16:53 Відповісти
Население в Украине заплатило за всё:
1.Всё входит в стоимость товара
2.За вывоз мусора
3.Власть Нас ещё хочет на.бать на этом, ещё раз заплатить
Они власть воруют, а с переработкой мусора не могут разобраться? Как в Неаполе "мусорня мафия".
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09.12.2021 19:26 Відповісти
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