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Новости
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Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации, - Шмыгаль

Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия", - говорится в сообщении.

Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

По словам Шмыгаля, это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

Также читайте: Повышение надбавок и доплат к пенсиям предусмотрено в следующем году, - Шмыгаль

Автор: 

пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
Ясно, в течении двух лет, в негосударственные, которые через два года растворятся в воздухе, оставив в офисе зиц-председателя Фунта. А сколько до конца каденции зеледента осталось?
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09.12.2021 14:56
+6
В частных фондах от Третьяковой жабы иупыря Гетьманцева.....а года через 3 ни бабла ни владельцев фондов...в Израиле, Англии....
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09.12.2021 14:47
+4
Шмигальський розвод лохів.
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09.12.2021 14:41
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Поверніть відрахування у ПФУ з великого бізнесу до рівня часів Ющенка. Дайте пенсіонерам хоча б ліки купити.
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09.12.2021 14:37 Ответить
а після двох років?... ото накопитять за цей час)))
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09.12.2021 14:37 Ответить
Шмигальський розвод лохів.
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09.12.2021 14:41 Ответить
Берегите себя и свои деньги под матрасом .
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09.12.2021 14:38 Ответить
Кожен рік влада завдяки зниження ЄСВ з 41% до 22% дарує підприємцям, які використовують найману працю 10 млрд доларів. Щоправда і недоплачує кожному з пенсіонерів щомісячно більше 2 тисяч гривень.
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09.12.2021 14:40 Ответить
а там есть с чего платить накопительную пенсию, если зп не платят месяцами?
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09.12.2021 14:40 Ответить
Два года? А дальше? Куда уйдут деньги через два года?
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09.12.2021 14:42 Ответить
"в негосударственные пенсионные фонды" ... Лап-ту -тиба- туба
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09.12.2021 15:20 Ответить
ЭХ, Мне пятилетку бы за год!
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09.12.2021 14:46 Ответить
В частных фондах от Третьяковой жабы иупыря Гетьманцева.....а года через 3 ни бабла ни владельцев фондов...в Израиле, Англии....
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09.12.2021 14:47 Ответить
Ясно, в течении двух лет, в негосударственные, которые через два года растворятся в воздухе, оставив в офисе зиц-председателя Фунта. А сколько до конца каденции зеледента осталось?
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09.12.2021 14:56 Ответить
Предлагаю отменить налог на доходы. Пусть каждый сам решает за свою пенсию.
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09.12.2021 15:05 Ответить
я не вирю
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09.12.2021 15:09 Ответить
Капец "приватизированным". И снова принудиловка и опять **********
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09.12.2021 15:15 Ответить
Накопительную пенсию Коломойскому!
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09.12.2021 15:22 Ответить
Накопичувальна система потребує повноцінного фінансового ринку. Тобто має працювати біржа і громадяни повинні стати внутрішніми інвесторами у своїй країні. Іншими словами без "народного капіталізму" і відповідальних банківських інституцій ніяка "накопичувальна система" працювати не буде. Вливаючи гроші обідраних платників податників і якісь "скоростиглі" схематозні приватні "пенсійні фонди" і "трасти" ЗЕгенерати створюють ще одну схему обкрадання народу України. Далі буде "серія банкрутств" і виведення в офшори всіх "пенсійних накопичень". І це очевидно для кожного хто навчився користуватися звичайним калькулятором! У нас сьогодні немає ніяких економічно обгрунтованих підстав довіряти державі власне забезпечення в старості - керівнцтво країни тотально корумповане а безкарність банкірів доведена на прикладі "Приватбанку".
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09.12.2021 15:29 Ответить
"додаткового соціального захисту" - "4% від зарплати" будут забирать))))))
Сюр....
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09.12.2021 15:57 Ответить
фонды присвоят деньги и втікуть, а пенсионерам выдадут облигаціі мусорные
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09.12.2021 16:05 Ответить
Це як власники банку "Хрещатик", потім банкротство, потім купили завод "Більшовик".... А без ЛОХА и ЖИЗНЬ плоха....
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09.12.2021 17:53 Ответить
Должна быть возможность отказаться от такой пенсии и взносов. Государственная - обязательная, а эти все дополнительные - по желанию! Иначе это принудительное отбирание денег, которые никогда не выплатят
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09.12.2021 22:45 Ответить
 
 