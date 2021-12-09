Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации, - Шмыгаль
Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия", - говорится в сообщении.
Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.
По словам Шмыгаля, это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.
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