В Україні відзавтра заборонять одноразові пластикові пакети
З 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.
В цей день набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень.
"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.
Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.
Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.
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2,0 - без ручок (без бокових складок);
2,50 - без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
3,0 - з ручками (з боковими складками).
(С)
А зі стінками товщиною менше 50 мікрометрів?
"Стаття 2. Заборона розповсюдження пластикових пакетів
1. Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження пластикових пакетів
1. Розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі."
Тобто, якщо даний тип пакету (так, саме той, у рулоні на стійці) не заборонений до розповсюдження- буде коштувати від 2 до 3 гривень.
Не плутайте розповсюдження і безкоштовне розповсюдження.
Кто ваи сказал что они бесплатные - они включены
в стостоимость товара --- причём с хорошим наваром
Сам работал на предприятии которое выпускало бумажные пакеты
Вместо разовых здоровых пакетов --- изготовйть многоразовые сумки
И не дорогие
Пакеты --- только для '' мокрых ,, товаров
Убрать максимальное количество пластиковых бутылок
Сделать стеклянную тару --- много разовую
Следующим шагом надо запретить пластиковые бутылки. Вместо них можно использовать использованные ( предварительно помытые!) многоразовые презервативы! Незаполненные они занимают мало места, очень вместительные, прочные и долговечные!
1.Всё входит в стоимость товара
2.За вывоз мусора
3.Власть Нас ещё хочет на.бать на этом, ещё раз заплатить
Они власть воруют, а с переработкой мусора не могут разобраться? Как в Неаполе "мусорня мафия".